Tilsa Lozano no aceptaría que Yahaira Plasencia cante en su boda: “Ni de regalo, gracias”

Tilsa Lozano ha dejado en claro que su rivalidad con Yahaira Plasencia no ha acabado. Y es que, la modelo estuvo como invitada en el set de ‘América Hoy’ para responder algunas preguntas con respecto a los preparativos de su boda con Jackson Mora, con quien contraerá matrimonio el próximo 25 de noviembre en un rancho de Pachacámac.

La exvengadora se encontraba respondiendo todas las consultas sin inconvenientes hasta que fue sorprendida con una interrogante que incluía el nombre de la salsera. Como se sabe, a través de los años, ambas se han lanzado indirectas y hasta calificado de “desubicadas”, ocasionando fuertes enfrentamientos en varias oportunidades.

Si bien, en una entrevista Yahaira Plasencia aseguró que no tiene ningún problema con Tilsa Lozano, este 01 de noviembre, la empresaria dejó entrever que no quiere ver a la cantante ni en pintura. Todo comenzó cuando le preguntaron si aceptaría recibir como run obsequio un show de la artista nacional.

“¿Aceptarías que te regalen una hora de show de Yahaira Plasencia para tu boda?”, consultó Edson Dávila y a lo que la influencer prefirió desviar la pregunta señalando que no había escuchado bien, pero de igual forma indicó que no lo aceptaría.

“No te escucho porque no tengo el in-ear, pero te leo la mente y ni regalado, gracias”, dijo Lozano causando algunas risas entre los conductores y pidió continuar con las consultas.

Cabe mencionar que, Tilsa Lozano ya tiene listo su vestido de novia, el cual tendría un costo de 4 mil dólares, así como su lista de invitados y la recepción del evento, en donde se detalla que serán 150 asistentes entre amigos y familiares de la feliz pareja. Incluso, se ha revelado lo que se servirá en la mesa de la boda como quesos nacionales e internacionales, bocaditos dulces, fríos y calientes, un buffet con carnes, pastas y otras guarniciones.

¿Por qué se pelearon?

En el 2015, cuando Yahaira Plasencia se hizo conocida por su romance con el futbolista Jefferson Farfán, Tilsa Lozano parecía llevarse bien con la cantante de salsa. Incluso, se mostró a favor de que aproveche su popularidad para seguir creciendo a nivel artístico.

“Así funciona, así es. Hace meses atrás todos hablaban de Alondra (García Miró) y ahora todos hablan de Yahaira. Me parece que tiene talento, baila bien y canta bien. Que aproveche el momento”, declaraba a la prensa tiempo atrás.

No obstante, todo esto llegó a su fin cuando ambas coincidieron en un evento organizado por Mauricio Diez Canseco, en el 2016. Según contó Tilsa a la prensa, la intérprete de ‘Dime’ ordenó con actitud egocéntrica que la bajen del escenario para que ella pueda iniciar su concierto, pues no subiría hasta que Lozano se vaya.

“Me cae mal. Es una atorrante, su actitud no me gusta, no puedes ser una diva de la noche a la mañana. Recuerdo que hace unos meses nos invitaron al aniversario de un restaurante, yo estaba en el escenario animando y cuando ella llegó pidió que me bajen por eso digo que es una atorrante, en cambio Melissa Klug me cae muy bien”, señaló Tilsa luego de este impasse.

