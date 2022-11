Yahaira Plasencia evalúa congelar sus óvulos para convertirse en madre: “Me encantaría”

Yahaira Plasencia evalúa congelar sus óvulos para convertirse en madre | América TV / Más Espectáculos

Yahaira Plasencia debutó como conductora en ‘Más Espectáculos’ en reemplazo de Jazmín Pinedo, este viernes 11 de noviembre. Durante el desarrollo del programa, la salsera habló sobre sus deseos de convertirse en madre a futuro, por lo que dejó abierta la posibilidad de congelar sus óvulos.

La conversación se dio luego de ver una nota sobre Ethel Pozo, quien indicó que desea tener un hijo junto a su esposo Julián Alexander. “A propósito de eso, ¿te entusiasma la maternidad?”, le preguntó ‘Choca’ Mandros, a lo que la salsera contestó que todavía no estaba lista para tener un bebé.

“No, todavía. Tengo mis proyectos muy fijos y quiero estar metida en eso. Ser madre siendo artista demanda mucha responsabilidad y a mí me gustaría criar a mis hijos, llevarlos al colegio, ayudarles en las tareas. No quiero ponerles una nana, quiero estar presentes con ellos”, precisó Yahaira Plasencia.

Además, aseguró que sí congelaría sus óvulos en un futuro, pues ya está cerca de cumplir los 30 años. “Ya tengo 28, empecé a los 22 en TV nacional. Me encantaría hacerlo para en algún momento ser madre. Todo el mundo lo está haciendo”, resaltó.

Yahaira Plasencia habló sobre sus deseos de ser madre.

Cabe resaltar que, en el 2020, la intérprete de ‘La cantante’ reveló que desea formar una familia a los 33 años; es decir, dentro de cinco años. “Yo creo que a los 33 años me gustaría tener mi primer hijo, ahora tengo 26. Soy muy joven, pero cuando esté bien realizada y me sienta estable”, dijo Plasencia a ‘En boca de todos’.

En aquel entonces, una curiosa Paula Arias le preguntó por cuántos hijos y la edad promedio en que le gustaría tener su familia. “Dos, hombre y mujer. Si en algún momento se da, chévere”, añadió.

¿Quiénes harán lo mismo?

En la lista de figuras de la farándula que han decidido congelar sus óvulos se encuentran Flavia Laos, Rosángela Espinoza, Paloma Fiuza, Brenda Carvalho, Isabel Acevedo, Alejandra Baigorria, Vania Bludau, Josetty Hurtado, Valeria Piazza, Jazmín Pinedo y Melissa Klug.

“Yo no quiero tener dos hijos, sino una hija. He decidido congelar mis óvulos, criopreservarlos. Estamos en el proceso y cuando yo desee tenerla, y esté segura de ser mamá, lo descongelo”, señaló la ‘Blanca de Chucuito’ durante una entrevista.

“Tengo 25 años y estoy en la edad ideal (de 20 a 30) para que puedan congelarlos porque son los óvulos jóvenes. Uno no sabe qué va a pasar más adelante. De hecho, tengo muchos proyectos y ahora no estoy pensando en tener hijos, pero más adelante sí voy a querer mi familia”, contó Flavia en su plataforma virtual.

Valeria Piazza, Flavia Laos y Alejandra Baigorria decidieron congelar sus óvulos. (Instagram)

