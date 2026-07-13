Diego Chávarri explota contra Ethel Pozo luego que lo llamara “malcriado”: “Me pareces fingida y muchas cosas más”

Diego Chávarri criticó a Ethel Pozo en su pódcast 'Ya y??' después de que ella lo calificó de "malcriado".

El exfutbolista Diego Chávarri lanzó una serie de críticas contra la conductora Ethel Pozo a través de su pódcast ‘Ya y??’, donde respondió al calificativo de “malcriada” que ella le atribuyó y cuestionó su desempeño al frente de ‘La Granja VIP’, el reality de Panamericana Televisión en el que participó.

Lejos de aceptar el calificativo, el exchico reality devolvió los adjetivos y trazó una línea clara sobre lo que, a su juicio, debe ser el rol de una conductora. Las declaraciones del exintegrante de ‘Esto es guerra’ reavivaron una disputa que se originó durante la temporada del programa y que tuvo su momento más álgido en la gala del 27 de mayo de 2026, cuando ambos protagonizaron un tenso intercambio en vivo ante las cámaras.

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Las palabras de Chávarri: “Me pareces fingida, me pareces muchas cosas”

En su espacio digital, Chávarri respondió directamente al calificativo que Ethel Pozo reiteró en el pódcast ‘Sin + que decir’. “¿Malcriado? Yo no te parezco malcriado. Tú a mí también me pareces malcriada, me pareces fingida, me pareces muchas cosas”, afirmó el exfutbolista de Sporting Cristal sin rodeos.

El exdeportista también apuntó contra la forma en que la hija de Gisela Valcárcel manejó su rol en el programa al pronunciarse sobre su vida sentimental. Durante su participación en el reality, Pozo hizo comentarios públicos sobre la relación que Chávarri mantenía con Gabriela Herrera mientras aún sostenía un vínculo con Thalía Bentín, un episodio que el exchico reality consideró una extralimitación de sus funciones como presentadora.

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Diego Chávarri no se guardó nada y le respondió fuertemente a Ethel Pozo, luego de que ella lo calificara de 'malcriado'. El exchico reality la tildó de 'malcriada y fingida' y le pidió que no conduzca una posible segunda temporada de 'La Granja VIP'. Video: TikTok @riclatorrez

“Señora, lo que yo pasé con Gabriela es, con todo el respeto que se merece, algo que a usted no le interesa. Usted era solamente la conductora del programa“, sostuvo Chávarri al recordar aquel momento. Y fue más allá: “Usted en temas personales no tenía por qué entrar, ni meterse, ni sentirse: ‘Ay, me da cólera que sean así’. Ese problema es mío y de Gabriela. Usted simplemente conduce el programa, hace su chamba y se va a su casita”.

Para el exfutbolista, la imparcialidad es un requisito indispensable en este tipo de formatos, y aseguró que la conducción de Pozo no cumplió ese criterio. Por ello, manifestó que, de existir una segunda temporada del reality, preferiría que el programa contara con otro conductor al frente.

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El origen del conflicto: el choque en vivo en ‘La Granja VIP’

La disputa entre ambos estalló públicamente durante la gala del 27 de mayo en ‘La Granja VIP Perú’, en un contexto de alta tensión dentro del programa. La renuncia en vivo de la participante Shirley Arica tras un enfrentamiento con Paul Michael generó un revuelo entre los integrantes del equipo Los Reales, y la decisión de Pozo de ceder la palabra a Mónica Torres para explicar lo ocurrido encendió la mecha con Chávarri.

El exfutbolista ya había alzado la voz contra la conductora el martes 26 de mayo, por lo que al día siguiente Pozo optó por no darle el micrófono durante la gala. Aun así, Chávarri retomó el tema. “A mí me mortifica que me digan que no soy irracional, también, por si acaso, y viniendo de la conductora”, señaló frente a las cámaras.

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La conductora Ethel Pozo y el participante Diego Chávarri protagonizan un acalorado altercado en vivo. Chávarri la acusa de no ser imparcial, desatando una fuerte discusión que involucra a otros concursantes. Video: TikTok @cortostv01

La respuesta de Pozo fue directa: “Diego, perdóname, pero eres la persona menos indicada para decir algo. Cuando tú salgas del reality, vas a ver todas las cosas que no te hemos hecho ver y la gente lo sabe. De todos los granjeros, eres el menos indicado”, declaró la conductora, sin precisar a qué situaciones se refería.

Chávarri respondió exigiéndole imparcialidad: “Como conductora no deberías atacar a una persona así de frente. Como conductora deberías ser imparcial”.

Lo que ocurrió detrás de cámaras, según Samahara Lobatón

El enfrentamiento no terminó cuando concluyó la emisión. Samahara Lobatón, otra participante del reality e hija de Melissa Klug, reveló en el programa de YouTube ‘Q’Bochinche’ que lo que el público vio en televisión fue solo una parte de lo ocurrido esa noche.

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Según el relato de la influencer, la molestia de Chávarri continuó fuera del set con palabras de grueso calibre contra Pozo. “Fue bien fuerte, de verdad que fue bien fuerte. Él la verdad dice entre dientes: ‘Qué chuc** se cree esta huev*** para venir a dejarme así, ya me está llegando al pin***, algo así y todos los que estuvimos ahí lo sabemos”, contó Lobatón.

La influencer aseguró que el exfutbolista reaccionó con fuertes insultos contra Ethel Pozo tras el enfrentamiento que protagonizaron en vivo y afirmó que varios participantes fueron testigos del momento. YouTube/ QuéBochinche.

La situación, de acuerdo con su testimonio, obligó a la intervención de Charo Vicentelo, integrante del equipo de producción, quien llamó la atención al exfutbolista por la forma en que se expresó sobre la conductora. “Es más, Charo Vicentelo lo llama y le dice: ‘Qué te pasa, relájate, no le puedes hablar así a la conductora’, es más ellos discuten detrás de cámara”, agregó Lobatón.

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La influencer también expresó su postura sobre el comportamiento de Chávarri y marcó una diferencia entre defender una postura y enfrentarse directamente con quien conduce el programa. “Tú puedes ser muy lisa, tú puedes ser muy respondona, pero tú no te puedes poner a discutir con la conductora de tu programa”, afirmó.