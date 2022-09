Jessica Newton confirma que el Miss Universo en el que participará Alessia Rovegno será en el 2023

Jessica Newton anuncia fecha para el Miss Universo | Instagram

Jessica Newton apareció en sus redes sociales para dar una nueva noticia sobre el Miss Universo a todos sus seguidores. La directora de la organización Miss Perú se refirió a la fecha en la que se realizará el certamen de belleza internacional, dónde participará Alessia Rovegno como representante de nuestro país.

Según explicó la exreina de belleza, quien ya ha tenido la reunión con todas las directoras internacionales, se ha anunciado que el Miss Universo siguiente será en el año 2023. Con esto, la representante peruana tendrá mucho más tiempo para prepararse y dar lo mejor de sí.

“Feliz jueves a todos. Hoy en lugar de colocar TBT nos vamos a quedar solo con el filtro porque es oficial. El próximo certamen de Miss Universo será en el 2023, dónde competirá Alessia Rovegno ”, señala en el video la madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Jessica Newton anuncia fecha del Miss Universo. (Instagram)

Rápidamente, los seguidores de la exreina de belleza no dudaron en mostrar su alegría por esta noticia. Muchos de los usuarios señalaron que es un anunció perfecto para que así la hija de Bárbara Cayo tenga más tiempo de preparación y pueda pulir más detalles en el certamen.

“Excelente noticia. Más tiempo de preparación para nuestra reina. La corona es para Perú”, “¡Estupendo! Más tiempo para pulir detalles”, “Genial. Nuestra representante tendrá más tiempo para su preparación y sea 10. La mujer perfecta”, “Preparación a full para llegar a un buen TOP. No hay excusas, Alessia tiene que darlo todo, tiempo de sobra tiene”, fueron algunos de los comentarios.

Aunque Alessia Rovegno no se ha pronunciado directamente sobre este tema, le dio like a la reciente publicación de Jessica Newton. Como se sabe, la candidata peruana se encuentra preparándose y puliendo algunos aspectos para una mejor participación.

Alessia Rovegno asegura que no se operará para el Miss Universo

Luego de ser nombrada Miss Perú Universo, muchos criticaron la elección de Alessia Rovegno, mientras que otros destacaron su belleza. Pero, fue Magaly Medina quien se adelantó a darle un consejo y afirmó que la representante peruana tendría que hacerse una operación en la nariz para pulir su rostro.

Aunque la novia de Hugo García había preferido mantener en silencio, en una conversación con ‘Amor y Fuego’ señaló que no tiene pensado hacerse ningún tipo de retoque estético porque se siente bien con su rostro.

“No pienso operarme, la verdad que nunca ha estado en consideración operarme. A mí me gusta, así como estoy y creo que no tocaría nada de mí. No tengo nada en contra de las operaciones, ni mucho menos, pero en mi caso prefiero mantenerme, así como estoy”, señaló bastante segura.

Alessia Rovegno asegura que no se someterá a operaciones para el Miss Universo. (Willax)

Esta decisión fue respaldada por Jessica Newton, quien recalcó que el rostro de la peruana es uno de los más bellos del certamen. “Se considera que Alessia es uno de los rostro más bellos y más naturales del universo. Por qué lo tocaría, porqué tendría que operarla”, agregó la directora del Miss Perú.

Como se recuerda, Alessia Rovegno estuvo en el ojo de la tormenta luego de que en la final del Miss Perú no tuviera una clara respuesta sobre el ciberbullying, tema que le tocó desarrollar. En redes sociales fue víctima de muchas críticas, pero ahora asegura que viene trabajando en su desenvolvimiento en escena y la oratoria.

“Estoy preparándome en pasarela, oratoria, también talleres de improvisación y de actuación. Coaching emocional, maquillaje y peinado”, sentenció en aquel entonces.

