Magaly Solier reaparece, rompe en llanto y revela la dura batalla que casi le cuesta la vida: “Nunca hay que esconder nuestro dolor”

La actriz peruana concedió una emotiva entrevista para 'Día D', donde habló de su proceso de rehabilitación, su lucha contra el alcohol, el dolor por el distanciamiento de sus hijos y el mensaje de esperanza que hoy comparte con otras mujeres. ATV/ Día D.

La actriz Magaly Solier reapareció públicamente en una entrevista para el programa dominical Día D, donde decidió abrir su corazón y hablar sobre algunos de los episodios más difíciles de su vida. Alejada durante varios meses de los reflectores, la protagonista de ‘La teta asustada’ abordó con sinceridad su proceso de recuperación, su lucha contra el alcohol, el dolor que significó el alejamiento de sus hijos, las lecciones que le dejó su matrimonio y el mensaje de esperanza que hoy busca transmitir a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

Desde Huanta, ciudad donde reside actualmente, la artista peruana aseguró que vive una etapa distinta. Aunque reconoció que todavía enfrenta desafíos personales y emocionales, explicó que hoy se siente más fortalecida y cuenta con herramientas que le permiten seguir adelante mientras desarrolla sus proyectos personales y profesionales.

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La entrevista mostró una faceta íntima de la actriz, quien no dudó en reconocer errores, hablar de sus procesos y compartir las enseñanzas que le dejaron los momentos más complejos de su vida.

Magaly Solier habla como nunca antes sobre su recuperación, el alcohol y el dolor por sus hijos. Captura: Día D.

Magaly Solier habla de su recuperación y reconoce que continúa en terapia

Uno de los primeros temas que abordó durante la conversación fue su lucha contra el alcohol, un problema que decidió enfrentar con ayuda profesional y del que hoy habla con total sinceridad.

Lejos de ocultar ese episodio de su vida, Magaly Solier explicó que continúa asistiendo a terapia y destacó la importancia del acompañamiento psicológico en su proceso de recuperación.

La actriz comentó:

“Estuve en una terapia de rehabilitación y sigo. Me va genial, es más, me voy a terminar enamorando de mi psiquiatra”.

La declaración estuvo acompañada de una sonrisa, reflejando que, pese a las dificultades que atravesó, hoy puede mirar ese proceso con mayor tranquilidad e incluso encontrar espacio para el humor.

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Sus palabras también ponen en evidencia el valor que le otorga al tratamiento especializado, el cual considera fundamental para mantenerse firme y evitar recaídas. Para la intérprete, pedir ayuda profesional fue una decisión determinante que le permitió iniciar un proceso de transformación personal.

Magaly Solier habla como nunca antes sobre su recuperación, el alcohol y el dolor por sus hijos. Captura: Día D.

La actriz asegura que su matrimonio fue un aprendizaje

Durante la entrevista, Magaly Solier también fue consultada sobre su vida sentimental y recordó su experiencia matrimonial, una etapa que, según explicó, le dejó importantes enseñanzas.

Aunque descartó la posibilidad de volver a casarse, aclaró que no guarda resentimientos por lo vivido y que hoy entiende esa experiencia como parte de su crecimiento personal.

Al referirse a ese capítulo de su vida expresó:

“Ya no volvería a casarme. El matrimonio fue un aprendizaje; he madurado. Aprendí a ser más responsable y vivir sola”.

La actriz señaló que con el paso del tiempo ha aprendido a observar esa etapa desde otra perspectiva, entendiendo que cada experiencia, incluso las más difíciles, contribuye al desarrollo personal y emocional.

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Sus declaraciones reflejan una visión más madura sobre las relaciones y la importancia de aprender de los errores para seguir avanzando.

Magaly Solier habla como nunca antes sobre su recuperación, el alcohol y el dolor por sus hijos. Captura: Día D.

Magaly Solier rompe en llanto al recordar el alejamiento de sus hijos

El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando Magaly Solier habló sobre el distanciamiento con sus hijos, una situación que describió como uno de los dolores más profundos que ha experimentado.

Mientras conversaba frente a las cámaras, la actriz no pudo contener las lágrimas al recordar ese episodio y aprovechó el espacio para enviarles un sentido mensaje.

Magaly Solier habla como nunca antes sobre su recuperación, el alcohol y el dolor por sus hijos. Captura: Día D.

Con evidente emoción expresó:

“Me siento orgullosa como madre. No quisiera verlos, quisiera abrazarlos (...) Nunca había conocido ese dolor de madre (...)”.

La intérprete confesó que el sufrimiento provocado por esa separación marcó profundamente su vida y representó uno de los momentos más difíciles que ha tenido que enfrentar.

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Posteriormente explicó que ese dolor tuvo un fuerte impacto en su salud emocional.

