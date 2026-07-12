Keiko Fujimori espera conversar con Donald Trump: “hay muchas cosas en las que podemos seguir trabajando juntos”

La presidenta electa Keiko Fujimori afirmó que espera conversar con el presidente Donald Trump en septiembre, durante la próxima Asamblea General de la ONU en Nueva York, en una eventual reunión bilateral que, según afirmó, quedará supeditada a una prioridad inmediata: recuperar el orden interno y restablecer la presencia del Estado en el territorio peruano.
En conversación con la revista colombiana, Semana, Fujimori sostuvo que el escenario ideal para conversar con Trump sería durante la inauguración del próximo periodo anual de sesiones de las Naciones Unidas, el 8 de septiembre. Durante la entrevista, precisó que todavía no ha hablado con Trump, aunque sí se comunicó con el secretario de Estado Marco Rubio.
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“Hemos recibido el saludo de Marco Rubio (secretario de Estado de Estados Unidos). Todavía no hemos tenido la posibilidad de conversar con el presidente Trump. Esperamos poder hacerlo (...) Me imagino que viajaremos a participar en la ONU y ahí espero tener alguna reunión bilateral. Prefiero no adelantarlo porque para mí la prioridad será recuperar el orden y poner el Estado a marchar en territorio nacional”, señaló.
Fujimori definió a Estados Unidos como un país aliado de Perú y recordó el apoyo que, según dijo, dio USAID durante la década de 1990, en particular en la erradicación de miles de hectáreas de hojas de coca. Sobre una eventual cooperación frente al narcotráfico, la delincuencia y el crimen organizado, sostuvo que su gobierno permitirá apoyo externo “hasta donde la Constitución y la ley de nuestro país lo permitan”.
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Coordinación regional de gobiernos de derecha
En la entrevista, la presidenta electa también se pronunció a favor de un nuevo bloque regional de gobiernos de derecha en América Latina, con el argumento de que la región está atravesando un giro político y que ese mandato debe aprovecharse para coordinar respuestas comunes.
“Nuestros ciudadanos en América Latina hoy están buscando resultados, buscan paz, buscan orden y buscan que se trabaje por ellos. Y por eso yo creo que América Latina está girando hacia la derecha y creo que estos mandatos hay que utilizarlos, además, para ayudarnos entre nosotros”, afirmó al medio.
Esa coordinación, según explicó, debería incluir la política migratoria, el intercambio de información de inteligencia y estrategias comunes contra la delincuencia y el narcotráfico. Al referirse a Venezuela, sostuvo que los países sudamericanos impactados por la migración venezolana pueden ayudar a que las familias retornen “a una Venezuela libre”, dentro de políticas de mediano plazo que, remarcó, deben comenzar a articularse desde ahora.
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Fujimori espera un reforzar vínculos con Colombia
Fujimori también habló de la relación bilateral con Colombia y de la reciente elección de Abelardo de la Espriella como presidente de ese país. Dijo que tiene “una opinión favorable” del mandatario electo colombiano, que ha conversado con él en tres oportunidades y que lo invitó a su juramentación, aunque le comunicó que por ahora no saldrá de su país.
Sobre el presidente saliente Gustavo Petro, lamentó que en los últimos 4 años se hayan debilitado los lazos de amistad entre ambos países. Atribuyó ese deterioro a “opiniones e injerencias políticas” del mandatario colombiano en Perú, que, según su versión, generaron desconfianza.
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La presidenta electa fijó además la posición que mantendrá frente a la controversia por los resultados electorales colombianos: reconoció como ganador a De la Espriella porque, dijo, eso fue lo que determinaron las instituciones electorales de ese país. “Los organismos electorales en Colombia han dado como ganador a Abelardo de la Espriella; el futuro gobierno del Perú trabajará con el presidente que estos organismos han proclamado, lo demás es irrelevante”, sostuvo.
Consultada por el incidente ocurrido en agosto del año pasado en la frontera peruano-colombiana por la soberanía sobre la isla Santa Rosa, respondió que está segura de que en adelante será “solo un incidente”. Añadió que Perú defenderá su soberanía “con fuerza”, pero también “con mucha diplomacia”, y que el foco estará puesto en retomar una relación bilateral que, a su juicio, quedó “en paréntesis” en los últimos años.
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