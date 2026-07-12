Contundente advertencia de Scaloni sobre la semifinal de Argentina contra Inglaterra en el Mundial: “No busquemos otra cosa”

La selección argentina avanzó a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Suiza en Kansas City. Lionel Scaloni definió el triunfo como “histórico” porque devuelve al equipo a la antesala de la final, donde se enfrentará a Inglaterra. Respecto al encuentro contra los británicos, que cuenta con una gran carga emocional en tierras albicelestes, el entrenador fue contundente al referirse al duelo como “es solo un partido de fútbol”.

En la conferencia de prensa posterior a la victoria en tiempo extra y con el cruce contra los Three Lions confirmado, Scaloni puntualizó con la relevancia que supone el cruce que se llevará a cabo en Atlanta. “Es un partido de fútbol. El mensaje es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa”, comenzó de forma tajante el entrenador.

PUBLICIDAD

Inmediatamente, remarcó: “Es un partido de fútbol y vamos a jugar un partido de fútbol contra una gran selección, que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel) que lo aprecio y lo admiro mucho. Y es un partido de fútbol. Punto. No hay más que eso”.

Durante sus declaraciones, Scaloni volvió a referirse al encuentro contra los británicos y destacó que no tiene un significado especial. “No, da igual que sea Inglaterra, que sea Noruega. Nos vamos a encontrar esto, un equipo que juega muy bien, que tiene un gran entrenador y vamos a recuperar, que necesitamos recuperar, creo que es lo más importante”, sostuvo el DT oriundo de Pujato.

PUBLICIDAD

Más allá de que las declaraciones de los futbolistas albicelestes fueron en la misma línea que las del técnico, Nicolás Tagliafico dejó una profunda reflexión sobre el inminente enfrentamiento contra Inglaterra en las semifinales del Mundial.

“Es un partido épico, no quiero llenarlo de condimentos, ya de por sí un Argentina-Inglaterra no se ve siempre. Entonces, va a ser un partido para disfrutar, para sufrir, obviamente, porque estamos sufriendo todo el Mundial. Pero yo creo que también va a ser un partido para sentirnos orgullosos, sentirnos parte de algo muy importante que estamos logrando, de esta historia que estamos teniendo, y esa emotividad seguramente esté”, comentó el lateral izquierdo.

PUBLICIDAD

Leandro Paredes, por su parte, puntualizó: “Lo vimos antes de empezar. Pensábamos solo en hacer nuestro partido para sacar un resultado positivo y recién mañana pensaremos en Inglaterra. Será un partido igual o peor que este. Es un partido de fútbol. Obviamente, somos conscientes de lo que significa para nuestro país y la gente”.

Julián Álvarez, autor de un golazo que encaminó la clasificación argentina, también hizo hincapié ante el duelo contra los ingleses. “Va a ser un partido difícil, hemos visto cómo juegan ellos. Es un gran equipo, tienen jugadores de una calidad impresionante, pero nosotros nos tenemos que enfocar en lo nuestro”, explicó el delantero.

PUBLICIDAD

Scaloni, por su parte, reconoció que Argentina atravesó un partido incómodo ante un rival al que definió como muy físico. “La verdad que hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico. De esa parte creo que no nos pusieron mucho en dificultad. No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones. Hoy estuvo de nuestro lado la suerte, es la realidad, porque a ellos le expulsaron a uno y ahí el equipo atacó”, analizó Scaloni sobre el desarrollo del encuentro contra Suiza.

El entrenador también remarcó que el equipo todavía tiene aspectos por corregir, aunque puso el foco en el valor de la clasificación. “Hay que ser realista. Tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor. Dicho esto, lo que consiguió este equipo hoy es histórico. Más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una semifinal nuevamente”.

PUBLICIDAD

El duelo de Atlanta, que se disputará el miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina), sumará un nuevo capítulo a una rivalidad extensa entre Argentina e Inglaterra, que ya registra 15 enfrentamientos oficiales y amistosos. El último antecedente entre ambos fue en 2005. La estadística general favorece al seleccionado europeo: ganó seis partidos, Argentina se impuso en tres y hubo seis empates. En la Copa del Mundo, será el sexto choque entre ambos en el máximo certamen.