“(Me llevó) más que al alcohol, a un s, aun cuando te quitan lo que más amas porque ellos nacieron de mi vientre. Acá mamá siempre va a estar parada".**

La actriz pronunció estas palabras con la voz quebrada, reafirmando el profundo amor que siente por sus hijos y dejando claro que mantiene la esperanza de volver a compartir momentos junto a ellos.

Magaly Solier habla como nunca antes sobre su recuperación, el alcohol y el dolor por sus hijos. Captura: Día D.

Magaly Solier asegura que hoy vive una etapa de mayor tranquilidad

Tras recordar esos episodios, Magaly Solier explicó que actualmente atraviesa una etapa mucho más serena.

Desde Huanta, donde reside, afirmó que su prioridad es continuar recuperándose, fortalecer su estabilidad emocional y enfocarse en los proyectos que viene desarrollando.

La actriz señaló que esta nueva etapa está marcada por la tranquilidad, el aprendizaje y el deseo de seguir creciendo tanto en el ámbito personal como profesional, dejando atrás los conflictos que durante años afectaron su vida.

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Aunque reconoce que algunas heridas permanecen abiertas, aseguró que ahora cuenta con más fortaleza para afrontar los desafíos que se presenten.

Magaly Solier habla como nunca antes sobre su recuperación, el alcohol y el dolor por sus hijos. Captura: Día D.

La actriz envía un mensaje a las mujeres que atraviesan momentos difíciles

En la parte final de la entrevista, Magaly Solier quiso que su testimonio trascendiera su propia historia y se convirtiera en un mensaje para otras mujeres que enfrentan situaciones similares.

La actriz recordó que atravesó una etapa extremadamente difícil, en la que sintió que había perdido las fuerzas para continuar.

Magaly Solier habla como nunca antes sobre su recuperación, el alcohol y el dolor por sus hijos. Captura: Día D.

Durante ese momento de la conversación confesó:

“Me he sentido muerta, hasta el punto de querer s (...)“**

Luego de esa revelación, dirigió unas palabras a todas aquellas mujeres que hoy enfrentan dolor, pérdidas o problemas emocionales.

“Hay muchas mujeres como Magaly Solier que han sufrido, no se derrumben. Nunca hay que esconder nuestro dolor”.

Con esta reflexión, la actriz hizo un llamado a expresar el sufrimiento, buscar ayuda cuando sea necesario y comprender que compartir las emociones puede convertirse en el primer paso hacia la recuperación.

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Magaly Solier habla como nunca antes sobre su recuperación, el alcohol y el dolor por sus hijos. Captura: Día D.

Una entrevista que pone sobre la mesa la importancia de la salud mental

Las declaraciones de Magaly Solier también abren nuevamente el debate sobre la importancia de la salud mental, el acceso a tratamientos especializados y la necesidad de eliminar los estigmas alrededor de problemas como las adicciones o las crisis emocionales.

Al reconocer públicamente su lucha contra el alcohol, hablar sobre su proceso de rehabilitación y admitir que necesitó apoyo profesional, la actriz contribuye a visibilizar situaciones que muchas personas enfrentan en silencio.

Asimismo, su testimonio sobre el dolor provocado por el alejamiento de sus hijos y las consecuencias emocionales que ello generó muestran la complejidad de los procesos personales y la importancia del acompañamiento durante los momentos más difíciles.

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Magaly Solier habla como nunca antes sobre su recuperación, el alcohol y el dolor por sus hijos. Captura: Día D.

Magaly Solier inicia una nueva etapa con un mensaje de esperanza

La entrevista concedida a Día D marca una de las reapariciones públicas más sinceras de Magaly Solier. A lo largo de la conversación, la actriz decidió dejar de lado cualquier reserva para compartir experiencias que, según explicó, forman parte de un proceso de aprendizaje y reconstrucción personal.

Su reconocimiento sobre la lucha contra el alcohol, las enseñanzas que le dejó su matrimonio, el dolor que significó el alejamiento de sus hijos y su llamado a no ocultar el sufrimiento reflejan una etapa enfocada en la recuperación y la estabilidad emocional.

Desde Huanta, la protagonista de ‘La teta asustada’ continúa escribiendo un nuevo capítulo de su vida. Aunque admite que todavía enfrenta desafíos, también deja claro que hoy mira el futuro con esperanza y con la convicción de que compartir su historia puede servir para que otras personas comprendan que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso fundamental para salir adelante.

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Magaly Solier habla como nunca antes sobre su recuperación, el alcohol y el dolor por sus hijos. Captura: Día D.

Si tú o alguien que conoces está atravesando una crisis emocional o tiene pensamientos relacionados con el suicidio, es importante buscar ayuda inmediata a través de los servicios de salud mental disponibles en tu localidad, acudir a un profesional de la salud o conversar con una persona de confianza. Pedir ayuda a tiempo puede marcar una diferencia.

Magaly Solier habla como nunca antes sobre su recuperación, el alcohol y el dolor por sus hijos. Captura: Día D.