Perú Deportes

¿Cuándo se disputarán los cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026? Fechas de los duelos decisivos rumbo al título

La fase final del torneo comienza a tomar forma tras completarse los octavos de final. Revisa el calendario confirmado de la siguiente ronda y los enfrentamientos que definirán a los semifinalistas

Guardar
Google icon
Ocho equipos continúan en carrera por el título de la Copa de la Liga 2026.
Ocho equipos continúan en carrera por el título de la Copa de la Liga 2026.

La Copa Caliente de la Liga 2026 ya dejó atrás los octavos de final y tiene definidos a los ocho equipos que seguirán en competencia. Con la fase eliminatoria en marcha, los clubes clasificados afrontarán una nueva instancia en busca de un lugar entre los cuatro mejores del torneo y de mantenerse en la pelea por el campeonato.

De los 34 equipos que comenzaron la competencia, solo permanecen ocho en carrera. Todos ellos pertenecen a la Liga 1, ya que ninguno de los representantes de la Liga 2 consiguió avanzar a esta ronda. Si bien los clubes del ascenso protagonizaron actuaciones destacadas, la jerarquía de los elencos de Primera División terminó imponiéndose en una fase que dejó partidos muy disputados.

PUBLICIDAD

Entre los equipos de la Segunda División que más cerca estuvieron de dar el golpe aparecen EGB Tacna Heroica y Carlos A. Mannucci, ambos capaces de extender sus respectivas llaves hasta la definición por penales en octavos. Sin embargo, ninguno logró imponerse desde los doce pasos, por lo que el certamen continuará exclusivamente con equipos de la máxima categoría del fútbol peruano.

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026?

La próxima etapa de la Copa Caliente de la Liga 2026 se disputará entre el 25 y el 27 de agosto, fechas reservadas para los cuatro encuentros correspondientes a los cuartos de final. En los próximos días, la organización del torneo deberá confirmar la programación oficial con los horarios y escenarios de cada compromiso.

PUBLICIDAD

El formato de competencia se mantendrá sin modificaciones. Cada llave se resolverá en un solo partido y, si el marcador permanece igualado tras los 90 minutos reglamentarios, el clasificado se definirá directamente mediante una tanda de penales, sin tiempo suplementario. De esta manera, los vencedores avanzarán a las semifinales y quedarán a solo dos partidos de conquistar el título.

Revive las mejores jugadas del emocionante partido entre Sporting Cristal y Bentín Tacna. Tras un empate 1-1 en el tiempo regular, con el primer gol de Hernán Barcos para los celestes, todo se definió en una dramática tanda de penales. - Bicolor

Así quedaron los cruces de cuartos de final

Con la ronda anterior ya concluida, las llaves de cuartos de final quedaron definidas de la siguiente manera:

  • Alianza Atlético vs. UTC de Cajamarca
  • Atlético Grau vs. Sport Boys
  • Sporting Cristal vs. Sport Huancayo
  • ADT vs. Deportivo Garcilaso

¿Qué está en juego en esta instancia?

Además del pase a las semifinales, los ocho clubes buscarán acercarse a un premio que va más allá del trofeo. El campeón de la Copa Caliente de la Liga 2026 recibirá un incentivo económico y obtendrá dos puntos adicionales para la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027, un beneficio que podría resultar decisivo en la pelea por el título nacional, la clasificación a torneos internacionales o incluso la permanencia.

Con el margen de error cada vez más reducido, la fase final promete partidos de alta intensidad. Cada eliminatoria se resolverá en un solo encuentro, por lo que cualquier detalle puede inclinar la balanza. Los ocho mejores equipos del torneo ya conocen su camino y ahora afrontarán una nueva prueba con el objetivo de acercarse al título de la Copa Caliente de la Liga 2026.

Los resultados de octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026.
Los resultados de octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026.

Sporting Cristal, el gran candidato que sigue en carrera

Con la eliminación de Universitario y Alianza Lima, los dos clubes más laureados del fútbol peruano, durante la fase de grupos, Sporting Cristal quedó como el equipo de mayor peso histórico que continúa en competencia por la Copa Caliente de la Liga 2026.

