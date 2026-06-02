Multitud enfurecida casi lincha a investigado por asesinato de madre e hijo en Uchiza

Este video es una cobertura noticiosa que documenta el intento de linchamiento de un asesino confeso de una madre y su hijo en Tarapoto. Las imágenes muestran al individuo dentro de un vehículo y luego siendo escoltado por agentes de policía. Se observa un vehículo policial en una calle y personas en uniforme custodiando al hombre. El material registra el traslado del implicado y la intervención de las autoridades en los eventos.

La indignación por el asesinato de Zoila Castro y su hijo Eyal, de seis años, estuvo a punto de desbordarse durante la reconstrucción de los hechos realizada en Uchiza, región San Martín. Decenas de pobladores se congregaron en las calles para exigir justicia y encararon a Alexis Alcántara Tellería, principal investigado por el doble crimen, en una jornada marcada por la tensión, los reclamos ciudadanos y un amplio despliegue policial.

El caso ha conmocionado a la opinión pública debido a la brutalidad del crimen y a que entre las víctimas se encuentra un niño con trastorno del espectro autista. Desde que se conoció el hallazgo de los cuerpos, la población de Uchiza y diversas ciudades del país han seguido de cerca las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales.

La reconstrucción judicial, considerada una diligencia clave para contrastar versiones y establecer la secuencia de los hechos, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad ante el temor de que la población intentara agredir al investigado.

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Apenas Alexis Alcántara llegó a la zona, decenas de personas comenzaron a increparlo. Entre gritos e insultos, los ciudadanos exigían respuestas sobre el destino de Zoila y su hijo. Algunos incluso le pedían que colaborara con las autoridades y revelara toda la verdad sobre lo sucedido.

La tensión aumentó conforme avanzaba la diligencia. Los efectivos policiales tuvieron que formar un cordón de seguridad para evitar que la multitud se acercara al detenido. En varios momentos, los agentes intervinieron para contener a los manifestantes y garantizar que la reconstrucción pudiera desarrollarse sin incidentes mayores.

Durante la reconstrucción del asesinato de una madre y su hijo autista en Tarapoto, el detenido fue resguardado de una multitud que intentó lincharlo en el lugar de los hechos. (Infobae)

Hotel donde fueron vistos por última vez

La diligencia debía iniciarse en el hotel Luisita, uno de los escenarios más importantes para la investigación. De acuerdo con las pesquisas preliminares, las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el último encuentro entre Zoila Castro, su hijo Eyal y Alexis Alcántara antes de que se reportara la desaparición de madre e hijo.

Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia son consideradas una de las principales evidencias del caso, ya que permiten reconstruir parte de los movimientos realizados por las víctimas y el investigado en las horas previas a los hechos.

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Videos revelan el trayecto de la madre e hijo asesinados en Uchiza | ATV Noticias

Por ello, las autoridades buscaron recrear cada uno de los desplazamientos y acciones que habrían ocurrido ese día, con el objetivo de verificar información obtenida durante la investigación y contrastarla con otros elementos probatorios.

Durante la diligencia, periodistas que cubrían el caso también intentaron obtener alguna declaración del investigado. Sin embargo, este permaneció bajo custodia policial y sin brindar mayores explicaciones sobre lo ocurrido.

Problemas en el traslado del cuerpo de Zoila

La investigación también ha estado marcada por una serie de dificultades logísticas. Uno de los episodios más cuestionados ocurrió durante el manejo de los procedimientos forenses relacionados con el cuerpo de Zoila Castro.

Inicialmente, las autoridades dispusieron el traslado de sus restos a la morgue de Tingo María debido a que el establecimiento de Uchiza no contaba con los equipos necesarios para realizar determinadas pericias. No obstante, al llegar al lugar se constató que las condiciones disponibles eran incluso más limitadas de lo previsto.

Como consecuencia, el cuerpo tuvo que ser retornado a Uchiza durante la misma noche para continuar con las diligencias correspondientes, una situación que generó críticas y puso en evidencia las carencias de infraestructura forense en algunas zonas alejadas del país.

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Un caso que conmociona a todo el país

El asesinato de Zoila Castro y de su pequeño hijo Eyal ha provocado una profunda conmoción en San Martín y en el resto del Perú. La muerte de un menor de edad y las circunstancias que rodean el caso han generado una fuerte demanda ciudadana para que las investigaciones avancen con celeridad y se sancione a los responsables.

Actualmente, Alexis Alcántara Tellería permanece detenido en la base de la Dirección de Operaciones Especiales Antidrogas (ADANDRO) de Santa Lucía, en la provincia de Tocache, mientras continúan las diligencias fiscales y policiales.

La reconstrucción realizada en Uchiza representa uno de los pasos más importantes dentro del proceso de investigación. Sin embargo, para los familiares de las víctimas y para una población profundamente afectada por el crimen, el principal objetivo sigue siendo conocer toda la verdad sobre lo ocurrido y que el caso concluya con una condena ejemplar para los responsables.