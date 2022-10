Yahaira Plasencia cree que las radios nacionales no trasmiten sus canciones por esta razón

Yahaira Plasencia explica por qué no se escuchan sus canciones en algunas radios nacionales. (TikTok)

Yahaira Plasencia utilizó sus redes sociales para revelar el motivo por el cuál las radios peruanas no transmiten sus canciones. Y es que, un usuario le preguntó al respecto y la cantante no dudó en responder dejando a más de uno sorprendido, pues en otras ocasiones no ha querido hablar del tema.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la salsera se tomó varios minutos para interactuar con sus seguidores con la famosa ‘cajita de preguntas’ en donde los cibernautas aprovecharon la oportunidad para consultarle el por qué algunas emisoras radiales no difunden su música.

“¿Por qué tu música no suena en las radios?”, escribió un internauta, quien al parecer se ha dado cuenta que las canciones de la exchica reality no están transmitiéndose como cualquier otro tema y quiso absolver sus dudas. Rápidamente, Yahaira Plasencia respondió confesando la razón.

Según cuenta la artista en las historias de su Instagram, algunos miembros de su equipo de trabajo le informaron que sus temas no llegaron a pasar los filtros necesarios para que sean escuchados por todos los peruanos. A pesar de ello, resaltó que continuará trabajando en su carrera musical. “A seguir luchando con el amor y apoyo de ustedes”, escribió sobre su vídeo.

“Mi equipo de trabajo dice que mi música no pasó los filtros de las radios. No todas, pero sí de tres en especial. Si quizás no les gusta lo que hago o mi música, está bien. Yo sigo con mi carrera, luchando por mis sueños, estamos grabando un disco ahora. A seguir luchando”, dijo un poco apenada.

Recordemos que, en los últimos años Yahaira Plasencia se ha convertido en una de las artistas peruanas más populares del momento y viene trabajando de la mano con Sergio George, reconocido productor musical con el cual ha estrenado múltiples canciones como ‘La Cantante’, ‘Cobarde’ , ‘Salsa’, entre otros. Sin embargo, esto no habría sido suficiente para que se emita por el medio de comunicación de audio.

Yahaira Plasencia cuenta lo que le dijo su equipo de trabajo con respecto a la no difusión de su música en las radios. (Instagram)

¿Qué pasó con Yahaira Plasencia en Iquitos?

El portal ‘Instarándula’, del periodista Samuel Suárez, difundió imágenes de la salsera a punto de subir al escenario durante el cierre de campaña de Somos Perú. Debido a la muchedumbre, Plasencia tuvo que ser resguardada por miembros de seguridad del evento, quienes se aseguraron que nadie tocara a la intérprete de ‘Dime’. Sin embargo, una fanático logró burlar el cerco humano para hacer de las suyas.

Tal y como se puede observar, un asistente jaló con fuerza el cabello de Yahaira Plasencia, llegando incluso a capturar con su mano parte de sus extensiones. La ex Son Tentación no le quedó otra que intentar zafarse y continuar con su camino, no sin antes expresar su dolor con una mueca. “No, con las extensiones no se metan”, comentó el popular ‘Samu’.

Yahaira Plasencia sufre percance en Iquitos | Instarándula

SEGUIR LEYENDO