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Cancillería aclara el alcance del informe de la ONU sobre Pedro Castillo: “No modifican las decisiones que adopten las autoridades”

Mediante un comunicado, la Cancillería se pronunció sobre la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que calificó de arbitraria la detención de Pedro Castillo

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Hombre de tez morena y cabello oscuro en primer plano. Detrás, un edificio rosado con balcones de madera, adornos blancos y una bandera de Perú
Pedro Castillo aparece en primer plano con el Palacio de Gobierno de Perú al fondo, en medio del debate por el dictamen de la ONU que recomienda su liberación. (Composición: Infobae Perú)

La Cancillería se pronunció sobre la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU respecto al expresidente Pedro Castillo, luego de que este organismo calificara de “arbitraria” su detención y recomendara al Estado peruano disponer su liberación inmediata, además de otorgarle una indemnización y otras medidas de reparación.

La reacción del Ejecutivo surge después de la difusión del dictamen del grupo de expertos de Naciones Unidas, que sostiene que la privación de libertad del exmandatario vulneró la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El documento también plantea investigar las circunstancias de su detención y adoptar medidas frente a las presuntas violaciones de derechos.

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El pronunciamiento abrió un nuevo debate político y jurídico en el país. Mientras la defensa de Pedro Castillo y algunos de sus aliados consideran que el Estado debe acatar la recomendación del organismo internacional, la Cancillería remarcó que este tipo de opiniones no modifica las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales.

Documento de comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, con texto sobre la opinión de la ONU por Pedro Castillo y logo institucional
Un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú declara que las opiniones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Pedro Castillo no alteran decisiones nacionales. (Cancillería)

Cancillería aclara el rol del Grupo de Trabajo de la ONU

En su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas es un Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos integrado por profesionales independientes.

Según indicó la entidad, estos expertos actúan dentro del mandato otorgado por dicho órgano para “examinar comunicaciones individuales y formular opiniones y recomendaciones dirigidas a los Estados”, por lo que su labor consiste en supervisar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

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La Cancillería difundió esta aclaración luego de que el grupo emitiera una opinión favorable al expresidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de primera instancia por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Pedro Castillo en su último mensaje a la Nación, donde intentó dar un golpe de Estado.
Pedro Castillo en su último mensaje a la Nación, donde intentó dar un golpe de Estado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pronunciamiento de la ONU no tiene efectos jurídicos obligatorios

El Ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que, conforme al derecho internacional público, las opiniones del Grupo de Trabajo “constituyen pronunciamientos emitidos por un mecanismo de supervisión no jurisdiccional”, cuyo propósito es promover el diálogo y la cooperación entre los Estados en materia de derechos humanos.

Asimismo, señaló que dichas opiniones “no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional”, “no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias” y “no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno”.

Peru’s former leftist President Pedro Castillo attends at a court hearing during his trial for rebellion and conspiracy against the state, following his failed attempt to dissolve Congress and assume broad powers in late 2022, in Lima, Peru, November 27, 2025. REUTERS/Luis Julian
Peru’s former leftist President Pedro Castillo attends at a court hearing during his trial for rebellion and conspiracy against the state, following his failed attempt to dissolve Congress and assume broad powers in late 2022, in Lima, Peru, November 27, 2025. REUTERS/Luis Julian

En esa línea, la Cancillería añadió que estos pronunciamientos “no modifican las decisiones que adopten las autoridades nacionales competentes”, por lo que cualquier decisión sobre la situación jurídica del exmandatario continúa bajo competencia de las instituciones peruanas.

Grupo de Trabajo de la ONU cuestiona la detención de Pedro Castillo

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que la detención de Pedro Castillo fue arbitraria y recomendó al Estado peruano disponer su liberación inmediata, además de otorgarle una indemnización y otras formas de reparación.

Grupo de trabajo habla de una "activa campaña" de las autoridades peruanas, pero no verifica que en realidad fueron pronunciamientos condenando el intento de golpe de Estado.
Grupo de trabajo habla de una "activa campaña" de las autoridades peruanas, pero no verifica que en realidad fueron pronunciamientos condenando el intento de golpe de Estado.

El panel sostuvo que el expresidente fue detenido sin una base legal suficiente, sin orden judicial y sin respetar la inmunidad que tenía como jefe de Estado. También pidió realizar una investigación sobre las circunstancias de la detención y adoptar medidas frente a las presuntas vulneraciones de derechos.

Sin embargo, el dictamen no fue unánime. Dos de los cinco integrantes del grupo emitieron opiniones disidentes al considerar que la privación de libertad del exmandatario no podía calificarse como arbitraria debido a las características de los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022.

Abogado de Pedro Castillo anuncia que elevarán el caso al Alto Comisionado de la ONU

Tras difundirse el informe, la defensa de Pedro Castillo anunció que solicitará al Poder Judicial la suspensión de la ejecución de la condena de 11 años y cinco meses de prisión mientras se resuelve la apelación presentada ante la Corte Suprema.

El exmandatario también cumple una segunda prisión preventiva dentro de la investigación que afronta por el presunto liderazgo de una organización criminal, proceso distinto al relacionado con el intento de golpe de Estado.

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Según reportó RPP Noticias, el equipo legal del expresidente buscará que el pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria sea evaluado por otras instancias del sistema de Naciones Unidas.

Durante una conferencia de prensa, el abogado Wilfredo Robles, integrante del equipo jurídico que presentó la denuncia ante la ONU, explicó que el siguiente paso será solicitar que el informe sea elevado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Posteriormente, esperan que el caso sea incorporado en la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para su evaluación.

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