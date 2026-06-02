Perú

Sicarios desatan balacera en campeonato de fulbito y dejan a diez personas heridas en Chimbote

Jugadores, comerciantes y vecinos corrieron para ponerse a salvo tras los disparos que interrumpieron un campeonato deportivo

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Este video presenta la cobertura noticiosa de un ataque armado ocurrido en Chimbote, Perú. Las imágenes muestran a grupos de personas en una confrontación en un espacio abierto y en una calle. También se observa a un hombre identificado como José Sánchez, gobernador de 2 de Junio, brindando declaraciones. La información en pantalla detalla que el incidente tuvo lugar durante un campeonato deportivo y dejó un saldo de diez heridos.

Una jornada deportiva terminó en violencia el último fin de semana en la ciudad peruana de Chimbote, en la región Áncash, donde un ataque armado perpetrado durante un campeonato de fulbito dejó al menos diez personas heridas, según informaron autoridades locales y medios peruanos.

El hecho ocurrió en el pueblo joven 2 de Junio, un populoso sector de la ciudad costera, cuando decenas de personas participaban y observaban un encuentro deportivo. Lo que hasta ese momento era una tarde de recreación se transformó repentinamente en una escena de pánico tras una ráfaga de disparos que obligó a los asistentes a correr en busca de refugio.

Las imágenes difundidas por el noticiero de Latina muestran la magnitud del caos. Uno de los heridos fue evacuado por varios hombres que lo cargaron entre sus brazos debido a la gravedad de sus lesiones, mientras otra víctima permanecía tendida sobre el pavimento a la espera de asistencia médica.

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De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP), dos sujetos llegaron al complejo deportivo a bordo de un automóvil negro. Uno de ellos descendió del vehículo y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar.

“Han bajado del carro y justamente la persona que ha disparado comenzó a abrir fuego”, declaró José Sánchez, dirigente vecinal del pueblo joven 2 de Junio, al describir lo ocurrido ante los medios locales.

El ataque generó momentos de desesperación entre jugadores, espectadores y comerciantes que operaban en los alrededores del campo deportivo. Algunos testigos señalaron que varias familias se encontraban presenciando el campeonato cuando comenzaron las detonaciones.

Imágenes divididas: a la izquierda, dos jóvenes caminando en una acera; a la derecha, una multitud borrosa de personas
Imágenes de vigilancia muestran a los sospechosos de participar en la balacera ocurrida durante un campeonato de fulbito, incidente que requirió la intervención de la PNP. (Latina)

Las diligencias preliminares apuntan a que el objetivo principal habría sido Bryan Casahuamán Zapata, conocido con el alias de “Chucky”. Según fuentes policiales citadas por la prensa peruana, el hombre recuperó recientemente su libertad tras cumplir una condena por robo agravado.

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Casahuamán también resultó herido durante la balacera y abandonó el lugar para recibir atención médica. Este antecedente ha llevado a los investigadores a considerar como principal hipótesis un presunto ajuste de cuentas, aunque las autoridades aún no han descartado otras líneas de investigación.

Los diez heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de Chimbote para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han reportado fallecidos como consecuencia del ataque.

El caso ha reavivado la preocupación por los episodios de violencia vinculados al crimen organizado que afectan a diversas ciudades del Perú. Vecinos del pueblo joven Dos de Junio exigieron un mayor despliegue policial y la pronta captura de los responsables, quienes lograron escapar tras el atentado y continúan siendo buscados por las fuerzas de seguridad.

La Policía Nacional mantiene las investigaciones para identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque y determinar las circunstancias exactas que desencadenaron la balacera en pleno evento deportivo.

Líneas de emergencia

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata. Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a los siguientes números:

  • Línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones.
  • Celular 942841978: Contacto directo para denuncias de este tipo.
  • Comisarías: Puntos de denuncia en cada distrito.

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