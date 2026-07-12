“Hablame bien”: el tenso cruce de Lionel Messi con el árbitro en la victoria de Argentina ante Suiza en el Mundial

Se ENOJÓ Messi: "Hablame bien, háblame con respeto. A mi hablame bien, yo te hablé bien" pic.twitter.com/C103Lynm40 — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

La selección argentina volvió a tener una nueva muestra de personalidad para sacar adelante un complicado partido en Kansas City con la victoria 3-1 ante Suiza en tiempo suplementario y se medirá a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, pero el encuentro tuvo varios momentos destacados, entre los que resaltó un tenso intercambio entre Lionel Messi y el árbitro João Pinheiro.

En un momento del primer tiempo, la Pulga se acercó a Pinheiro para cruzar un diálogo, pero terminó la conversación con una fuerte respuesta del 10. “Hablá bien, no faltés el respeto. A mí, hablame bien. Yo te hablé bien”, según citó TyC Sports. A continuación, el portal mencionado publicó otro video con más críticas de Messi frente al juez portugués en plena cancha: “Hablame bien, háblame con respeto. A mí hablame bien, yo te hablé bien”.

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Vale recordar que la designación del luso de 38 años ya era particular porque la Comisión de Árbitros de la FIFA, presidida por el italiano Pierluigi Collina, se apartó del tradicional principio de máxima neutralidad al designar a un europeo para un partido en el que participa una selección del mismo continente. Pero más allá de eso, también se trató de una apuesta técnica, estratégica y deportiva.

🗣️ "A MÍ HÁBLAME BIEN": la frase de Messi para el árbitro Pinheiro durante el partido. pic.twitter.com/EHGivyNbCR — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

La conducción de Joao Pinheiro está marcada por una aplicación reglamentaria más rígida que flexible con la intención de controlar el encuentro desde el inicio, pero si el duelo toma alta intensidad, roce permanente y fuerte presión competitiva, suele incrementar su intervención disciplinaria y pierde naturalidad en la administración del partido. Esta es su primera cita mundialista e impartió justicia en el triunfo de Suiza por 4-1 ante Bosnia y en la victoria de Canadá por 1-0 frente a Sudáfrica en los 16avos de final.

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Más tarde, al término del encuentro, Lionel Messi volvió a quedar en el centro de la escena por una particular conversación con Emiliano Martínez. El arquero, que aportó mucha seguridad bajo los palos, se acercó a Leo y le soltó: “¿Dónde nos vamos a ir?“. Una clara señal de que el campeón del mundo quería seguir en la competencia con la aspiración de alcanzar la cuarta estrella para el fútbol argentino.

“¿DÓNDE NOS VAMOS A IR?”



Dibu Martínez y una frase clara tras el pase a semifinales.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Zd7nzUgIwm — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

El 10 tuvo oportunidades para dejar su sello en el marcador, pero su principal aporte lo dio a los nueve minutos con un centro desde el córner izquierdo que anticipó Alexis Mac Allister para convertir el 1-0 en los Estados Unidos. Con ese pase gol, Messi se convirtió en el máximo asistidor histórico del certamen. A su vez, la jugada preparada motivó una felicitación de Lionel Scaloni a su asistente Walter Samuel en el banco, ya que El Muro es el encargado de aportar detalles clave en la pelota parada.

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El empate de Dan Ndoye en el complemento modificó el trámite, aunque la tarjeta roja a Breel Embolo por doble amonestación le quitó otra herramienta ofensiva a los helvéticos, que llegaron a este duelo sin su figura y máximo goleador Johan Manzambi por lesión.

Más allá de esto, los suizos prolongaron la definición al alargue, y allí aparecieron los centrodelanteros de la Argentina. José Flaco López le cedió un pase a Julián Álvarez, quien se acomodó y ejecutó un potente derechazo a los 111 minutos para anotar el 2-1, mientras que Lautaro Martínez apareció en el final para convertir el 3-1.

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La Selección volverá a jugar este miércoles desde las 16:00 (hora argentina) ante Inglaterra en Atlanta. Irá en busca del boleto a la final del próximo domingo en idéntico horario en el MetLife de Nueva Jersey ante el vencedor de España o Francia, que jugarán el martes en Dallas.