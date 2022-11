Magaly Medina se burla de parodias que hacen a Deyvis Orosco y los comparte en sus redes sociales

Magaly Medina se burla de Deyvis Orosco y comparte parodias de él. Tiktok

Magaly Medina se mofa de Deyvis Orosco compartiendo en su cuenta de Instagram, videos que parodian al cantante peruano. La conductora de ‘Magaly TV: La firme’ fiel a su estilo no solo se burla del ‘Bombocito de la cumbia’ en su programa sino también mediante sus plataformas virtuales.

Y es que la enemistad que tiene contra Jessica Newton, Cassandra Sánchez De Lamadrid y Orosco es muy marcada. Magaly Medina usó sus redes sociales para compartir la parodia que el humorista Alfredo Benavides ha hecho del cumbiambero, a quien también invitó a su set de televisión, la noche de 8 de noviembre.

En el corto video se puede ver a Alfredo interpretando su papel de ‘Daivis Gordosco’. Baila en bata y con sandalias el famoso tema del grupo Néctar, ‘Arbolito’. La ‘urraca’ agregó a su publicación una expresión de risa, demostrando que le causa mucha gracias que exageren rasgos del cantante.

Pero, también publicó un video de TikTok del cantante Jean Paul Santa María que él mismo ha creado con respecto a lo significaría una masaje con ‘final feliz’. Su video ya tiene más 22 mil reproducciones y ha sido del los usuarios de esta red social.

La conductora de ATV agregó un corto mensaje a su historia de Instagram: “Buena”y etiquetó a la pareja de Romina Gachoy.

Magaly Medina: “No te rías mucho que él no está respetando su compromiso”

La enemistad que tiene Magaly Medina contra Cassandra Sánchez De Lamadrid y Deyvis Orosco nace cuando la ‘Urraca’ se resintió por haber sido ignorada y no darle la exclusiva del nacimiento del nieto de Jessica Newton. Además de dejarla sin el título de madrina de su pequeño.

Luego de ello, nació una guerra entre ellos, sobre todo por parte de la comunicadora quien acusó a la pareja de abandonar a su perritos en un albergue con mala reputación de Lurín.

Pero después de varios meses, la conductora de ATV emitió unas imágenes, donde se ve salir al cantante de cumbia, luego de 11 horas, a altas horas de la madrugada de un sauna que tiene una mala fama.

Al día siguiente, Cassandra compartió un video junto a su futuro esposo muy sonriente y dejó un mensaje que fue tomado como una indirecta por la pelirroja. “Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra, sigan siendo luz pero sobre todo felices”, se lee el texto de la historia de Instagram.

Y por supuesto, Medina le respondió haciéndole una advertencia y asegurando que el cantante de cumbia no está respetando el compromiso que tienen.

“Las imágenes no tienen nada malo, la cuestión es, lo que tú haces en un sauna por 11 horas y que tiene ‘cierta reputación’. Yo creo que, a veces, no es cuestión de serlo, sino de parecerlo”, comenzó diciendo la conductora, para luego leer el texto publicado por la Cassandra.

“No sé a quién le dice eso, pero su mensaje puede ir para su pareja. En las risitas, no creo. Deben ser de la boca para afuera. Así el hombre no haya hecho nada en el sauna, se fue 11 horas a un sauna donde hay masajes con ‘finales felices’ y que todo el Perú lo sabe. No te rías tanto Cassandra, porque él no está respetando el compromiso”, agregó

Jessica Newton arremete contra Magaly y piden que sigan a su esposo

Jessica Newton, madre de Cassandra no se quedó callada y respondió fuerte y claro contra Magaly Medina. Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ fue en busca de la organizadora del Miss Perú para saber su opinión a cerca de las imágenes de Deyvis Orosco saliendo de un sauna de San Isidro a altas horas de la noche el último 07 de noviembre. La empresaria comenzó asegurando que no le interesa lo que pueda pasar con el futuro esposo de su hija.

Pero en otro momento, Newton contó el consejo que llegó a darle a Magaly Medina cuando estaba pasando por problemas en su matrimonio. Y no solo eso, aconsejó al equipo de investigación de Magaly Medina que mejor siguieran a Alfredo Zambrano.

“Como se lo dije a ella (Magaly) cuando tenía problemas en su relación personal, las relaciones son de dos, no de tres ni de cuatro. Creo que a mí ni a nadie le toca opinar. Con los años uno aprende a no perder el tiempo en cosas que no tienen importancia. ¡Ya basta ya! vivir hablando, chismeando, diciendo... “, agregó.

“Se divertirían más si siguen a Alfredo Zambrano”, dijo con una sonrisa en el rostro y dándole una palmada en el hombro a la reportera para luego retirarse.

