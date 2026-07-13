Laura Spoya tras confirmar el fin de ‘Al Sexto Día’ y revela el verdadero motivo: “No llegamos a un acuerdo económico”

La conductora Laura Spoya explica detalladamente los motivos por los que su programa 'Al Sexto Día' no continuará en la parrilla de Panamericana Televisión, aclarando que se debió a un desacuerdo en las condiciones contractuales. Panamericana TV.

Laura Spoya puso fin a las especulaciones sobre la salida de ‘Al Sexto Día’ de la programación de Panamericana Televisión. Durante la emisión del espacio sabatino, la conductora decidió dirigirse a la audiencia para explicar qué ocurrió realmente con el programa y aclarar los rumores que surgieron en los últimos días sobre una presunta cancelación inesperada.

La ex Miss Perú señaló que, ante las diferentes versiones que comenzaron a circular en redes sociales y diversos espacios de espectáculos, consideró necesario contar de manera cronológica cómo se desarrollaron las negociaciones entre la productora responsable del programa y la administración del canal.

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Asimismo, explicó que la decisión de dejar la pantalla no obedeció a un retiro intempestivo ni a una determinación unilateral de Panamericana, sino a que ambas partes no lograron alcanzar un acuerdo económico para continuar con el proyecto durante el resto del año.

Laura Spoya, con expresión seria, se dirige a la cámara sentada en un set de televisión, en una aparición para hablar de su salida de 'Al Sexto Día'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Laura Spoya rompe el silencio sobre la salida de ‘Al Sexto Día’

Al iniciar su mensaje, Laura Spoya manifestó que en los últimos días se generaron diversas especulaciones sobre el futuro del programa, por lo que decidió brindar su versión de los hechos y explicar cómo ocurrieron las conversaciones con el canal.

Frente a las cámaras expresó: “Han estado especulando muchas cosas, muchos rumores sobre la salida de ‘Al Sexto Día’ de la parrilla de Panamericana Televisión. Creo que es prudente que todos en sus casas conozcan de manera cronológica la verdad detrás de los rumores que se han estado creando”.

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Con estas palabras, la conductora dejó claro que buscaba transparentar el proceso que llevó al término del espacio y evitar que continuaran circulando versiones alejadas de lo sucedido.

Laura Spoya explica el final de ‘Al Sexto Día’ y agradece a Panamericana por la oportunidad. Captura: Al Sexto Día.

Laura Spoya explica cómo se desarrollaron las negociaciones con Panamericana

Durante su explicación, Laura Spoya precisó que el programa ‘Al Sexto Día’ es producido por la empresa Contenedor, motivo por el cual las conversaciones sobre la continuidad del espacio estuvieron a cargo de la productora y no directamente del equipo de conducción.

Según relató, el pasado lunes Juan Carlos Valderrama, propietario de la empresa Contenedor y productor del programa, sostuvo una reunión con el gerente general de Panamericana Televisión, Leonardo Bigott, con el objetivo de negociar las condiciones para la segunda parte del año.

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La conductora explicó detalladamente cómo se desarrolló ese encuentro. “El día lunes de esta semana, Juan Carlos Valderrama, mi productor, él es dueño de Contenedor, una empresa que se encarga de producir ‘Al Sexto Día’, porque este es un programa que se terceriza. Él se reúne con el gerente general, Leonardo Bigot, para negociar las nuevas condiciones de lo que resta del año. Se le comunica a Contenedor que esas condiciones iban a cambiar y por eso Contenedor y mi persona deciden dar un paso al costado de Panamericana Televisión”.

Laura Spoya explica el final de ‘Al Sexto Día’ y agradece a Panamericana por la oportunidad. Captura: Al Sexto Día.

La conductora asegura que no hubo una salida intempestiva

Tras explicar el proceso de negociación, Laura Spoya quiso aclarar otro de los rumores que tomó fuerza luego de conocerse la noticia.

La conductora descartó que ‘Al Sexto Día’ hubiera sido retirado de la programación de manera abrupta o que el equipo hubiera sido separado del canal sin previo aviso.

