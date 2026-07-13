9 % de peruanos se identifica como “blanco” y más de 17 % como “quechua”, según el último censo

Una representación en acuarela del territorio peruano muestra la palabra Runasimi escrita sobre su geografía, indicando la lengua quechua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Censos Nacionales 2025 muestran que el 61,8% de la población de Perú se identificó como mestiza, seguida por 17,2% quechua, 9,0% blanca, 6,0% negra, morena, zamba, mulata, de un pueblo afroperuano o afrodescendiente, 2,1% de otros grupos étnicos, 2,0% aimara y 1,6% de un pueblo indígena u originario de la Amazonía. Los datos forman parte de los resultados presentados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a nivel provincial y distrital.

El estudio también registró el idioma aprendido en la niñez, la distribución urbana y rural, la migración interna, la población extranjera, la educación, el acceso al seguro de salud y la discapacidad. El jefe del INEIGaspar Morán Flores precisó además que el marco territorial usado corresponde a la división político-administrativa vigente al 11 de junio de 2026.

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En la dimensión lingüística, el 87,8% de la población de tres y más años aprendió a hablar un solo idioma en la niñez. Otro 11,5% aprendió dos idiomas durante esa etapa.

Imagen de educación Intercultural Bilingüe - Andina

Lengua y autoidentificación en la niñez

Los departamentos con mayores proporciones de población que aprendió dos idiomas en la infancia fueron Puno, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y Cusco. En todos los casos, ese grupo superó el 32%.

El censo asocia ese patrón con la amplia presencia y la transmisión entre generaciones de las lenguas originarias andinas. Ese dato amplía el panorama de autoidentificación étnica presentado en los resultados.

Cómo se distribuye la población en el país

La población total de Perú llegó a 34 millones 158 mil personas. De ese total, el 80,6% vive en áreas urbanas y el 19,4% en zonas rurales.

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La población urbana aumentó en 3 millones 60 mil personas entre 2017 y 2025. En el área rural, la población alcanzó 6 millones 334 mil habitantes, con un aumento de 264 mil en el mismo período.

La Costa concentra el 58,7% de la población del país, mientras la Sierra reúne el 26,7% y la Selva el 14,3%. Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao mantienen población totalmente urbana.

Entre los departamentos, Ica, Tumbes y Arequipa superan el 90% de población urbana en 2025. Cajamarca, Amazonas y Huancavelica siguen con la mayor proporción rural, aunque redujeron ese peso frente a 2017.

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Lima Metropolitana continúa como la provincia más poblada del país, con 9,6 millones de habitantes. Arequipa, Trujillo y Callao superan el millón de personas cada una.

El Jirón de la Unión en Fiestas Patrias. (Andina)

Migración, crecimiento urbano y población extranjera

El censo registró 27 provincias con más de 200 mil habitantes. En el período intercensal 2017-2025, 25 de ellas aumentaron su población cada año.

Lambayeque encabezó ese crecimiento con 2,5%, seguida de Arequipa con 2,0% e Ica con 1,8%. San Román (-0,3%) y Puno (-0,5%) fueron las únicas provincias de ese grupo que perdieron habitantes, mientras Lima Metropolitana creció 1,1%.

En el plano distrital, San Juan de Lurigancho siguió como el más poblado del país con 1 millón 125 mil habitantes. Le siguieron San Martín de Porres con 724 mil, Ate con 669 mil, Comas con 553 mil y Callao con 456 mil.

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Frente a 2017, bajó el número de distritos con entre 500 y 4.999 habitantes y subió el de aquellos con 5 mil o más. El resultado confirma una mayor concentración de población en zonas urbanas.

Los distritos con mayor crecimiento entre 2017 y 2025 fueron Cerro Colorado, con 3,6%; Carabayllo, con 2,9%; y Veintiséis de Octubre, con 2,7%. En cambio, Juliaca (-1,1%), Trujillo (-0,7%) y Chiclayo (-0,2%) redujeron su población.

La migración interna cayó entre 2020 y 2025, al pasar de 1 millón 433 mil a 1 millón 227 mil personas. Madre de Dios tuvo la mayor tasa de atracción poblacional con 14,2%, seguida de Arequipa con 5,9% e Ica con 5,8%.

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Huancavelica registró la mayor tasa negativa, con -10,6%. Después aparecieron Loreto con -8,4% y Pasco con -7,8%.

La población extranjera censada sumó 1 millón 53 mil personas. Del total, el 50,7% son hombres y el 49,3% mujeres.

Por edad, el 80,0% de los extranjeros tiene entre 15 y 59 años. Además, el 65,5% reside en Lima Metropolitana.

Educación, salud y discapacidad según el censo

En educación, el 54,3% de los niños de tres a cinco años alcanzó el nivel inicial, mientras 45,7% no llegó a ese nivel. Entre los niños de seis a 11 años, el 80,1% alcanzó primaria y el 19,9% no.

En la población de 12 a 17 años, el 70,2% tiene educación secundaria y el 27,8% no. Entre los jóvenes de 18 a 26 años, el 51,3% accedió a educación superior: 32,1% universitaria y 19,2% no universitaria.

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El 48,5% de las personas de 18 a 26 años no ingresó a la educación superior. La tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años bajó de 5,8% en 2017 a 5,1% en 2025.

Pese a esa reducción porcentual, el número de personas analfabetas subió de 1 millón 262 mil a 1 millón 297 mil. El censo atribuye ese aumento al crecimiento de la población en ese grupo de edad.

En salud, el 94,8% de la población tiene algún seguro. De ese total, 66,0% está afiliado al Seguro Integral de Salud (SIS), 24,8% a EsSalud, 4,0% a un seguro privado, 1,3% a un seguro de las Fuerzas Armadas o policiales y 0,3% a otro tipo de cobertura.

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En discapacidad, el 5,3% de la población de cinco y más años, equivalente a 1 millón 637 mil personas, declaró al menos una. Entre los adultos mayores de 60 y más años, la prevalencia sube a 20,5%.

El mapa lingüístico de la infancia mostró una concentración en el sur andino. En esa zona, aprender dos idiomas en los primeros años mantuvo un peso mayor que en el resto del país y acompañó la continuidad de las lenguas originarias en la vida cotidiana.