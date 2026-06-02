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Final de ‘La Granja VIP’: ¿Cuándo es y cuántos participantes lucharán por el premio?

El último capítulo del reality de convivencia tras 3 meses de encierro está próximo a realizarse. Conoce los detalles de esta etapa final

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Siete participantes sonrientes posan frente a un granero iluminado y el letrero "La Gran Final La Granja VIP", con un gallo y confeti.
Los siete concursantes posan sonrientes frente a un granero iluminado y el logo de "La Gran Final" de La Granja VIP, listos para la noche decisiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reality de convivencia ‘La Granja VIP’ se acerca a su desenlace tras casi tres meses de competencia. Este formato, el primero en su tipo producido íntegramente en Perú, mantuvo a 16 figuras de la televisión bajo un mismo techo, enfrentando pruebas, eliminaciones y dinámicas que pusieron a prueba sus habilidades sociales y estrategias.

La temporada comenzó el 16 de marzo con la llegada de los participantes, todos con trayectorias y personalidades distintas. La convivencia exigió que formaran dos grupos, denominados ‘Las Víboras’ y ‘Los Reales’, lo que generó alianzas, rivalidades y discusiones que captaron la atención de los seguidores del programa. Semana a semana, el público y las reglas del juego determinaron quién debía abandonar la granja, hasta llegar a la recta final.

A lo largo de once semanas, las reglas se mantuvieron estables. Sin embargo, en la etapa decisiva, la dinámica cambió para intensificar la competencia. Los concursantes que permanecen en carrera son los mismos que ingresaron el 16 de marzo y nunca salieron, ya que no enfrentaron eliminación ni participaron en repechajes.

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Imagen promocional de 'La Granja VIP' con un granero rojo que muestra 16 retratos de participantes. Abajo, una piscina iluminada y la pregunta '¿QUIÉN SERÁ EL PRÓXIMO ELIMINADO?'
El reality de Panamericana Televisión introduce nominaciones directas y duelos entre participantes como parte de su renovada dinámica.

La gran final está programada para el sábado 13 de junio. Ese día, se conocerá al primer ganador o ganadora de ‘La Granja VIP’, quien recibirá un premio de 100 mil soles. La expectativa es alta, tanto entre los seguidores del reality como entre los propios participantes, quienes buscan consolidar su paso por el programa y obtener el reconocimiento del público.

A medida que la fecha se acerca, la incertidumbre sobre quién logrará imponerse aumenta. La audiencia espera un cierre emocionante y la revelación de quién se convertirá en el primer granjero o granjera en triunfar en un reality de convivencia hecho en el país.

Dos presentadores, un hombre de traje oscuro y una mujer con vestido blanco brillante y plumas, sostienen micrófonos en un escenario con el gran letrero luminoso 'LA GRANJA'
Los presentadores del programa La Granja VIP animan el escenario donde ocurrió el controversial error que mostró la presunta eliminación anticipada de Pamela López, generando revuelo entre los televidentes.

¿Cuáles son las nuevas reglas rumbo a la final?

La estructura del juego presentó modificaciones importantes para esta última etapa. Todo comenzó el lunes durante el duelo de capataz, momento en el que Pati Lorena llegó al programa para seleccionar a dos participantes que se enfrentaron en un reto, de donde salió el nuevo capataz.

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Este cargo otorga inmunidad y protege de la nominación directa. Además, desde esta semana el granero, espacio habitual de los peones, quedó deshabilitado y ya no habrá encargados de esas tareas.

El martes, el sistema de nominaciones también se modificó. Cada participante deberá votar por dos compañeros. Los cuatro concursantes con mayor cantidad de votos quedarán en la placa de eliminación. El capataz, quien es inmune, no podrá recibir votos. En caso de empate, tendrá la responsabilidad de decidir quién queda nominado.

¡La tensión aumenta en 'La Granja VIP! Arrancan las semifinales y las reglas del juego cambian drásticamente. Prepárate para una semana de 'todos contra todos' donde, al parecer, nadie se salvará de la placa de nominados. Video: TikTok @riclatorrez

El miércoles, el público será responsable de elegir quién abandona la competencia. El eliminado regresará el jueves para participar en una nueva ronda, que incluye la designación de dos duelistas, la elección de un nuevo capataz y la activación de otra tanda de nominaciones.

El viernes se realizará una nueva votación y el sábado se concretará la segunda eliminación de la semana, dejando solo a seis competidores en la última fase.

Para la semana final, se prevé que el formato continúe igual. De ese modo, el sábado 13 de junio, cinco participantes quedarán en carrera para disputar el premio mayor y el título de ganador o ganadora de ‘La Granja VIP’.

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