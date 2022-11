Rebeca Escribens sobre cambio de John Kelvin: “Esperemos que sea genuino y sincero por sus hijos”

Rebeca Escribens aconseja a John Kelvin que tome en serio entrega a Dios. América TV / América Espectáculos.

Rebeca Escribens se tomó unos minutos de su programa ‘América Espectáculos’ para hablar acerca del cambio repentino que ha mostrado el cantante John Kelvin al salir de prisión. Como se sabe, el salsero estuvo recluido por quince meses al ser acusado de haber violentado físicamente a Dalia Durán, madre de sus hijos.

En los últimos días, el cantante ha venido promocionando su próxima producción musical a través de sus plataformas digitales, además de ello, ha publicado un mensaje de agradecimiento a Dios por haberlo ‘sanado’ de sus errores.

“Él quiere que lo busques, tocará tu corazón, como lo hizo conmigo y me sanó”, escribió en su cuenta persona de Instagram, desde donde viene promocionando su nuevo tema.

John Kelvin se entrega a Dios.

Por su lado, Rebeca Escribens señaló que mientras su cambio sea sincero y verdadero, bienvenido sea, porque tiene que trabajar en ser un hombre nuevo para poder acercarse a sus hijos y reconciliarse con la sociedad.

“Bueno, si acercarse a Dios, le va a dar paz y va a tratar de enmendar el error, por más que el daño ya este hecho, pues bienvenido sea. Ojalá, en todo caso, esperamos que sea desde lo más profundo, sincero y genuino de su corazón”, expresó.

Asimismo, acotó que es importante que en este momento, John Kelvin reciba tratamiento psicológico para que, luego de reconciliarse consigo mismo y pedir perdón a las personas indicadas, pueda estar con sus pequeños.

“Tiene hijos y tiene mucho trabajo que hacer, primero con él, estar bien él y para luego hacer bien las cosas con sus hijos, que es el eje precisamente de nuestras vidas”, puntualizó.

La actriz, al terminar, indicó que los padres antes de tomar una decisión tienen que pensar muchas veces y analizar las consecuencias de sus actos porque hay niños que esperan en casa.

“Cuando es mamá, es papá, uno tiene que pensar 30 mil veces más las cosas antes de actuar, precisamente por ellos y para ellos, con todo y nuestros errores. Se lo dice una mamá joven que ha cometido errores”, finalizó.

Rebeca Escribens critica cambio de John Kelvin.

John Kelvin alista estreno de videoclip de nuevo tema

John Kelvin quiere retornar a la música y alista el estreno de su tema ‘Pido perdón’. Así se pudo ver en sus redes sociales, donde difundió parte de su reciente producción musical.

Ya en agosto de este año el cantante había mostrado, desde la cárcel, la portada de su canción, sin letra ni voz y la frase ‘Pido perdón’, dando entender que estaba arrepentido, ya que, aparecía con las manos juntas. Ahora que está libre se encuentra promocionando esta canción que ha causado bastante controversia.

Y es que, John Kelvin habla sobre su situación actual y califica como ‘error’ la agresión en contra de la madre de sus hijos. Asimismo, hace un mea culpa y le pide perdón a su madre e hijos por el sufrimiento que les causó.

“Lamento mucho lo ocurrido, no hay motivo, yo no soy un delincuente, soy humano, he cometido un error. Un error, no un delito que me llevó a la tumba de esta prisión. Pido perdón a mi madre y a mis hijos, por hacerles derramar lágrimas de dolor. Pido perdón por este sacrificio, por hacerles llevar las cadenas aquí conmigo”, dice parte de la letra.

A través de su cuenta oficial de Instagram compartió el último 31 de octubre un fragmento de lo que sería su videoclip. A pesar de que, no ha conversado con los medios de comunicación desde que abandonó en Penal de Lurigancho, quiere reincorporarse al mundo artístico por sus propios medios.

John Kelvin regresa a la música y estrena videoclip tras salir de prisión. (Instagram)

