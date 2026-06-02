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Maëva Orlé definió su futuro: fue presentada por Batavo Mackenzie de Brasil tras salida de Alianza Lima

Se conoció el nuevo club de la opuesta francesa, emigró a la liga brasileña luego de su exitoso paso por las ‘blanquiazules’, donde se coronó tricampeona de la Liga Peruana de Vóley

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Maëva Orlé fichó por el Batavo Mackenzie de Brasil
Maëva Orlé fichó por el Batavo Mackenzie de Brasil

El futuro de Maeva Orlé toma rumbo hacia el voleibol brasileño tras ser anunciada oficialmente como nueva jugadora del Batavo Mackenzie para la campaña 2026/27. La atacante francesa, que brilló en la Liga Peruana de Vóley con Alianza Lima, inicia así una nueva etapa profesional en Sudamérica.

El club de Belo Horizonte recurrió a sus canales oficiales para presentar a Orlé, subrayando su origen parisino y una estatura de 1,87 metros, además de una “amplia trayectoria internacional”. El comunicado institucional enfatizó la experiencia que la europea aportará al conjunto brasileño desde la próxima temporada.

Maëva Orlé fue presentada por Batavo Mackenzie de Brasil.
Maëva Orlé fue presentada por Batavo Mackenzie de Brasil.

El Batavo repasó los logros de la jugadora durante su estadía en el cuadro íntimo, destacando su papel en la obtención de tres títulos nacionales consecutivos. El club valoró su contribución clave en la conquista del tricampeonato de las ‘blanquiazules’ en la Liga Peruana de Vóley, donde su desempeño la convirtió en referente.

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En el anuncio también se recordaron los galardones individuales que Orlé sumó en Perú: fue reconocida como la mejor opuesta en dos ocasiones (2024/25 y 2025/26), y fue distinguida como MVP en las temporadas 2023/24 y 2025/26, según resaltó la institución brasileña. De este modo, Orlé se despide de la liga peruana dejando una huella marcada por títulos y reconocimientos, lista para afrontar el desafío en el voleibol de Brasil.

La emotiva despedida de Maëva Orlé en Alianza Lima

El mensaje de despedida de Maëva Orlé estuvo cargado de recuerdos y gratitud hacia Alianza Lima. La atacante francesa evocó su arribo al club, mencionando que llegó “hace tres años con el objetivo de ganar el campeonato después de mucho tiempo”, y rememoró que, aunque en un inicio era una desconocida para la afición, fue recibida con los brazos abiertos.

Reconoció que, pese a las dudas iniciales, la integración al grupo fue constante, lo que les permitió celebrar juntos no solo un título, sino un tricampeonato: “Y así pasaron los años y no solamente ganamos juntos un campeonato, lo hicimos tres veces”.

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La despedida de Maëva Orlé vía Instagram.
La despedida de Maëva Orlé vía Instagram.

Orlé repasó el significado de su paso por el equipo íntimo, describiéndolo como una etapa “llena de emociones, lágrimas, cólera pero sobre todo de una alegría inmensa de ser parte de esta increíble historia”. Afirmó que su ciclo en el club concluye, pero se despide “con el corazón lleno”.

Entre sus dedicatorias, la jugadora destacó el apoyo de Cenaida Uribe y del comando técnico, agradeciendo que confiaran en ella y la cuidaran “como una mamá”. También reconoció el respaldo del cuerpo técnico, que las ayudó a crecer y vivir la experiencia de la victoria en el voleibol.

La francesa no dejó de lado a sus compañeras de equipo, a quienes agradeció por compartir “esta loca experiencia” y por escribir juntas una página inolvidable en la historia del club. Para la hinchada, reservó un mensaje especial, resaltando su papel en cada partido y el aliento constante: “todos ustedes hacen parte de esta victoria también”.

La despedida culminó con la declaración más emotiva de la francesa, quien aseguró: “Alianza Lima estará por siempre en mi corazón”. Así, Orlé cierra una etapa marcada por logros deportivos y profundos lazos humanos en el club de La Victoria.

La francesa se marcha después de tres temporadas. Créditos: Alianza Lima / Instagram.

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