Resultados Gana Diario: todos los números ganadores de este 12 de julio del 2026

La lotería de Gana Diario reveló los resultados de su más reciente sorteo. Descubra si consiguió alguno de los premios millonarios que ofrece La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.
Fecha del sorteo: domingo 12 de julio de 2026
Número del sorteo: 4640
Resultados: 20, 25, 29, 33, 16
A qué hora se juega Gana Diario
Gana Diario celebra un sorteo cada día, de lunes a domingo.
Los números ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.
Hasta cuándo puedes reclamar tu premio
Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.
PUBLICIDAD
Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.
¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?
El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:
Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.
Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.
Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.
PUBLICIDAD
Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.
Más Noticias
La Tinka hoy 12 de julio: estos son los números ganadores del último sorteo
Comprueba si tu boleto fue el afortunado en el sorteo de este domingo y revisa los resultados completos del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa
Ministerio de Vivienda: edificio comprado por US$ 33.5 millones en San Isidro tendría riesgo de colapso ante un fuerte sismo
Un estudio de sismorresistencia alertó que la construcción ubicada en San Isidro presenta fallas de diseño que podrían provocar el colapso de la torre durante un terremoto de gran magnitud. El inmueble fue comprado en 2018 por US$ 33.5 millones
Congresistas viajeros: los cuestionamientos por viáticos, pasajes y membresías internacionales del último Parlamento unicameral
Informe de Punto Final expuso que más de 23 congresistas viajaron fuera del país entre junio y julio, mientras crecen las críticas por el uso de recursos públicos destinados a pasajes, viáticos y membresías internacionales
El equipo de la Premier League que está interesado en contratar a Maxloren Castro: ya preguntaron condiciones
El club inglés también consultó por el aspecto personal del extremo de 18 años. Hace unos días desde Bélgica también mostraron interés por el extremo izquierdo
Receta del ají de gallina: casera, rápida y sin complicaciones
La receta peruana es una de las más conocidas en las mesas. Al ser una comida casera, tiene una serie de variaciones
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD