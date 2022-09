Melissa Klug ya tiene fecha de matrimonio con Jesús Barco y revela más detalles

Melissa Klug revela detalles de su matrimonio con Jesús Barco | En Boca de Todos

Melissa Klug alista el vestido de novia. La influencer se presentó en ‘En Boca de Todos’ y reveló algunos detalles de lo que es su preparación para su boda con su prometido Jesús Barco. La madre de Samahara Lobatón dejó claro que ella no sería la novia eterna y solo estaba esperando que su novio ponga la fecha de su boda.

En el magazine de América Televisión se sometió a una serie de preguntas por parte de las conductoras, por los que sorprendió con más de una revelación. La empresaria habló sobre su fecha de matrimonio, sus deseos de ser madre y el tipo de boda que tendrá.

Fue Tula Rodríguez quien le consultó si era cierto que terminaría con Jesús Barco si él no le pone fecha de matrimonio, pero la empresaria sin titubear aclaró que ese ya no sería un problema, pues los planes ya comenzaron.

“Ya hay fecha, ya tenemos fecha. No voy a decir fecha exacta, pero sí la tenemos”, confesó al inicio. Seguido, aclaró que solo sería una reunión pequeña. “Familia, amigos súper íntimos, contaditos y ya está. Yo no quiero nada grande”, señaló.

Melissa Paredes y Jesús Barco preparan su boda. (Instagram)

Tras ello, Ricardo Rondón le hizo un peculiar cuestionamiento y la puso en aprietos. Le consultó si era cierto que tendría una boda más ostentosa que la de Ethel Pozo y Julián Alexander. Aunque Melissa contestó que sí, luego explicó la verdadera razón.

“Yo no lo digo (que será más cara) por cómo se vio, sino que quizá invitó a muchas personas que no debieron estar y por eso. Yo no digo de ficho, por lo glamouroso, sino por las personas que estuvieron ahí. Yo lo voy a hacer pequeño”, reafirmó.

Por otro lado, comentó que aún hay algunos desacuerdos entre ella y Jesús Barco. Y es que, el sueño de Melissa Klug es casarse en la playa, pero al deportista le gustaría tener una ceremonia en Lima. “Yo lo quiero en la playa y él lo quiere acá en Lima, aún tenemos que ponernos de acuerdo”, explicó.

Finalmente, le consultaron si estaría dispuesta a hacer una inversión tan grande como la que hizo Samahara Lobatón con el primer año de su hija. Incluso, Tula Rodríguez le cuestionó si estaría dispuesta a hacerse un préstamo para costear su boda, pero Melissa fue muy clara.

“Cada uno gasta de acuerdo al presupuesto, lo que uno gane y lo que uno quiera invertir es su día. Yo creo que uno se casa una sola vez. (No vamos a sacar préstamos) Estamos ahorrando”, finalizó Melissa Klug.

