Samahara Lobatón reveló lo que le dijo Youna tras “broma” sobre el fin de su relación

Samahara Lobatón revela lo que le dijo Youna tras “broma” sobre el fin de su relación. (YouTube)

Samahara Lobatón estuvo como invitada en ‘América Hoy’ y no pudo esquivar las preguntas sobre la reciente polémica que originó su pareja Youna. Y es que, el barbero sorprendió a propios y extraños al compartir un curioso mensaje en las historias de su cuenta de Instagram acerca de que su romance con la influencer había llegado a su fin.

“Mi relación con Samahara Lobatón, lastimosamente, no da para más y decidimos enfocarnos netamente en la salud y el bienestar de nuestra hija”, se lee en la publicación, que a los pocos minutos fue eliminada porque según el joven todo se habría tratado de una broma. “Yo subí ese mensaje para una broma en CF (grupo cerrado de amigos) y de webón lo puse en público, por eso lo borré rápido jajaja. No duró ni un segundo, pero qué rápidos son estas mrd. Pdt: Tengo mi IG lleno de fotos de Samahara”.

Por ello, las conductoras del espacio matutino no dejaron de consultarle al respecto, resaltando el hecho que ninguno de los dos se siguen en Instagram. Samahara Lobatón comenzó señalando que desde hace más de un año que no ve lo que Youna publica en sus redes sociales.

“Yo lo dejé de seguir, yo no lo sigo desde hace más de 1 año, desde antes de que volvieramos a ser una familia ya convivir. (Pero el sábado) lo comienzo a seguir porque si no, no me entero de las tonterías que sube”, indicó la hija de Melissa Klug, para luego revelar cuál fue la excusa que le dijo el padre de su hija para hacer dicha publicación.

Según relató la exchica reality, fueron sus amigos quienes le avisaron de lo que había hecho su pareja y rápidamente miró el perfil de él, pero no encontró nada y decidió llamarlo para pedirle una explicación. Finalmente, Youna le aseguró que quería hacer un trend de TikTok.

“Ese día cuando me mandaron lo que había subido, allí es cuando entre a su perfil y no había nada y le di seguir. ¡Quería matarlo! cómo va a poner eso, yo dije ahora toda la semana van a hablar de lo mismo. Lo llamé y le pregunté si había publicado eso y me dijo que quería hacer una broma, que quería hacer un TikTok para ver la reacciones de sus amigos”, agregó.

Samahara Lobatón se enteró por medio de sus amigos lo que publicó Youna sobre su relación. (Captura / Instagram)

Rodrigo González los critica

Rodrigo González no dejó de comentar la publicación de Youna. Para el popular ‘Peluchín’, lo que hizo el barbero no estaría catalogado como una broma, pues debido a los antecedentes que ambos tienen en su romance como denuncias de abuso y rupturas, se puedo creer que sí han terminado.

“La gente no es tonta, esto no es una broma, tu relación es una broma desde hace muchos meses. Desde un inicio, lo que hacen, las idas y vueltas, las denuncias, las amenazas... Y después te quejas cuando la gente les dice lo que le dicen. Bien merecido porque se lo han ganado (...) Algo ha pasado en esa relación”, dijo el periodista.

“Tienen mal manejo de sus reacciones y de su ira. Debe ser una amenaza constante entre ellos, por eso usan las redes sociales cuando algo anda mal. Luego se arreglan como si no hubiera pasado nada, y pretenden que el resto haga lo mismo (...) (Samahara) utiliza un tercio de eso que gastaste en la fiesta de tu hija para tu salud mental, en ir a un psiquiatra, al terapeuta, porque esto puede terminar muy mal”, sentenció.