El conjunto ‘celeste’ logró superar una exigente serie de octavos de final y ahora buscará dar un nuevo paso hacia el título cuando enfrente a Sport Huancayo en los cuartos de final. Sin embargo, el camino hacia la corona no será sencillo, ya que el torneo ha demostrado una gran paridad y los restantes clasificados también llegan con méritos propios tras superar duras eliminatorias.

Temas Relacionados

Copa de la LigaSporting CristalSport Boysperu-deportes

Más Noticias

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026: así avanza el torneo

Los ocho cupos para la siguiente ronda ya tienen dueño. Conoce qué clubes continúan en la carrera por el título del torneo

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026: así avanza el torneo

El deseo pendiente que Pedro Gallese todavía quiere cumplir con la selección peruana: “Siento envidia”

El experimentado arquero tuvo estas sinceras palabras en el entretiempo del amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali. Conoce todo lo que dijo el capitán de la ‘bicolor’

El deseo pendiente que Pedro Gallese todavía quiere cumplir con la selección peruana: “Siento envidia”

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la final vuelta de la Liga Femenina 2026

Tras el empate en la final de ida, ‘cremas’ y ‘celestes’ volverán a enfrentarse en el Estadio Monumental para definir al campeón del Torneo Apertura. Conoce cuándo se juega, a qué hora empieza y dónde ver el partido

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la final vuelta de la Liga Femenina 2026

Matías Di Benedetto confía en hacer un gran Clausura con Universitario: “Fue nuestra primera práctica oficial bajo este sistema”

El defensor destacó la convicción del plantel tras un 2-0 que fortaleció el ánimo, pero el verdadero desafío será sostener la solidez táctica y el ritmo competitivo cuando los puntos definan la tabla

Matías Di Benedetto confía en hacer un gran Clausura con Universitario: “Fue nuestra primera práctica oficial bajo este sistema”

El insólito motivo por el que Bryan Reyna se perderá el arranque del Torneo Clausura con Universitario de Deportes

El equipo ‘crema’ confirmó que el extremo fue intervenido quirúrgicamente. Reyna no estará en el debut ante ADT ni en la segunda fecha frente a Cusco FC

El insólito motivo por el que Bryan Reyna se perderá el arranque del Torneo Clausura con Universitario de Deportes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

ONPE pide fondo de contingencia para preparas las Elecciones Regionales y Municipales en octubre

ONPE pide fondo de contingencia para preparas las Elecciones Regionales y Municipales en octubre

Keiko Fujimori espera conversar con Donald Trump: “hay muchas cosas en las que podemos seguir trabajando juntos”

Cancillería aclara el alcance del informe de la ONU sobre Pedro Castillo: “No modifican las decisiones que adopten las autoridades”

Pedro Castillo solicitará al PJ suspender su condena por informe de expertos de la ONU

Tomás Gálvez reincorpora a Víctor Rodríguez Monteza al Ministerio Público: Estos son los casos que asumirá

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina acusa a Austin Palao de “narcisista” tras las confesiones de Flavia Laos en ‘¿Volverías con tu ex? 2′

Magaly Medina acusa a Austin Palao de “narcisista” tras las confesiones de Flavia Laos en ‘¿Volverías con tu ex? 2′

Cronwell Jara Jiménez deja una obra que cruzó fronteras: ‘Montacerdos’ fue traducida y hasta inspiró una editorial en Chile

Bryan Arámbulo separa a su hermano de la dirección de su orquesta tras acumularse las denuncias en su contra

Jackson Mora contó a la Fiscalía por qué aceptó “alquilar” su empresa en el caso de los S/ 9 millones

Falleció Cronwell Jara Jiménez, reconocido escritor peruano, a los 76 años

DEPORTES

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026: así avanza el torneo

Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026: así avanza el torneo

El deseo pendiente que Pedro Gallese todavía quiere cumplir con la selección peruana: “Siento envidia”

Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la final vuelta de la Liga Femenina 2026

Matías Di Benedetto confía en hacer un gran Clausura con Universitario: “Fue nuestra primera práctica oficial bajo este sistema”

El insólito motivo por el que Bryan Reyna se perderá el arranque del Torneo Clausura con Universitario de Deportes