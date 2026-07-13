¿Cuándo se disputarán los cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026? Fechas de los duelos decisivos rumbo al título

La Copa Caliente de la Liga 2026 ya dejó atrás los octavos de final y tiene definidos a los ocho equipos que seguirán en competencia. Con la fase eliminatoria en marcha, los clubes clasificados afrontarán una nueva instancia en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo y de mantenerse en la pelea por el campeonato.
De los 34 equipos que comenzaron la competencia, solo permanecen ocho en carrera. Todos ellos pertenecen a la Liga 1, ya que ninguno de los representantes de la Liga 2 consiguió avanzar a esta ronda. Si bien los clubes del ascenso protagonizaron actuaciones destacadas, la jerarquía de los elencos de Primera División terminó imponiéndose en una fase que dejó partidos muy disputados.
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Entre los equipos de la Segunda División que más cerca estuvieron de dar el golpe aparecen EGB Tacna Heroica y Carlos A. Mannucci, ambos capaces de extender sus respectivas llaves hasta la definición por penales en octavos. Sin embargo, ninguno logró imponerse desde los doce pasos, por lo que el certamen continuará exclusivamente con equipos de la máxima categoría del fútbol peruano.
¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026?
La próxima etapa de la Copa Caliente de la Liga 2026 se disputará entre el 25 y el 27 de agosto, fechas reservadas para los cuatro encuentros correspondientes a los cuartos de final. En los próximos días, la organización del torneo deberá confirmar la programación oficial con los horarios y escenarios de cada compromiso.
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El formato de competencia se mantendrá sin modificaciones. Cada llave se resolverá en un solo partido y, si el marcador permanece igualado tras los 90 minutos reglamentarios, el clasificado se definirá directamente mediante una tanda de penales, sin tiempo suplementario. De esta manera, los vencedores avanzarán a las semifinales y quedarán a solo dos partidos de conquistar el título.
Así quedaron los cruces de cuartos de final
Con la ronda anterior ya concluida, las llaves de cuartos de final quedaron definidas de la siguiente manera:
- Alianza Atlético vs. UTC de Cajamarca
- Atlético Grau vs. Sport Boys
- Sporting Cristal vs. Sport Huancayo
- ADT vs. Deportivo Garcilaso
¿Qué está en juego en esta instancia?
Además del pase a las semifinales, los ocho clubes buscarán acercarse a un premio que va más allá del trofeo. El campeón de la Copa Caliente de la Liga 2026 recibirá un incentivo económico y obtendrá dos puntos adicionales para la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027, un beneficio que podría resultar decisivo en la pelea por el título nacional, la clasificación a torneos internacionales o incluso la permanencia.
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Con el margen de error cada vez más reducido, la fase final promete partidos de alta intensidad. Cada eliminatoria se resolverá en un solo encuentro, por lo que cualquier detalle puede inclinar la balanza. Los ocho mejores equipos del torneo ya conocen su camino y ahora afrontarán una nueva prueba con el objetivo de acercarse al título de la Copa Caliente de la Liga 2026.
Sporting Cristal, el gran candidato que sigue en carrera
Con la eliminación de Universitario y Alianza Lima, los dos clubes más laureados del fútbol peruano, durante la fase de grupos, Sporting Cristal quedó como el equipo de mayor peso histórico que continúa en competencia por la Copa Caliente de la Liga 2026.
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El conjunto ‘celeste’ logró superar una exigente serie de octavos de final y ahora buscará dar un nuevo paso hacia el título cuando enfrente a Sport Huancayo en los cuartos de final. Sin embargo, el camino hacia la corona no será sencillo, ya que el torneo ha demostrado una gran paridad y los restantes clasificados también llegan con méritos propios tras superar duras eliminatorias.
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