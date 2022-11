Samahara Lobatón envuelta en polémica luego de ser acusada de supuesta estafa

Nuevamente, la hija de Melissa Klug fue acusada de no cumplir sus acuerdos comerciales.

Una usuaria acusó públicamente a Samahara Lobatón de no haberle enviado el producto que le compró el pasado 24 de octubre, ni de haberle devuelto su dinero cuando se lo pidió. La publicación se volvió viral en la página de Facebook ‘La Rica Queja’, llegando a los oídos de la hija de Melissa Klug, quien amenazó a la internauta con denunciarla por el presunto delito de difamación.

Todo empezó cuando la usuaria contó que le compró un saltarín y una casaca en el ‘closet sale’ de Samahara, haciendo el depósito de S/ 280. Sin embargo, ambos productos jamás llegaron a su destino en Ica. “Saliste con tus cuentos que ya estabas enviando, pero ya pasaron 11 días y no me envías nada”, señaló la denunciante, quien mostró capturas de pantalla de lo sucedido.

Samahara Lobatón es acusada de no cumplir con una cliente.

Según la cibernauta, ella decidió salir a quejarse públicamente no solo porque Lobatón Klug no le daba respuesta alguna, sino también porque vio que el mismo saltarín por el que había pagado ahora estaba, nuevamente, puesto en venta.

Cabe resaltar que, en conversación con Instarándula, la afectada señaló que Samahara Lobatón le indicó que no hacía envíos a Ica, pero dijo que podría mandárselo mediante una agencia por el cobro de S/ 30. Pese al acuerdo y al depósito de dicho monto, los días pasaron y los productos seguían sin salir de Lima.

Samahara Lobatón envuelta en polémica con fastidiada cliente.

Samahara Lobatón devolvió el dinero

En la misma página, la usuaria contó que la hija de Melissa Klug le devolvió su dinero tras la viralización de su caso. Pero se llevó una gran sorpresa, pues Samahara se comunicó con ella por Instagram para exigirle que borre la publicación inicial en las siguientes 24 horas, o sería demanda por el delito de difamación.

“No es difamación, señora. Desde el 24 de octubre que le envié el dinero. Me hubiera dicho que no podía y me devolvía mi dinero, no esperar llegue hasta esto para recién me diga que no lo va a hacer. Ahora hago que eliminen eso”, respondió la internauta.

En su defensa, la polémica influencer precisó que los envíos se realizan dependiendo de su “disponibilidad”. “Esperamos que sea eliminado o procederemos legalmente, gracias”, añadió la exchica reality. La denunciante le recordó que, días atrás, fue la misma Samahara quien le comunicó que los productos ya estaban siendo enviados, algo que nunca pasó.

Samahara Lobatón amenazó a usuaria con una denuncia por presunta difamación.

Se comunicó con Samuel Suárez

El creador de Instarándula, Samuel Suárez, se encargó de difundir el mediático caso a través de su plataforma. Esto no fue del agrado de Samahara Lobatón, especialmente luego que el periodista de espectáculos afirmara que tuvo una “actitud innecesaria” al amenazar a la usuaria con una supuesta denuncia por difamación. “Pedir disculpas por el inconveniente quedaba mejor”, le aconsejó.

“Sería mucho mejor que puedas averiguar antes de publicar algo. En el closet sale siempre pongo que solo se hace vía recojo. En el caso de las conversaciones, ella las ha editado de manera que le conviene colgarse de algo que no tiene pies ni cabeza. La devolución fue hecha antes de que ella lo hiciera público (...) Si desea el envío, entonces debe de esperar a que yo tenga tiempo. Por eso, haré una denuncia por difamación. No está bien que se quiera colgar de esa manera”, fue la réplica de Lobatón.

Samahara Lobatón se pronunció tras ser acusada de supuesta estafa. (Instagram)

El comunicador entendió el malestar de Samahara, pero señaló que no entendía por qué denunciaría a su cliente por difamación. “La señora le pide la devolución, hace la denuncia según pantallazos después que ya le había devuelto el dinero y por eso la denunciaría por ‘difamación’. Insisto, no es el camino a tomar con una cliente, la cual estuvo por días a la espera de un servicio”, sostuvo.

“En vez de denunciarla por ‘difamación’, lo correcto era llamarla en su momento y aclarar el tema para que vea la forma de solucionar su entrega y no dejarla a la espera por varios días. Sigo sin ver la difamación, pero sí un cliente fastidiado por la mala comunicación. Unas disculpas era lo mejor”, agregó.

SEGUIR LEYENDO