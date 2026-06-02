Sicarios desatan balacera en campeonato de fulbito y dejan a diez personas heridas en Chimbote

Una jornada deportiva terminó en violencia el último fin de semana en la ciudad peruana de Chimbote, en la región Áncash, donde un ataque armado perpetrado durante un campeonato de fulbito dejó al menos diez personas heridas, según informaron autoridades locales y medios peruanos.
El hecho ocurrió en el pueblo joven 2 de Junio, un populoso sector de la ciudad costera, cuando decenas de personas participaban y observaban un encuentro deportivo. Lo que hasta ese momento era una tarde de recreación se transformó repentinamente en una escena de pánico tras una ráfaga de disparos que obligó a los asistentes a correr en busca de refugio.
Las imágenes difundidas por el noticiero de Latina muestran la magnitud del caos. Uno de los heridos fue evacuado por varios hombres que lo cargaron entre sus brazos debido a la gravedad de sus lesiones, mientras otra víctima permanecía tendida sobre el pavimento a la espera de asistencia médica.
PUBLICIDAD
De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), dos sujetos llegaron al complejo deportivo a bordo de un automóvil negro. Uno de ellos descendió del vehículo y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.
“Han bajado del carro y justamente la persona que ha disparado comenzó a abrir fuego”, declaró José Sánchez, dirigente vecinal del pueblo joven 2 de Junio, al describir lo ocurrido ante los medios locales.
El ataque generó momentos de desesperación entre jugadores, espectadores y comerciantes que operaban en los alrededores del campo deportivo. Algunos testigos señalaron que varias familias se encontraban presenciando el campeonato cuando comenzaron las detonaciones.
Las diligencias preliminares apuntan a que el objetivo principal habría sido Bryan Casahuamán Zapata, conocido con el alias de “Chucky”. Según fuentes policiales citadas por la prensa peruana, el hombre recuperó recientemente su libertad tras cumplir una condena por robo agravado.
PUBLICIDAD
Casahuamán también resultó herido durante la balacera y abandonó el lugar para recibir atención médica. Este antecedente ha llevado a los investigadores a considerar como principal hipótesis un presunto ajuste de cuentas, aunque las autoridades aún no han descartado otras líneas de investigación.
Los diez heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de Chimbote para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han reportado fallecidos como consecuencia del ataque.
El caso ha reavivado la preocupación por los episodios de violencia vinculados al crimen organizado que afectan a diversas ciudades del Perú. Vecinos del pueblo joven Dos de Junio exigieron un mayor despliegue policial y la pronta captura de los responsables, quienes lograron escapar tras el atentado y continúan siendo buscados por las fuerzas de seguridad.
La Policía Nacional mantiene las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque y determinar las circunstancias exactas que desencadenaron la balacera en pleno evento deportivo.
PUBLICIDAD
Líneas de emergencia
El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.
También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:
- Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
- Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
- Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.
Más Noticias
Se reduce el diagnóstico de TBC en el Perú de 45 días a 2 horas: Essalud implementó un moderno laboratorio
La reducción del tiempo necesario para identificar la tuberculosis ha sido posible gracias a la implementación de un laboratorio molecular, que permite obtener resultados en horas y agiliza el inicio de los tratamientos para los pacientes
Figura de Perú Sub 17 fichó por Atlético Atenea y jugaría la Liga Peruana de Vóley 2026/2027
Valentina Valera, de 15 años, fue elegida la mejor punta de la última Copa Panamericana, realizada en Honduras
La gratificación llega en julio: ¿Desde cuándo la puede depositar tu empresa?
El primer depósito de la gratificación de este 2026 está a solo un mes de pagarse para los trabajadores privados. También los CAS del sector público la reciben, pero aún no tienen claridad del cómo
Con el Perú vs Haití: la programación de los amistosos de selecciones de Conmebol previo al Mundial 2026
Seis selecciones sudamericanas participarán en la Copa del Mundo y ajustan los últimos detalles para su presentación en el torneo. Revisa la agenda deportiva
Hernán Barcos jugará en Sporting Cristal: se desvinculó de FC Cajamarca y firmó para el Torneo Clausura 2026
El periodista Enrique La Rosa confirmó la noticia y detalló los movimientos que habrán en La Florida para la segunda parte de la temporada
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD