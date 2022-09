Melissa Klug se incomoda cuando le preguntan si gana más que Jesús Barco | América TV

Melissa Klug está más enamorada que nunca de su prometido Jesús Barco, sin embargo, todo parece indicar que el futbolista está tratando de ampliar su trabajo y ahora se promociona como influencer de algunas marcas, tal como lo hace la ‘Blanca de Chucuito’.

La expareja de Jefferson Farfán fue invitada a ‘En Boca de Todos’ dónde hablo un poco de este nuevo trabajo de su novio. Allí fue consultada sobre si fue ella quien lo ayudó a conseguir estas marcas o si tiene algo que ver, a lo que descartó por completo.

“Él trabaja con una empresa desde antes, yo no le he ayudado en absolutamente nada, ni siquiera le he conseguido marcas ni nada. A mí me encantaría trabajar con Jesús, pero el rubro de él es futbolista y el mío es la farándula. Si se puede y si se da bienvenido sea”, confesó la madre de Samahara Lobatón.

Además, comentó que Jesús Barco tiene un manager que se encarga de trabajar con él. Ante ello, Ricardo Rodón hizo un comentario en tono burlón asegurando que solo las personas con un gran número de seguidores solo necesitan de este apoyo.

Melissa Klug se molesta por comentario sobre Jesús Barco

De inmediato, Melissa Klug salió en defensa de su pareja, señalando que sí lo necesita y que el conductor del programa estaba desconociendo del tema. “Que estás hablando Rondón, como tienes 100 seguidores, tú qué sabes”, expresó.

Finalmente, fue el mismo conductor quien volvió a referirse al trabajo en las redes sociales con las marcas señalando que la madre de Samahara Lobatón tiene un gran historial en este trabajo e incluso mantiene un tarifario propio del nombre que se ha ido ganando.

Tras ello, hizo una pregunta que terminó por incomodar a la invitada. “Tú eres una influencer conocida, que marca tendencia, que tiene tarifa. ¿No me vas a decir que Jesús factura como tú?”, señaló en vivo.

Rápidamente, se evidenció la incomodidad de Melissa Klug en su rostro por hablar de dinero, pero salió a responder y aclarar la situación. “Yo no voy a hablar de montos, no sé cuanto ganará. Yo no sé es su trabajo es aparte no es lo mío”, sentenció la ‘Blanca de Chucuito’.

SEGUIR LEYENDO