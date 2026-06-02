Perú

Suheyn Cipriani vuelve a Perú tras su participación en el MGI All Stars: ¿cuándo llega la reina de belleza?

La representante peruana anunció que día llegará a nuestro país luego de su exitoso paso por Tailandia

Guardar
Google icon
Suheyn Cipriani, con un vestido brillante, posa en un escenario frente a una pantalla con el logo "MISS GRAND ALL STARS" y su nombre. Banderas peruanas visibles.
Suheyn Cipriani, la representante de Perú, posa con confianza en el escenario del Miss Grand All Stars, frente a una pantalla brillante con el logo del evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suheyn Cipriani regresa a Perú tras su participación en el Miss Grand International All Stars, certamen realizado en Tailandia que reunió a representantes de 56 países. La modelo logró posicionarse entre las diez finalistas, resultado que fue recibido con entusiasmo por sus seguidores y generó amplia repercusión en la comunidad local dedicada a certámenes de belleza.

Tras varias semanas en Asia, la reina de belleza anunció la fecha y hora exactas de su retorno a Lima mediante sus redes sociales, despejando todas las dudas sobre su llegada.

El desempeño de Suheyn Cipriani en la competencia internacional fue seguido de cerca tanto por expertos como por el público general. Desde su arribo a Tailandia, la peruana se ubicó entre las favoritas gracias a su experiencia, carisma y la solidez con la que afrontó cada una de las etapas del certamen.

Suheyn Cipriani deslumbró en el MMiss Grand International, pese a no resultar ganadora. Miss Grand TV/ YouTube
Suheyn Cipriani deslumbró en el MMiss Grand International, pese a no resultar ganadora. Miss Grand TV/ YouTube

El respaldo de sus seguidores fue determinante para avanzar al top 18, ya que el sistema de votación virtual permitió que el público tuviera un papel clave en la selección de semifinalistas. Este apoyo masivo se reflejó en el alto número de votos registrados a favor de la representante nacional.

PUBLICIDAD

Durante las siguientes rondas, la modelo aseguró su lugar entre las diez mejores competidoras, desempeño que fue celebrado ampliamente en redes sociales y medios especializados. Aunque no logró ingresar al top 5, la actuación de Cipriani fue vista como motivo de orgullo en el país y consolidó su presencia en la escena internacional de certámenes de belleza.

En medio de los rumores sobre la fecha de su regreso, Suheyn Cipriani recurrió a su cuenta oficial de Instagram para informar a sus seguidores y disipar cualquier confusión.

“Chicos, yo llego a Lima el miércoles a las 3:30 p.m. Vi que hay una confusión de fechas, pero esa es la real”, publicó la modelo. El mensaje incluyó una invitación directa a quienes deseen acudir al aeropuerto a recibirla: “Los quiero mucho y estoy emocionada por volver a reencontrarnos”.
Captura de pantalla de una historia de Instagram con fondo negro, mostrando el perfil de Suheyn Cipriani y un texto blanco sobre su llegada a Lima
Suheyn Cipriani, la reina de belleza, compartió un mensaje en redes sociales confirmando su llegada a Lima el miércoles a las 3:30 pm, emocionada por reencontrarse con el público peruano.

El Miss Grand International All Stars fue la primera edición de este certamen, que convocó a ex finalistas y ganadoras de distintas ediciones previas. La competencia, desarrollada en Bangkok, propuso desafíos exigentes en pasarela, presentaciones ante jurado y actividades de integración entre las participantes. La final, celebrada el 30 de mayo, tuvo transmisión internacional y generó repercusión en distintas plataformas digitales.

Suheyn Cipriani agradecida con el apoyo en el certamen

La noche de la final, Suheyn Cipriani cerró su participación entre las diez mejores concursantes, tras superar diversas pruebas y rondas eliminatorias. Al concluir el evento, la modelo optó por comunicarse directamente con sus seguidores y expresar su agradecimiento por el acompañamiento recibido durante todo el proceso.

PUBLICIDAD

En un video difundido a través de sus redes sociales, Cipriani manifestó: “Quiero agradecerles de todo corazón por cada amanecida, por cada seguido, por cada voto, por haber competido conmigo. De verdad, jamás me imaginé tanto cariño y siento que es una bendición el haber recibido todo este apoyo. Créanme que mi destino no ha acabado aquí, yo seguiré luchando por mis sueños y nada, los amo muchísimo”.

La representante peruana se mostró feliz de su logro en la primera edición de esta competencia internacional | Instagram

Estas palabras tuvieron gran repercusión y fueron compartidas por seguidores y páginas dedicadas a concursos de belleza.

