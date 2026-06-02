Perú

Se reduce el diagnóstico de TBC en el Perú de 45 días a 2 horas: Essalud implementó un moderno laboratorio

La reducción del tiempo necesario para identificar la tuberculosis ha sido posible gracias a la implementación de un laboratorio molecular, que permite obtener resultados en horas y agiliza el inicio de los tratamientos para los pacientes

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Día Mundial de la Tuberculosis – Tuberculosis – Perú -noticias – 22 marzo
La lucha contra la tuberculosis enfrenta obstáculos sociales y económicos, mientras organismos internacionales refuerzan estrategias para frenar su impacto global. (Freepik)

El diagnóstico de tuberculosis en el Perú pasó de tomar hasta 45 días a solo dos horas gracias a la puesta en marcha de un laboratorio de biología molecular en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, según informó el Seguro Social de Salud (EsSalud).

Esta innovación, respaldada por el uso de equipos de PCR en tiempo real, optimiza la identificación del complejo bacteriano causante de la enfermedad y permite detectar resistencia a medicamentos de primera y segunda línea.

La doctora Roxana Gamarra Lazo, jefa del Departamento de Patología Clínica del hospital, explicó que la tecnología molecular incorporada en el nuevo Laboratorio de Micobacterias ofrece una sensibilidad superior a la baciloscopía tradicional.

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La prevención es importante.
El laboratorio de biología molecular del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen reduce el diagnóstico de tuberculosis de 45 días a solo dos horas con tecnología PCR. (Andina)

Según EsSalud, esto se traduce en una detección temprana de casos y en el acceso oportuno a tratamientos adecuados. “La tecnología molecular ofrece una sensibilidad muy superior a la baciloscopía convencional y permitirá iniciar tratamientos de manera más rápida, reduciendo riesgos y salvando vidas”, afirmó la especialista.

La mejora diagnóstica beneficia de manera progresiva a los establecimientos de la Red Prestacional Almenara. Solo en lo que va de 2026, el hospital base ha procesado 340 pruebas moleculares, mientras que centros asistenciales periféricos como Vitarte y El Agustino realizaron 125 exámenes adicionales.

Un avance estratégico

La implementación de este laboratorio responde a una necesidad crítica de salud pública, ya que Lima y Callao concentran el 54,7 % de los casos de tuberculosis multidrogorresistente del país, detalló EsSalud.

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Alerta por incremento de casos de tuberculosis en el Perú
Lima y Callao concentran el 54,7% de los casos de tuberculosis multidrogorresistente en Perú, lo que impulsa la innovación diagnóstica en la región.

El nuevo sistema no solo amplía la cobertura diagnóstica, también estandariza los procesos operativos, refuerza el control de calidad y promueve la capacitación continua del personal sanitario en el manejo y transporte adecuado de muestras biológicas.

De acuerdo con el Seguro Social de Salud, el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen se convierte en uno de los principales referentes nacionales en el diagnóstico avanzado de micobacterias y la lucha contra la tuberculosis. Este modelo de laboratorio con altos estándares de bioseguridad se suma a los esfuerzos para contener la propagación de la enfermedad en el país.

Estrategias complementarias

En paralelo, la estrategia nacional contra la tuberculosis se fortalece con la articulación entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Salud (Minsa). Según informó TV Perú, más de 3.500 personas privadas de libertad conviven con tuberculosis en el Perú, lo que representa el 11 % del total nacional, y la incidencia en penales puede llegar a ser hasta cien veces mayor que en la población general.

Efemérides – Perú – historias – 30 agosto
El nuevo laboratorio del Almenara mejora la cobertura diagnóstica, estandariza procesos y refuerza la capacitación del personal sanitario frente a la tuberculosis. (Andina)

Frente a este escenario, el INPE y el Minsa lanzaron una estrategia de búsqueda activa de casos en establecimientos penitenciarios a nivel nacional.

Durante la presentación de la iniciativa en el penal del Callao, el director de la Oficina Regional Lima del INPE, Milton Guevara Mendoza, subrayó que la tuberculosis es un problema de salud pública relevante y que las condiciones carcelarias incrementan el riesgo de transmisión.

“Con la implementación de esta estrategia se optimizarán los procesos de diagnóstico temprano, promoviendo la prevención y garantizando una acción integrada y oportuna”, indicó Guevara Mendoza, según declaraciones recogidas por TV Perú.

Nuevas herramientas

La intervención incluye la toma de radiografías digitales de tórax con equipos portátiles dotados de Detección Asistida por Computadora (DAC). Esto permite identificar de manera rápida posibles casos sospechosos. Las personas diagnosticadas inician tratamiento inmediato bajo supervisión del personal de salud, quien garantiza el seguimiento y el registro compartido entre ambas instituciones.

Radiografías serían clave para frenar la tuberculosis temprana en Lima, según estudio de Harvard y el INS. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina)
Radiografías serían clave para frenar la tuberculosis temprana en Lima, según estudio de Harvard y el INS. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina)

Entre 2023 y 2025, se tamizó a 60.648 personas en penales, identificando 1.916 casos de tuberculosis y contribuyendo a cerrar la brecha de detección, según datos oficiales. La proyección para 2026 contempla la intervención en 31 establecimientos penitenciarios, con un alcance estimado de más de 70.400 internos y 6.300 trabajadores.

Durante la jornada de lanzamiento, las autoridades recorrieron los módulos de salud donde profesionales del Minsa y de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Callao ofrecieron charlas informativas, atención en triaje, toma de radiografías y recolección de muestras, conforme reportó TV Perú.

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