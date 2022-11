Tomás Angulo sorprendió a Magaly Medina al cobrarle por su presencia en su programa | Magaly TV: La Firme

Tomás Angulo volvió al programa de Magaly Medina, esta vez para analizar el caso de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco, luego de que el programa de la ‘Urraca’ compartiera unas imágenes del cumbiambero retirándose de un famoso sauna de San Isidro.

Todo sucedió cuando Alfredo Benavides llegó caracterizado del popular ‘Bomboncito de la cumbia’ y recibía los consejos del psicólogo sobre su ‘actitud’ en el sauna. Fue en ese instante que el cómico mencionó una de las presentaciones de Tomás Angulo junto a Carlos Vílchez.

Frente a ello, Magaly Medina no perdió la oportunidad de recordar los rumores de que Vílchez regresaría a América Televisión para conducir el programa que reemplazaría al retirado ‘En Boca de Todos’. Como se recuerda, Angulo era parte del magazine de canal 4 con el espacio llamado ‘Catarsis’. Fue entonces que la figura de ATV bromeó con el regreso del psicólogo a su programa.

“Carlos Vilchez se va a América y a nosotros nos mandan a ti. Él se va a América y viene Tomás Angulo”, señaló la ‘Urraca’ entre risas. Inmediatamente, Tomás no se quedo de brazos cruzados y sorprendió con una hilarante respuesta que dejó en shock a la conductora.

Tomás Angulo sorprende a Magaly Medina. (ATV)

“Pero, ¿me vas a pagar no?”, dijo el especialista. “Ah no, acá somos misios”, respondió Medina a lo que el profesional anunció que se iba del set, pero lo mencionó de forma divertida: “Entonces paso a retirarme”.

Luego de unos instantes mientras que terapeuta se iba del espacio junto a Alfredo Benavides, la esposa del Alfredo Zambrano no desaprovechó la oportunidad y volvió a ironizar el retiro de ‘En Boca de Todos’ de la televisión.

“Gracias Alfredo Benavides, tú siempre tan talentosos. Gracias Tomás, espero verte más a menudo por aquí, ahora que ya no hay programa al mediodía por el otro lado”, finalizó la conductora sobre el tema.

Magaly Medina en desacuerdo con disculpas de Tomás Angulo a Melissa Paredes

En abril de este año, Melissa Paredes volvió al set de ‘En Boca de Todos’, dónde se encontró cara a cara con Tomás Angulo, quien la llamó bandida cuando apareció su ampay con Anthony Aranda. Ante ello, la exconductora de televisión le increpó por emitir esos calificativos sobre ella.

El psicólogo se tomó unos minutos para disculparse con la modelo y le recalcó que son personajes públicos expuestos a diversos calificativos, pero que no sabía que le había molestado. “Te quería decir de corazón a corazón que la palabra bandida tiene muchos conceptos, si esa palabra realmente te molestó te pido disculpas públicamente y sé que ahora te molestó, somos personajes públicos”, comentó en su momento. Melissa Paredes aceptó las disculpas.

Sin embargo, estas declaraciones no fueron del agrado de Magaly Medina. La ‘Urraca’ se refirió a este hecho en su programa y no dudó en criticar duramente a Tomás Angulo por no mantener su posición y disculparse con la invitada.

Melissa Paredes se enfrentó a Tomás Angulo y él terminó pidiéndole disculpas públicas. (Foto: Captura TV)

“A Tomás Ángulo lo veo patéticamente pedirle disculpas a Melissa por haberla ofendido, en qué momento digo yo. Tomás, yo te quiero decir una cosa, las opiniones que uno tiene, uno las mantiene. Hay que tener los pantalones bien puestos para cara a cara decirle a las personas. Si ella te dijo: ‘Ay, usted me dijo palabras feas. Usted me llamó bandida’. Bueno, y cómo quieres que te llame. No sé, pero Tomás, ¿qué pasó con ese carácter, con esos conocimientos?”, señaló la figura de ATV.