La modelo también destacó lo que significó para ella portar nuevamente la banda nacional y regresar a un escenario internacional. “Fue un sueño hecho realidad volver a competir, volver a ser Miss Perú, los amo, atentamente su primer Miss Grand All-Stars Perú”, afirmó, generando mensajes de admiración y reconocimiento por parte de la comunidad peruana.

El regreso de Suheyn Cipriani a Lima está previsto para la tarde del miércoles, donde se espera que sea recibida por seguidores y representantes de organizaciones vinculadas al mundo de la belleza. Su paso por el Miss Grand International All Stars ha fortalecido su vínculo con el público y consolidado su imagen como referente de la belleza peruana en el exterior.

Temas Relacionados

Suheyn CiprianiMGIMGI All Starsperu-entretenimiento

Más Noticias

“Va a pelear el título”: Alexandra Machado explica los motivos que la llevaron a salir de Universitario y volver a San Martín

La central nacional regresó a Santa Anita tras quedar en el tercer lugar con la ‘U’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

“Va a pelear el título”: Alexandra Machado explica los motivos que la llevaron a salir de Universitario y volver a San Martín

Con el Perú vs Haití: la programación de los amistosos de selecciones de Conmebol previo al Mundial 2026

Seis selecciones sudamericanas participarán en la Copa del Mundo y ajustan los últimos detalles para su presentación en el torneo. Revisa la agenda deportiva

Con el Perú vs Haití: la programación de los amistosos de selecciones de Conmebol previo al Mundial 2026

Jefferson Farfán quedó encantado con el ‘Tunche’ Rivera y lo pidió para Alianza Lima: “Hay pocos delanteros de raza en Perú”

La ‘Foquita’ expresó su admiración por el delantero de Universitario, destacando su estilo de juego. Además, no ocultó su deseo de verlo vestido con la camiseta ‘blanquiazul’

Jefferson Farfán quedó encantado con el ‘Tunche’ Rivera y lo pidió para Alianza Lima: “Hay pocos delanteros de raza en Perú”

Denuncian a expareja por abuso sexual a una adolescente con discapacidad en Surquillo: Acusado sigue prófugo

Los vecinos se movilizaron para exigir la captura de Jorge Jesús Centeno y pidieron intervencion del Ministerio de la Mujer y de la PNP

Denuncian a expareja por abuso sexual a una adolescente con discapacidad en Surquillo: Acusado sigue prófugo

Roberto Sánchez niega presencia de Antauro Humala en eventual Gobierno, pese a que le ofreció ministerio

En el cierre de campaña de primera vuelta, el candidato de Juntos por el Perú anunció al etnocacerista como la persona que encabezará la “lucha contra el crimen”

Roberto Sánchez niega presencia de Antauro Humala en eventual Gobierno, pese a que le ofreció ministerio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Roberto Sánchez niega presencia de Antauro Humala en eventual Gobierno, pese a que le ofreció ministerio

Roberto Sánchez niega presencia de Antauro Humala en eventual Gobierno, pese a que le ofreció ministerio

Presidente José María Balcázar fue invitado por el Vaticano a reunirse con el Papa León XIV

Multa electoral 2026: ¿cuánto pagarás si no votas o no cumples como miembro de mesa en la segunda vuelta?

Elecciones 2026 Perú EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

Presidente del TC lamenta renuncia de Luz Pacheco y niega que se le haya dado la espalda por funcionario

ENTRETENIMIENTO

Final de ‘La Granja VIP’: ¿Cuándo es y cuántos participantes lucharán por el premio?

Final de ‘La Granja VIP’: ¿Cuándo es y cuántos participantes lucharán por el premio?

Vania Bludau aclara por qué no se considera parte del círculo cercano de Alejandra Baigorria: “Cada una tiene sus cosas”

Toñizonte sorprende al confesar su edad y no parecerlo: “Le ganó a Bruno Pinasco”

Karla Tarazona y Christian Domínguez muestran sus últimas horas solteros antes de casarse: “No podemos dormir”

La reacción de Katy Jara al saber que Roberto Sánchez se reunió con pastores evangélicos antes del debate

DEPORTES

Con el Perú vs Haití: la programación de los amistosos de selecciones de Conmebol previo al Mundial 2026

Con el Perú vs Haití: la programación de los amistosos de selecciones de Conmebol previo al Mundial 2026

Maëva Orlé definió su futuro: fue presentada por Batavo Mackenzie de Brasil tras salida de Alianza Lima

“Va a pelear el título”: Alexandra Machado explica los motivos que la llevaron a salir de Universitario y volver a San Martín

Jefferson Farfán quedó encantado con el ‘Tunche’ Rivera y lo pidió para Alianza Lima: “Hay pocos delanteros de raza en Perú”

Pedro García enumeró los motivos por los que Universitario debe fichar a Raúl Ruidíaz: “A la ‘U’ le hace falta en momentos turbulentos”