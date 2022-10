Dalia Durán envía advertencia a John Kelvin tras su liberación: “Ya no te tengo miedo”

Dalia Durán se pronuncia tras la liberación de John Kelvin | América TV

John Kelvin salió en libertad luego de haber estado encerrado durante 15 meses en el penal de Lurigancho, donde venía purgando sentencia por haber agredido físicamente a Dalia Durán, su esposa y madre de sus hijos.

Por este motivo, la cubana, pese a ser eliminada de ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel decidió invitarla a su espacio para que pueda hablar sobre este tema libremente. Ella no pudo evitar mostrar su indignación.

“Me dejaste por los suelos como mujer, como madre. Esa Dalia ya no existe, ya no te tiene miedo, porque yo ya no tengo miedo ni a ti ni a nadie. No te guardo rencor. Tú y yo lo sabemos, te digo algo más, tú podrás engañar a tu familia, a tu abogado, a muchas personas, pero a mí no me vas a volver a engañar y tampoco te engañes tú; porque no eres víctima de nada”, expresó.

Asimismo, Dalia Durán contó los motivos por el que decidió retractarse al momento de declarar sobre la violación sexual que sufrió a manos de John Kelvin. De acuerdo a sus declaraciones, en sus pensamientos solo se encontraba que ella sería la culpable de que sus hijos no tengan una figura paterna.

De otro lado, la cubana arremetió contra la familia del cumbiambero por haber realizado una fiesta cuando él salió de la cárcel, ella lo consideró esto como una burla a todo el dolor que sintió en su momento.

Además, Dalia Durán le recomendó a las personas más cercanas al cantante que lo orienten para que sea un mejor padre, pues desde que recuperó su libertad, no se ha puesto en contacto con sus pequeños, esto pese a que en presión siempre decía que los extrañaba.

Finalmente, Gisela Valcárcel se solidarizó con su exparticipante y señaló que su equipo le brindará soporte legal y psicológico, y es que considera que eso es lo que más necesita en este momento ella.

Gisela Valcárcel respalda a Dalia Durán.

El peor momento de su vida

Dalia Durán calificó como la peor madrugada de su vida aquel día que John Kelvin tocó la puerta de su casa y terminó agrediéndola físicamente. Además, señaló que el cumbiambero intentó solucionar los golpes que le dio comprándole varias cremas para su rostro.

“Como mujer, como la persona que vivió ese día todo, solo él sabe lo que pasó esa madrugada, fue la peor madrugada que pasé en toda mi vida. No se lo deseo a nadie. Yo nunca voy a olvidar cuando se sentó a mi lado, me compró mil cremas como si eso iba a solucionar todo”, comentó.

