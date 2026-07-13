Congresistas viajeros: los cuestionamientos por viáticos, pasajes y membresías internacionales del último Parlamento unicameral

A pocos días del cierre del Congreso unicameral, las salidas al extranjero de legisladores volvieron a generar cuestionamientos sobre el beneficio concreto de estas actividades para la ciudadanía. Latina/ Punto Final.

El último tramo del Congreso unicameral llegó acompañado de una nueva controversia: los viajes internacionales de parlamentarios. Mientras el actual Parlamento se prepara para culminar sus funciones y dar paso al retorno de la bicameralidad, un informe de Punto Final puso bajo la lupa las salidas al extranjero realizadas por legisladores durante los últimos meses, especialmente entre junio y julio.

La periodista Mónica Delta, al presentar el informe denominado “Sumando millas”, recordó que este Congreso se despide con una alta desaprobación ciudadana y cuestionó el movimiento de viajes realizados por los representantes nacionales en la recta final de su periodo. “Ustedes saben que está terminando funciones este último Congreso unicameral, ¿no? Regresa la bicameralidad, pero este Congreso se va con una desaprobación del ochenta por ciento”, señaló la conductora de Punto Final al iniciar el reportaje.

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“Millas como cancha”: informe revela viajes de congresistas antes del cierre del Parlamento unicameral. Captura: Latina.

Delta planteó la interrogante que se convirtió en el eje del informe: ¿qué beneficio concreto dejan estos desplazamientos para los ciudadanos? La periodista cuestionó que, además de los pasajes y viáticos, el Parlamento también destine recursos al pago de membresías internacionales en organizaciones donde participan representantes peruanos.

“No solamente entre junio y julio ha habido autorización para que veintitrés congresistas se vayan de viaje. Pero además de pagar viáticos, pasajes, también se pagan a organismos internacionales membresías una cantidad mayor de los cien mil soles”, explicó. El informe buscó responder una pregunta recurrente: ¿a dónde van los congresistas y qué resultados concretos traen estos viajes para el país?

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“Millas como cancha”: informe revela viajes de congresistas antes del cierre del Parlamento unicameral. Captura: Latina.

“Solo en las últimas semanas han viajado más de 23 legisladores al extranjero”

El reportaje mostró imágenes de congresistas que fueron consultados sobre sus recientes desplazamientos internacionales. Algunos mencionaron viajes a distintos continentes y justificaron sus participaciones como parte de sus funciones parlamentarias. “Hace una semana he estado en Utah”, comentó uno de los legisladores entrevistados.

Otro parlamentario señaló: “He estado por Europa, por España”. Mientras que otros mencionaron diferentes destinos: “Yo he ido a Rusia” y “Fuimos a Cuba”.

Una congresista recordó sus viajes anteriores: “Me he ido a Japón, me he ido a China, me he ido a Europa, a Estados Unidos, a México, a Brasil, a Chile”. Ante esta situación, el reportero de Punto Final resumió el escenario: “Hasta en los descuentos, los congresistas de la República siguen viajando al extranjero. ¿Cuántos viajeros nos deja este Congreso que se va? Sepa usted quién es el último pasajero”.

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“Millas como cancha”: informe revela viajes de congresistas antes del cierre del Parlamento unicameral. Captura: Latina.

El informe detalló que más de 23 legisladores viajaron al extranjero en las últimas semanas, antes de que termine el periodo del actual Parlamento. Al ser consultados sobre la cantidad de viajes realizados, algunos congresistas defendieron que sus salidas fueron pocas.

“En este periodo, yo he realizado solo dos viajes. México, en este caso, y también a Brasilia”, respondió uno de ellos. Otro indicó: “Yo he viajado en dos o tres oportunidades. En una de ellas, por ejemplo, a Brasil”.

“Millas como cancha”: informe revela viajes de congresistas antes del cierre del Parlamento unicameral. Captura: Latina.

La Mesa Directiva tiene la decisión sobre qué congresistas pueden viajar

Uno de los puntos centrales del informe fue el papel de la Mesa Directiva del Congreso en la autorización de estos viajes. Según explicó uno de los entrevistados, la decisión final recae en la institución parlamentaria.

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“Quien decide y quien autoriza es la Mesa Directiva, porque para viajar es la segunda vicepresidencia. Es la que decide qué congresista va y qué congresista no va”, señaló.

El reportaje también abordó la presencia de asesores parlamentarios en algunos viajes y consultó si esta práctica estaba permitida. Ante la pregunta: “¿Está permitido viajar con sus asesores o asesoras?”, la respuesta fue directa: “No, no, eso está prohibido”.

“Millas como cancha”: informe revela viajes de congresistas antes del cierre del Parlamento unicameral. Captura: Latina.

Milagros Jáuregui y Judith Laura Rojas: los últimos viajes antes del cierre del Congreso

Entre los viajes más recientes aparecen los nombres de las congresistas Milagros Jáuregui y Judith Laura Rojas.

De acuerdo con el informe, Jáuregui recibió autorización de la Mesa Directiva para viajar a Paraguay, donde participó en una visita oficial realizada entre el 6 y 7 de julio.

