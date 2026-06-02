Sporting Cristal empezó la revolución: los fichajes y salidas para luchar por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Sporting Cristal

Sporting Cristal ha decidido encarar una revolución interna tras finalizar en el puesto 12 del Torneo Apertura 2026, muy cerca de los lugares de descenso, una situación inusual para el club. La dirigencia se mueve con rapidez para renovar el plantel y la estructura directiva, buscando revertir el mal presente y volver a pelear el Clausura durante el segundo semestre del año.

La urgencia es total: tras una primera mitad marcada por la irregularidad, la directiva y el área deportiva manejan una lista de nombres para salidas y llegadas, entre los que destacan figuras que ya no seguirán y refuerzos con negociaciones avanzadas. Este proceso, seguido de cerca por los periodistas Michael Cordero y Denilson Barrenechea, combina decisiones técnicas, apuestas por extranjeros y el reordenamiento de la gestión interna.

Según se conoció a través de los periodistas Michael Cordero y Denilson Barrenechea, que varios jugadores foráneos tienen las horas contadas en el Rímac. El técnico Zé Ricardo, Gabriel Santana y Felipe Vizeu figuran entre los que no continuarían. La salida de estos futbolistas responde a la necesidad de liberar cupos para los nuevos fichajes extranjeros, una prioridad definida por la dirigencia.

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Felipe Vizeu y Gabriel Santana dejarían Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026. - captura: L1 MAX

En esa línea, la llegada de Juan Manuel Cuesta, extremo colombiano que milita actualmente en UCV de Venezuela, está cerca de cerrarse y solo falta la firma para oficializar su traspaso a Sporting Cristal. La situación de Francisco Arancibia, extremo de Deportivo Garcilaso, también avanza. El jugador chileno ya negoció su salida y solo resta que el club ‘cervecero’ pague la cláusula de rescisión para que se sume al plantel.

La nómina de refuerzos se amplía con Claudio Torrejón, mediocampista de Deportivo Garcilaso, quien ya tramita su desvinculación a la espera de un llamado formal desde La Flroida. Mientras tanto, el delantero Hernán Barcos selló su incorporación luego de resolver detalles administrativos pendientes.

En paralelo, el nombre de Beto da Silva vuelve a sonar en La Florida y, aunque su incorporación está prevista para la próxima temporada, las negociaciones se encuentran cerradas. Además, Brandon Palacios se mantiene en la órbita de posibles refuerzos, aunque sin mayores avances en las últimas horas.

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Por otro lado, la situación de Pablo Lavandeira se enfrió en las últimas horas, pero en su llegada a Lima tras dejar FC Cajamarca el tema podría aclararse.

La directiva del club 'cervecero' planea hacer una revolución en el plantel para el segundo semestre del año. (Video: Sin TV)

Cambios profundos en la directiva y el banquillo de Sporting Cristal

La reestructuración no se limita al plantel de jugadores. Barrenechea informó que Gustavo Zevallos, actual gerente deportivo, no continuaría en el club a partir del segundo semestre, alineando la gestión directiva con el nuevo rumbo que busca Sporting Cristal.

Las variantes alcanzan también al cuerpo técnico. Sin ofrecer nombres, Cordero adelantó que la llegada de un nuevo entrenador está muy cerca de concretarse. “¿Roberto Mosquera? No. ¿Ha dirigido selección? Sí”, deslizó el periodista, sugiriendo un perfil con experiencia en combinados nacionales y descartando al exentrenador de la casa.

La hoja de ruta de la entidad ‘celeste’ para el Clausura implica una renovación integral, tanto en la cancha como fuera de ella. Las salidas de extranjeros que no rindieron, la llegada de extremos veloces y potentes, la apuesta por un entrenador con experiencia internacional y la salida de un referente de la gestión deportiva marcan la transición.

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Los cambios de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026. - captura: Twitter Denilson Barrenechea

Julio César Uribe sobre el presente de Sporting Cristal

El director general de fútbol, Julio César Uribe, ofreció su visión sobre el momento que atraviesa Sporting Cristal y la necesidad de encontrar soluciones inmediatas. Según dijo ante la prensa, el objetivo está en “aportar al equipo regularidad y sostener resultados cuando por ahí no ha sido posible en esta primera etapa”.

El ‘Diamante’ puntualizó que, tras los golpes sufridos en el Apertura, es clave incorporar futbolistas con “buena velocidad, potencia e inteligencia para tomar la decisión que signifique ayudar a hacer los goles”. Además, detalló el perfil de los refuerzos: “De cuatro, tres son de vocación ofensiva y uno defensivo”.