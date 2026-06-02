Fatal accidente en la Vía Evitamiento genera congestión vehicular: dos jóvenes fallecieron cerca al puente Acho

Accidente en la Panamericana Norte a la altura del puente Acho deja dos muertos. Latina

Un accidente ocurrido en las primeras horas de la mañana en la Vía Evitamiento, cerca del puente Hacho en Lima, dejó como saldo dos motociclistas muertos y un considerable congestionamiento vehicular en la zona. El siniestro involucró a una pareja de jóvenes que viajaban en una motocicleta y terminó tras la colisión con un vehículo.

Tras el choque, ambos cayeron sobre la pista mojada. Un tráiler de gran tamaño, identificado por testigos como de color verde, circulaba detrás y terminó arrollando a los dos jóvenes.

Las víctimas del accidente fueron identificadas como Yirko Pérez Chumpitaz, de 23 años, y Maricielo Alama Monteza, de 22 años. Hasta el lugar de los hechos, aún no se había presentado ningún familiar.

Fatal accidente en la Vía Evitamiento provoca congestión y deja dos motociclistas fallecidos| Latina Noticias

Congestión en la vía

La mañana estuvo marcada por una intensa congestión en la Panamericana Norte, sentido sur, a raíz del bloqueo parcial de los carriles con cilindros naranjas y separadores azules. Según testigos citados por Latina Noticias Digital, la presencia de un tráiler atascado bajo el puente Hacho cerca de las 7:20 de la mañana generó un embotellamiento que afectó a miles de conductores. Este bloqueo alentó a varios usuarios de la vía, incluidos los motociclistas involucrados, a buscar rutas alternativas y acelerar el paso por los espacios disponibles.

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El reporte del medio señala que la desesperación por abandonar la congestión, sumada a la presencia de una ligera llovizna que mantuvo húmeda la pista, incrementó los riesgos de siniestros.

Policías asignados al paradero del puente Hacho acudieron de inmediato al lugar para auxiliar a las víctimas. Al arribo de la ambulancia, solo se pudo certificar el fallecimiento de ambos motociclistas. Posteriormente, el conductor del tráiler, identificado como Jaime Eloy Rivera Gutiérrez, fue detenido y trasladado a la comisaría para las investigaciones correspondientes.

Lima Expresa, concesionaria de la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, informó a través de un comunicado oficial que el siniestro vehicular ocurrido en la mañana del 2 de junio de 2026 obligó al cierre parcial de la vía cerca del puente Hacho | Foto: VIA TV

Comunicado de Lima Expresa

Lima Expresa, concesionaria de la Vía de Evitamiento y la vía expresa Línea Amarilla, informó a través de un comunicado oficial que el siniestro vehicular ocurrido en la mañana del 2 de junio de 2026 obligó al cierre parcial de la vía cerca del puente Hacho, en el sentido norte a sur.

El incidente se registró a las 9:00 AM, según el Centro de Control de Operaciones de Lima Expresa. Tras reportarse la emergencia, la empresa activó los protocolos correspondientes, desplazando personal propio, ambulancia, unidades de los Bomberos y de la Policía Nacional del Perú (PNP) al lugar del accidente para brindar atención inmediata.

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A través de la misiva, señalaron que el cierre parcial se mantuvo por instrucciones de las autoridades y para facilitar las investigaciones, además de solicitar a los conductores seguir las indicaciones.

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