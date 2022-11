Magaly Medina anunció medidas legales contra falsa página web de su programa: “De lo más conchudo”

Foto captura: Magaly Tv La Firme.

En la última edición de ‘Magaly Tv La Firme’, la conductora se mostró bastante molesta al informar que una página web viene haciendo uso de su nombre y de su programa para compartir contenido con información alterada sobre la farándula local. “Acá la gente está a costumbrada a robarse todo”, dijo la popular ‘Urraca’.

“De lo más conchudos utilizando mi nombre (…) y además utilizando un nombre que es mío, que es mi propiedad intelectual, que utiliza el canal ATV, causando confusión al público, robando una propiedad que no es suya”, manifestó Magaly Medina el último martes 08 de noviembre.

La presentadora de ‘Magaly Tv La Firme’ advirtió que en dicha plataforma emiten información sesgada. “La gente puede tomar como que esta es mi plataforma donde se da la información explotando mi credibilidad”, señaló.

Ante esta situación, la periodista afirmó que recurrirá a la ley para solucionar este problema, porque no permitirá que lucren con su nombre e imagen. “El canal y yo vamos a tomar las medidas legales correspondientes, porque yo no voy a permitir que roben algo que es de mi propiedad. Ese es mi nombre, mi propiedad. Todo eso está amparado por ley”, agregó.

“Esto es escandaloso realmente, no es chiste. Es robo de propiedad intelectual y es algo muy serio, es un delito además”, sentenció.

Rosángela Espinoza en problemas con Yola Polastri

Rosángela Espinoza afirmó que respeta la trayectoria artística de Yola Polastri.

La denuncia pública de Magaly Medina se dio luego que presentara el informe sobre la discusión entre la chica reality Rosángela Espinoza y la animadora infantil Yola Polastri quien la acusa de robo de propiedad intelectual.

Como se recuerda, la popular ‘Chica de la Tele’ expresó su fastidio ante sus seguidores de Twitter luego de que se hiciera viral un clip de Rosángela Espinoza en el que promociona el retorno de sus shows infantiles con la música de la animadora de fondo.

“Una chica reality dice que va a hacer show navideños y veo que dobla mi disco, copia coreografía, pero viste diferente. No es una fonomímica. ¿Así es su show? Que trabaje y haga sus propios temas y que cante ella, no que doble mis discos. ¿Qué le pasa, quiere problemas?”, fue el post que realizó la intérprete en la red social.

Luego de ello, Rosángela eliminó el vídeo publicitario y usó sus redes sociales para contarlo. “Ya lo eliminé. No quiero conflictos en esta maravillosa Navidad 2022. Amor y paz para todos”, escribió la popular ‘Chica Selfie’.

Pero no todo quedó ahí, la concursante de ‘Esto es Guerra’ volvió a referirse al tema con un discurso un tanto polémico que además recibió la crítica de Magaly Medina.

“Jamás imaginé generar un comentario de ese nivel, pero qué le vamos a hacer, también hay que respetar a nuestra Yola Polastri, la tenemos aún aquí y hay que respetarla. Por eso lo eliminé para que no se moleste. Que se olvide de ese TikTok, no pasó nada”, mencionó Rosángela Espinoza.

“Qué irrespetuosa, dice: “es nuestra Yola, aún la tenemos aquí”. Claro, aún no está muerta, o sea ¿qué cosa es la mujer? ¿Una momia, se escapó del sarcófago? No, no, no. Hay que respetar pero más allá de la palabrería, hay que respetar sin ofender”, puntualizó la popular ‘Urraca’.

