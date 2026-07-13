Gisela Valcárcel activa la cuenta regresiva para su nuevo proyecto y deja una fecha clave: “Hay historias que toman tiempo”

La popular 'Señito' publicó un mensaje que despertó la ilusión de sus seguidores, quienes incluso especulan con un posible regreso a la televisión tras varios meses alejada de la pantalla.

Gisela Valcárcel volvió a convertirse en tema de conversación luego de compartir un misterioso anuncio que despertó la curiosidad de miles de seguidores. La reconocida conductora y empresaria utilizó sus redes sociales para publicar un video en el que dejó entrever que, tras varios meses de trabajo, está lista para presentar un nuevo proyecto, aunque evitó revelar mayores detalles sobre su contenido.

¿Qué prepara Gisela Valcárcel? La conductora publica enigmático video y revela una fecha clave. Captura: Gisela Valcárcel IG.

El mensaje de la popular ‘Señito’ no pasó desapercibido y rápidamente generó especulaciones entre quienes esperan verla nuevamente en la pantalla chica. Desde hace varios meses, Gisela ha mantenido un perfil más reservado en televisión, por lo que cualquier publicación relacionada con un eventual regreso despierta una gran expectativa entre sus seguidores.

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El anuncio llegó este domingo 12 de julio, fecha en la que la conductora publicó un breve video acompañado de un mensaje que muchos interpretaron como el inicio de una nueva etapa profesional. Aunque no explicó de qué se trata exactamente el proyecto, sí dejó una importante pista al mencionar una fecha específica que sería determinante.

¿Qué prepara Gisela Valcárcel? La conductora publica enigmático video y revela una fecha clave. Captura: Gisela Valcárcel IG.

Gisela Valcárcel deja un mensaje que despierta la expectativa de sus seguidores

En el material difundido a través de sus redes sociales, Gisela Valcárcel habló de aquellas historias que requieren tiempo antes de ser compartidas con el público, dejando abierta la posibilidad de que esté preparando un formato completamente diferente a los que ha realizado anteriormente.

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La conductora escribió: “Hay historias que uno cuenta desde siempre, hay otras que esperan el momento correcto para salir. Creo que ese momento está cada vez más cerca. 17.07”.

La frase fue suficiente para generar una ola de comentarios y teorías en redes sociales. Muchos usuarios interpretaron que el 17 de julio sería la fecha elegida para revelar oficialmente el proyecto o incluso para lanzar el primer contenido relacionado con esta nueva propuesta.

¿Qué prepara Gisela Valcárcel? La conductora publica enigmático video y revela una fecha clave. Captura: Gisela Valcárcel IG.

Hasta el momento, la exconductora de El Gran Show no ha confirmado si se trata de un programa de televisión, un espacio digital o alguna producción completamente distinta. Sin embargo, el misterio ha incrementado la expectativa entre quienes siguen de cerca su carrera.

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¿Qué prepara Gisela Valcárcel? La conductora publica enigmático video y revela una fecha clave. Captura: Gisela Valcárcel IG.

Gisela invita a seguir su canal de YouTube

Pocas horas después de publicar el video, Gisela Valcárcel volvió a utilizar sus plataformas digitales para invitar a sus seguidores a suscribirse a su canal de YouTube.

Este movimiento llamó aún más la atención, ya que muchos consideran que el proyecto anunciado podría desarrollarse precisamente en esa plataforma. Sin embargo, la conductora tampoco confirmó esta posibilidad y prefirió mantener en reserva los detalles. Hasta ahora solo ha dejado claro que viene trabajando desde hace varios meses en una iniciativa que considera importante y que muy pronto será presentada oficialmente.

¿Qué prepara Gisela Valcárcel? La conductora publica enigmático video y revela una fecha clave. Captura: Gisela Valcárcel IG.

La ausencia de mayores explicaciones ha provocado que el público continúe especulando sobre el formato que tendrá esta nueva etapa profesional.

¿Qué prepara Gisela Valcárcel? La conductora publica enigmático video y revela una fecha clave. Captura: Gisela Valcárcel IG.

Seguidores reaccionan y piden el regreso de Gisela Valcárcel a la televisión

Como era de esperarse, las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de apoyo hacia la conductora. Una gran cantidad de seguidores expresó su emoción por el anuncio, mientras otros aprovecharon para pedirle que vuelva a la televisión, recordando los programas que durante años lideró en la pantalla nacional.

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¿Qué prepara Gisela Valcárcel? La conductora publica enigmático video y revela una fecha clave. Captura: Gisela Valcárcel IG.

Entre los comentarios que dejaron los usuarios destacan: “Qué será, qué será?”, “Qué emoción”, “Ay qué emoción. Estaré súper atenta esperando este 17. Besos mi reina Gisela hermosa preciosa!”, “Aquí estamos esperándote, salgas por donde salgas”, “La televisión te extraña. Éxitos para este nuevo proyecto”.

Las reacciones evidencian el interés que todavía genera la figura de Gisela Valcárcel, considerada una de las presentadoras más influyentes de la televisión peruana. Si bien algunos usuarios creen que se trataría de un contenido digital, otros mantienen la esperanza de que el proyecto termine vinculándose nuevamente con la televisión abierta. Hasta el momento, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por la propia conductora.

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¿Qué prepara Gisela Valcárcel? La conductora publica enigmático video y revela una fecha clave. Captura: Gisela Valcárcel IG.

El anuncio llega luego de defender públicamente a Ethel Pozo

El anuncio del nuevo proyecto aparece pocos días después de que Gisela Valcárcel volviera a estar en el centro de la atención mediática por defender públicamente a su hija, Ethel Pozo, en medio de la controversia relacionada con su salida de América Hoy.

La polémica surgió luego de que Ethel Pozo asegurara que Janet Barboza y Edson Dávila le ocultaron que el programa llegaría a su fin y que ella dejaría de formar parte del espacio. Posteriormente, Janet Barboza sostuvo una versión distinta. Según explicó, Ethel ya conocía desde noviembre que no continuaría en el magazine porque asumiría la conducción de La Granja VIP, motivo por el cual rechazó que se le hubiera ocultado información.

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¿Qué prepara Gisela Valcárcel? La conductora publica enigmático video y revela una fecha clave. Captura: Gisela Valcárcel IG.

Frente a estas declaraciones, Gisela Valcárcel decidió pronunciarse durante una transmisión en vivo realizada a través de TikTok, donde respaldó completamente a su hija.

¿Qué prepara Gisela Valcárcel? La conductora publica enigmático video y revela una fecha clave. Captura: Gisela Valcárcel IG.

Gisela respalda a Ethel Pozo y niega la versión de Janet Barboza

Durante el ‘live’, Gisela Valcárcel dejó claro que confía plenamente en la versión de Ethel Pozo y aseguró que su hija simplemente contó lo que realmente ocurrió.

Además, explicó que desconocía que Ethel participaría en el streaming junto a María Pía Copello y Mario Hart, donde se originaron las declaraciones que posteriormente generaron diversas reacciones.

La conductora manifestó: “De hecho, sé que Ethel sabrá lo que tiene que decir y si quiere o no responder. Lo que yo creo es que Ethel, ayer, expuso lo que es la verdad. Yo no sabía que iba a ir al streaming con (María) Pía y Mario (Hart), pero en la noche, cuando me enteré: Se tenía que decir y se dijo. No opinaré más”.

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¿Qué prepara Gisela Valcárcel? La conductora publica enigmático video y revela una fecha clave. Captura: Gisela Valcárcel IG.