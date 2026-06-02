Suheyn Cipriani vuelve a Perú tras su participación en el MGI All Stars: ¿cuándo llega la reina de belleza?

Suheyn Cipriani, la representante de Perú, posa con confianza en el escenario del Miss Grand All Stars, frente a una pantalla brillante con el logo del evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suheyn Cipriani regresa a Perú tras su participación en el Miss Grand International All Stars, certamen realizado en Tailandia que reunió a representantes de 56 países. La modelo logró posicionarse entre las diez finalistas, resultado que fue recibido con entusiasmo por sus seguidores y generó amplia repercusión en la comunidad local dedicada a certámenes de belleza.

Tras varias semanas en Asia, la reina de belleza anunció la fecha y hora exactas de su retorno a Lima mediante sus redes sociales, despejando todas las dudas sobre su llegada.

El desempeño de Suheyn Cipriani en la competencia internacional fue seguido de cerca tanto por expertos como por el público general. Desde su arribo a Tailandia, la peruana se ubicó entre las favoritas gracias a su experiencia, carisma y la solidez con la que afrontó cada una de las etapas del certamen.

Suheyn Cipriani deslumbró en el MMiss Grand International, pese a no resultar ganadora. Miss Grand TV/ YouTube

El respaldo de sus seguidores fue determinante para avanzar al top 18, ya que el sistema de votación virtual permitió que el público tuviera un papel clave en la selección de semifinalistas. Este apoyo masivo se reflejó en el alto número de votos registrados a favor de la representante nacional.

PUBLICIDAD

Durante las siguientes rondas, la modelo aseguró su lugar entre las diez mejores competidoras, desempeño que fue celebrado ampliamente en redes sociales y medios especializados. Aunque no logró ingresar al top 5, la actuación de Cipriani fue vista como motivo de orgullo en el país y consolidó su presencia en la escena internacional de certámenes de belleza.

En medio de los rumores sobre la fecha de su regreso, Suheyn Cipriani recurrió a su cuenta oficial de Instagram para informar a sus seguidores y disipar cualquier confusión.

“Chicos, yo llego a Lima el miércoles a las 3:30 p.m. Vi que hay una confusión de fechas, pero esa es la real”, publicó la modelo. El mensaje incluyó una invitación directa a quienes deseen acudir al aeropuerto a recibirla: “Los quiero mucho y estoy emocionada por volver a reencontrarnos”.

Suheyn Cipriani, la reina de belleza, compartió un mensaje en redes sociales confirmando su llegada a Lima el miércoles a las 3:30 pm, emocionada por reencontrarse con el público peruano.

El Miss Grand International All Stars fue la primera edición de este certamen, que convocó a ex finalistas y ganadoras de distintas ediciones previas. La competencia, desarrollada en Bangkok, propuso desafíos exigentes en pasarela, presentaciones ante jurado y actividades de integración entre las participantes. La final, celebrada el 30 de mayo, tuvo transmisión internacional y generó repercusión en distintas plataformas digitales.

Suheyn Cipriani agradecida con el apoyo en el certamen

La noche de la final, Suheyn Cipriani cerró su participación entre las diez mejores concursantes, tras superar diversas pruebas y rondas eliminatorias. Al concluir el evento, la modelo optó por comunicarse directamente con sus seguidores y expresar su agradecimiento por el acompañamiento recibido durante todo el proceso.

PUBLICIDAD

En un video difundido a través de sus redes sociales, Cipriani manifestó: “Quiero agradecerles de todo corazón por cada amanecida, por cada seguido, por cada voto, por haber competido conmigo. De verdad, jamás me imaginé tanto cariño y siento que es una bendición el haber recibido todo este apoyo. Créanme que mi destino no ha acabado aquí, yo seguiré luchando por mis sueños y nada, los amo muchísimo”.

La representante peruana se mostró feliz de su logro en la primera edición de esta competencia internacional | Instagram

Estas palabras tuvieron gran repercusión y fueron compartidas por seguidores y páginas dedicadas a concursos de belleza.

La modelo también destacó lo que significó para ella portar nuevamente la banda nacional y regresar a un escenario internacional. “Fue un sueño hecho realidad volver a competir, volver a ser Miss Perú, los amo, atentamente su primer Miss Grand All-Stars Perú”, afirmó, generando mensajes de admiración y reconocimiento por parte de la comunidad peruana.

El regreso de Suheyn Cipriani a Lima está previsto para la tarde del miércoles, donde se espera que sea recibida por seguidores y representantes de organizaciones vinculadas al mundo de la belleza. Su paso por el Miss Grand International All Stars ha fortalecido su vínculo con el público y consolidado su imagen como referente de la belleza peruana en el exterior.

PUBLICIDAD