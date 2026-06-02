Perú Deportes

Sporting Cristal empezó la revolución: los fichajes y salidas para luchar por el Torneo Clausura 2026

Desde el club ‘rimense’ quieren ejecutar un plan para salir de la zona baja de la Liga 1 y apuntan a renovar el plantel, con movidas incluyendo en la directiva

Guardar
Google icon
Sporting Cristal empezó la revolución: los fichajes y salidas para luchar por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sporting Cristal
Sporting Cristal empezó la revolución: los fichajes y salidas para luchar por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sporting Cristal

Sporting Cristal ha decidido encarar una revolución interna tras finalizar en el puesto 12 del Torneo Apertura 2026, muy cerca de los lugares de descenso, una situación inusual para el club. La dirigencia se mueve con rapidez para renovar el plantel y la estructura directiva, buscando revertir el mal presente y volver a pelear el Clausura durante el segundo semestre del año.

La urgencia es total: tras una primera mitad marcada por la irregularidad, la directiva y el área deportiva manejan una lista de nombres para salidas y llegadas, entre los que destacan figuras que ya no seguirán y refuerzos con negociaciones avanzadas. Este proceso, seguido de cerca por los periodistas Michael Cordero y Denilson Barrenechea, combina decisiones técnicas, apuestas por extranjeros y el reordenamiento de la gestión interna.

Según se conoció a través de los periodistas Michael Cordero y Denilson Barrenechea, que varios jugadores foráneos tienen las horas contadas en el Rímac. El técnico Zé Ricardo, Gabriel Santana y Felipe Vizeu figuran entre los que no continuarían. La salida de estos futbolistas responde a la necesidad de liberar cupos para los nuevos fichajes extranjeros, una prioridad definida por la dirigencia.

PUBLICIDAD

Felipe Vizeu 'lustró' el chimpún derecho de Gabriel Santana en agradecimiento por su asistencia para el gol en Sporting Cristal vs Cusco FC. - captura: L1 MAX
Felipe Vizeu y Gabriel Santana dejarían Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026. - captura: L1 MAX

En esa línea, la llegada de Juan Manuel Cuesta, extremo colombiano que milita actualmente en UCV de Venezuela, está cerca de cerrarse y solo falta la firma para oficializar su traspaso a Sporting Cristal. La situación de Francisco Arancibia, extremo de Deportivo Garcilaso, también avanza. El jugador chileno ya negoció su salida y solo resta que el club ‘cervecero’ pague la cláusula de rescisión para que se sume al plantel.

La nómina de refuerzos se amplía con Claudio Torrejón, mediocampista de Deportivo Garcilaso, quien ya tramita su desvinculación a la espera de un llamado formal desde La Flroida. Mientras tanto, el delantero Hernán Barcos selló su incorporación luego de resolver detalles administrativos pendientes.

En paralelo, el nombre de Beto da Silva vuelve a sonar en La Florida y, aunque su incorporación está prevista para la próxima temporada, las negociaciones se encuentran cerradas. Además, Brandon Palacios se mantiene en la órbita de posibles refuerzos, aunque sin mayores avances en las últimas horas.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la situación de Pablo Lavandeira se enfrió en las últimas horas, pero en su llegada a Lima tras dejar FC Cajamarca el tema podría aclararse.

La directiva del club 'cervecero' planea hacer una revolución en el plantel para el segundo semestre del año. (Video: Sin TV)

Cambios profundos en la directiva y el banquillo de Sporting Cristal

La reestructuración no se limita al plantel de jugadores. Barrenechea informó que Gustavo Zevallos, actual gerente deportivo, no continuaría en el club a partir del segundo semestre, alineando la gestión directiva con el nuevo rumbo que busca Sporting Cristal.

Las variantes alcanzan también al cuerpo técnico. Sin ofrecer nombres, Cordero adelantó que la llegada de un nuevo entrenador está muy cerca de concretarse. “¿Roberto Mosquera? No. ¿Ha dirigido selección? Sí”, deslizó el periodista, sugiriendo un perfil con experiencia en combinados nacionales y descartando al exentrenador de la casa.

La hoja de ruta de la entidad ‘celeste’ para el Clausura implica una renovación integral, tanto en la cancha como fuera de ella. Las salidas de extranjeros que no rindieron, la llegada de extremos veloces y potentes, la apuesta por un entrenador con experiencia internacional y la salida de un referente de la gestión deportiva marcan la transición.

Los cambios de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026. - captura: Twitter Denilson Barrenechea
Los cambios de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026. - captura: Twitter Denilson Barrenechea

Julio César Uribe sobre el presente de Sporting Cristal

El director general de fútbol, Julio César Uribe, ofreció su visión sobre el momento que atraviesa Sporting Cristal y la necesidad de encontrar soluciones inmediatas. Según dijo ante la prensa, el objetivo está en “aportar al equipo regularidad y sostener resultados cuando por ahí no ha sido posible en esta primera etapa”.