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“Millas como cancha”: informe revela viajes de congresistas antes del cierre del Parlamento unicameral. Captura: Latina.

El argumento oficial fue fortalecer los vínculos entre representantes parlamentarios de ambos países. Consultada sobre la finalidad de estos desplazamientos, la congresista defendió la llamada diplomacia parlamentaria.

“En este caso y muchos otros, son para estrechar relaciones”, afirmó. Cuando se le preguntó cómo ese tipo de actividades beneficia directamente a la población, respondió:

“En las leyes, en las leyes que uno da, ¿no? Y sobre todo en lograr que justamente cuando tú estrechas estas relaciones puedes abrir las puertas para todos los ciudadanos”.

“Millas como cancha”: informe revela viajes de congresistas antes del cierre del Parlamento unicameral. Captura: Latina.

La parlamentaria reconoció que los resultados no siempre son visibles para la ciudadanía, pero aseguró que forman parte del trabajo internacional del Congreso.

“Es difícil que lo vean, pero bueno, es parte de lo que se llama la diplomacia parlamentaria, que puedas tener ese tipo de acercamientos con otros países. Siempre es bueno”, sostuvo.

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En el caso de Judith Laura Rojas, el informe señaló que estuvo en Miami, Estados Unidos, entre el 9 y 11 de julio, para participar en un encuentro cultural. La actividad también generó cuestionamientos dentro del reportaje. “Vienen aquí al Congreso para hacer turismo”, señaló uno de los entrevistados al referirse a la percepción crítica que existe sobre algunos viajes parlamentarios.

“Millas como cancha”: informe revela viajes de congresistas antes del cierre del Parlamento unicameral. Captura: Latina.

Viajes a Serbia, Estados Unidos, Panamá y Francia bajo la lupa

El informe también repasó otros desplazamientos aprobados durante los últimos meses. Según la investigación, en junio se autorizó el viaje de Maricarmen Alva a Serbia para participar en una conferencia de mujeres interparlamentarias. Asimismo, Magaly Santisteban viajó a Estados Unidos para participar en una reunión protocolar entre el 1 y 5 de julio.

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Los congresistas Germán Tacuri y Edgar Tello viajaron a Panamá para participar en una sesión ordinaria del Parlatino, realizada entre el 4 y 5 de junio. Por su parte,Nelcy Heidinger viajó a Francia para participar en una reunión del grupo de trabajo sobre inteligencia artificial de la Red Parlamentaria Global.

“Millas como cancha”: informe revela viajes de congresistas antes del cierre del Parlamento unicameral. Captura: Latina.

Otro de los viajes mencionados fue el de Eduardo Salhuana, quien participó en una visita oficial al estado de Utah, Estados Unidos, entre el 22 y 26 de junio. El parlamentario defendió esta salida señalando que habría generado un posible beneficio económico para el país.

“Fruto de ese viaje, la aerolínea Delta Air, que es la más importante de Norteamérica, va a empezar a hacer vuelos directos de Salt Lake City a Lima”, afirmó. También se mencionaron los viajes de Ernesto Bustamante y Maricarmen Alva a Chile, donde participaron en reuniones con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado chileno en Santiago y Valparaíso. Posteriormente, Alva volvió a viajar, esta vez a Suiza, para participar en una reunión del comité de la Unión Interparlamentaria.

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“Millas como cancha”: informe revela viajes de congresistas antes del cierre del Parlamento unicameral. Captura: Latina.

Congreso pagó membresías internacionales y cuestionan si los viajes generan beneficios concretos para el país

Más allá de los desplazamientos realizados por los parlamentarios, el informe “Sumando millas” también puso bajo la lupa otro gasto asociado a la participación del Congreso en organismos internacionales: las membresías institucionales.

Según el reportaje, el Parlamento peruano desembolsa anualmente cerca de 118 mil dólares para pertenecer a organizaciones internacionales que realizan reuniones y actividades parlamentarias en diferentes países. La cifra generó cuestionamientos debido a que, para algunos críticos, estos pagos se suman a los gastos por pasajes, viáticos y estadías de los legisladores que participan en dichos encuentros.

Durante el informe, uno de los entrevistados cuestionó la dinámica interna del Parlamento y habló de posibles privilegios. “Hay mucho compadrazgo, hay mucho sectarismo”, afirmó. El reportero preguntó: “Argolla”.

“Millas como cancha”: informe revela viajes de congresistas antes del cierre del Parlamento unicameral. Captura: Latina.

A lo que respondió: “Argolla, ¿no? La palabra argolla”. Ante esta situación, otro entrevistado recordó la necesidad de cuidar los recursos públicos. “Hay que cuidar mucho el presupuesto del Estado”, sostuvo.

El reportaje recordó que los viajes internacionales no solo se concentraron en los últimos meses. Durante mayo, los destinos incluyeron México, Canadá, Punta Cana en República Dominicana y Río de Janeiro, Brasil, entre otros lugares. Uno de los casos que llamó especialmente la atención fue el viaje del congresista Waldemar Cerrón, quien en ese momento ejercía como segundo vicepresidente del Congreso.

“Millas como cancha”: informe revela viajes de congresistas antes del cierre del Parlamento unicameral. Captura: Latina.