Samahara Lobatón: ¿A qué se dedica la hija de Melissa Klug para poder pagar sus lujos?

Samahara Lobatón gastó más de 40 mil para costear el cumpleaños de su hija. (Instagram)

Zapatillas de colección, ropa de marca y la posibilidad de festejar el primer ‘añito’ de su hija con una fiesta de 40 mil soles. Samahara Lobatón se ha vuelto tendencia por presumir el lujoso estilo de vida que tiene a sus cortos 21 años, algo que no le ha sentado bien a los internautas, ni a algunas figuras de la farándula, quienes arremetieron contra ella por una supuesta actitud ególatra.

“Yo uso zapatillas originales, soy muy fan de comprar zapatillas de colección y de varias marcas. Le compro a Xianna (su hija) sabiendo que las va a dejar al toque. Es más, le hice una fiesta de 40 mil soles. ¿Por qué no podría comprarle zapatillas originales?”, expresó en ‘En Boca de Todos’ tras ser acusada de usar zapatillas ‘bamba’.

Como se recuerda, la hija de Melissa Klug realizó un gran evento en octubre de 2021 para celebrar el cumpleaños de su hija. Aunque en un inicio se dijo que costó cerca de 120 mil soles, la influencer luego aclaró que valió cerca de 40 mil soles y que nada fue canje. “El papá y yo hemos ahorrado desde que Xianna ha nacido para hacerle el año que nosotros soñamos”, indicó.

Samahara Lobatón gastó 40 mil soles en la fiesta de cumpleaños de su hija. (Instagram)

¿En qué trabaja Samahara Lobatón?

La hija de Melissa Klug y Abel Lobatón es una conocida influencer peruana. Cuenta con más de 1 millón de seguidores en Instagram y cerca de 350 mil en TikTok. Es por ello que varias marcas y emprendimientos peruanos apuestan por ella para la promoción de sus productos.

“Las marcas te pagan por hacerles publicidad. Y eso es lo que yo hago, a mí me pagan por hacer publicidad”, comentó el pasado 15 de agosto en el programa ‘En Boca de Todos’.

Samahara Lobatón se jactó de comprarle zapatillas de marca a su hija. (América TV)

También se la ha vinculado con la presunta venta de cachorros de raza a través de redes sociales debido a publicaciones en donde señala “No adopción, gente seria”. Según Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, la joven generaría ganancias con el tráfico de animales.

“Tipo Samahara Lobatón lo usan para después venderlos, la ‘sacachaira’ está vendiendo perros en el Instagram, ¿no? Sunat atención, todavía que vende animales, me parece terrible eso de traficar con los animales. Ahí en el Instagram te pone, ‘no, sí, la raza tal’, te cuenta toda la tarifa de los perros ”, cuestionó el popular ‘Peluchín’.

Emprendedora hizo denunca pública

En febrero de este año, una joven emprendedora acusó a Samahara Lobatón de no haber cumplido con el contrato que hicieron. Según dijo en TikTok, le pagó 350 soles para que la influencer haga un sorteo con prendas de su marca, pero lo hizo después de meses de espera.

“Lamentablemente me sucede que yo adquirí un servicio por parte de esta persona que hace publicidad a cambio de que se le abone un dinero. El trato era de que el sorteo se haga antes de Navidad, pero lo realizó recién el 6 de enero”, explicó indignada.

Esto no quedó ahí, pues también señaló que no aumentó sus seguidores como Lobatón se lo había prometido. “Ella me prometió que iba a haber una cantidad de seguidores, de 500 a 1000. Yo obtuve a lo mucho 380 seguidores, prácticamente un sol por seguidor”, indicó.

En su defensa, Samahara Lobatón dijo que se comunicó con la emprendedora y le ofreció devolverle el dinero, siempre y cuando borraba los videos donde la dejaba mal parada. Sin embargo, la joven no aceptó, pues su intención era “lucrar con ello y colgarse de ella”.

La hija de Melissa Klug salió a defenderse de las acusaciones de una emprendedora en TikTok. (Foto: Composición)

SEGUIR LEYENDO