El ‘Diamante’ puntualizó que, tras los golpes sufridos en el Apertura, es clave incorporar futbolistas con “buena velocidad, potencia e inteligencia para tomar la decisión que signifique ayudar a hacer los goles”. Además, detalló el perfil de los refuerzos: “De cuatro, tres son de vocación ofensiva y uno defensivo”.

Temas Relacionados

Zé RicardoGabriel SantanaFelipe VizeuJuan Manuel CuestaFrancisco ArancibiaHernán BarcosPablo LavandeiraClaudio TorrejónBrandon PalaciosGustavo ZevallosJulio César UribeSporting Cristalperu-deportes

Más Noticias

Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal: se desvinculó de FC Cajamarca y firmó para el Torneo Clausura 2026

El periodista Enrique La Rosa confirmó la noticia y detalló los movimientos que habrán en La Florida para la segunda parte de la temporada

Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal: se desvinculó de FC Cajamarca y firmó para el Torneo Clausura 2026

Con el Perú vs Haití: la programación de los amistosos de selecciones de Conmebol previo al Mundial 2026

Seis selecciones sudamericanas participarán en la Copa del Mundo y ajustan los últimos detalles para su presentación en el torneo. Revisa la agenda deportiva

Con el Perú vs Haití: la programación de los amistosos de selecciones de Conmebol previo al Mundial 2026

Maëva Orlé definió su futuro: fue presentada por Batavo Mackenzie de Brasil tras salida de Alianza Lima

Se conoció el nuevo club de la opuesta francesa, emigró a la liga brasileña luego de su exitoso paso por las ‘blanquiazules’, donde se coronó tricampeona de la Liga Peruana de Vóley

Maëva Orlé definió su futuro: fue presentada por Batavo Mackenzie de Brasil tras salida de Alianza Lima

“Va a pelear el título”: Alexandra Machado explica los motivos que la llevaron a salir de Universitario y volver a San Martín

La central nacional regresó a Santa Anita tras quedar en el tercer lugar con la ‘U’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

“Va a pelear el título”: Alexandra Machado explica los motivos que la llevaron a salir de Universitario y volver a San Martín

Jefferson Farfán quedó encantado con el ‘Tunche’ Rivera y lo pidió para Alianza Lima: “Hay pocos delanteros de raza en Perú”

La ‘Foquita’ expresó su admiración por el delantero de Universitario, destacando su estilo de juego. Además, no ocultó su deseo de verlo vestido con la camiseta ‘blanquiazul’

Jefferson Farfán quedó encantado con el ‘Tunche’ Rivera y lo pidió para Alianza Lima: “Hay pocos delanteros de raza en Perú”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Delia Espinoza pide al JNE que se le permita votar en segunda vuelta tras declararse inaplicable su inhabilitación

Delia Espinoza pide al JNE que se le permita votar en segunda vuelta tras declararse inaplicable su inhabilitación

José Jerí renuncia a Somos Perú luego de anunciar que votará por Fuerza Popular en las Elecciones 2026

Roberto Sánchez corta entrevista en vivo con Milagros Leiva luego de confrontarla: “¡Uy, se corrió, se corrió!”

Cancillería termina las funciones de embajadores en 17 países: “el nuevo gobierno decidirá” los próximos nombramientos

Roberto Sánchez niega presencia de Antauro Humala en eventual Gobierno, pese a que le ofreció ministerio

ENTRETENIMIENTO

Francisca Aronsson inició grabaciones de la ambiciosa serie ‘Los Principiantes’: “Estoy contenta de seguir trabajando en Perú”

Francisca Aronsson inició grabaciones de la ambiciosa serie ‘Los Principiantes’: “Estoy contenta de seguir trabajando en Perú”

Samahara Lobatón pide ayuda desesperada a Melissa Klug y Youna para abandonar La Granja VIP: “¿Qué hago acá con esta gente tan mala?”

Suheyn Cipriani vuelve a Perú tras su participación en el MGI All Stars: ¿cuándo llega la reina de belleza?

Final de ‘La Granja VIP’: ¿Cuándo es y cuántos participantes lucharán por el premio?

Vania Bludau aclara por qué no se considera parte del círculo cercano de Alejandra Baigorria: “Cada una tiene sus cosas”

DEPORTES

Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal: se desvinculó de FC Cajamarca y firmó para el Torneo Clausura 2026

Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal: se desvinculó de FC Cajamarca y firmó para el Torneo Clausura 2026

Con el Perú vs Haití: la programación de los amistosos de selecciones de Conmebol previo al Mundial 2026

Maëva Orlé definió su futuro: fue presentada por Batavo Mackenzie de Brasil tras salida de Alianza Lima

“Va a pelear el título”: Alexandra Machado explica los motivos que la llevaron a salir de Universitario y volver a San Martín

Jefferson Farfán quedó encantado con el ‘Tunche’ Rivera y lo pidió para Alianza Lima: “Hay pocos delanteros de raza en Perú”