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Laura Spoya explica el final de ‘Al Sexto Día’ y agradece a Panamericana por la oportunidad. Captura: Al Sexto Día.

Por el contrario, sostuvo que la decisión fue consecuencia de la falta de consenso respecto a las nuevas condiciones económicas planteadas durante las conversaciones.

De esta manera, rechazó las versiones que comparaban la situación del programa con otros casos de espacios televisivos que fueron levantados inesperadamente.

Laura Spoya explica el final de ‘Al Sexto Día’ y agradece a Panamericana por la oportunidad. Captura: Al Sexto Día.

Laura Spoya confirma que el motivo fue económico

Uno de los aspectos más relevantes de su pronunciamiento fue la confirmación de que el principal motivo del cierre de esta etapa estuvo relacionado con el aspecto económico.

La exreina de belleza explicó que, tras evaluar las nuevas condiciones presentadas por el canal, tanto ella como la empresa productora optaron por no continuar con el proyecto.

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En ese sentido, señaló que la decisión fue tomada luego de no alcanzar un consenso que permitiera mantener el programa al aire.

Laura Spoya explica el final de ‘Al Sexto Día’ y agradece a Panamericana por la oportunidad. Captura: Al Sexto Día.

Laura Spoya agradece a Panamericana Televisión por la oportunidad

En la parte final de su intervención, Laura Spoya aprovechó los últimos minutos del programa para expresar su agradecimiento hacia Panamericana Televisión y a las personas que hicieron posible su permanencia al frente del espacio.

La conductora destacó que, más allá del desenlace de las negociaciones, se lleva una experiencia positiva y valoró la confianza que recibió durante el tiempo que estuvo al frente del programa.

Con evidente emoción manifestó:

“Es una decisión porque no se llegó a un acuerdo económico. Queremos agradecer a Leonardo Bigot, a Susana Umbert por estar al aire y darme la oportunidad. Son ciclos que uno tiene que cerrar. La vida continúa y estoy segura de que todo el equipo de ‘Al Sexto Día’ tendremos muchísimas más oportunidades”.

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La presentadora Laura Spoya ofrece declaraciones en un set de televisión sobre su partida de "Al Sexto Día", programa identificado por su logo en la parte superior derecha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Laura Spoya apuesta por nuevos proyectos tras el cierre de una etapa

Aunque la conductora no adelantó cuáles serán sus próximos pasos en televisión o en otras plataformas, sus declaraciones dejan entrever que considera el final de ‘Al Sexto Día’ como el cierre natural de un ciclo profesional.

Durante su despedida evitó emitir críticas hacia el canal y prefirió enfocarse en agradecer la oportunidad recibida, resaltando el trabajo realizado junto al equipo de producción. Asimismo, expresó su confianza en que tanto ella como las personas que integraron el programa encontrarán nuevas oportunidades para seguir desarrollándose profesionalmente.

Laura Spoya explica el final de ‘Al Sexto Día’ y agradece a Panamericana por la oportunidad. Captura: Al Sexto Día.

¿Qué pasará con ‘Al Sexto Día’?

Hasta el momento, Panamericana Televisión no ha informado cuál será el programa que ocupará el horario que deja ‘Al Sexto Día’, ni ha anunciado si el formato regresará en algún momento bajo nuevas condiciones o con otro equipo de producción.

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Lo que sí quedó confirmado, según explicó Laura Spoya, es que el final del programa responde exclusivamente a la falta de un acuerdo económico entre la empresa Contenedor, responsable de la producción del espacio, y la administración del canal.

Con ello, la conductora puso fin a los rumores que rodeaban la salida del programa y dejó claro que la decisión fue tomada tras una negociación que no prosperó.

De esta manera, ‘Al Sexto Día’ cierra una nueva etapa en la televisión peruana, mientras Laura Spoya se despide agradecida por la oportunidad recibida y con la expectativa de asumir nuevos desafíos en su carrera profesional.

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Laura Spoya explica el final de ‘Al Sexto Día’ y agradece a Panamericana por la oportunidad. Captura: Al Sexto Día.