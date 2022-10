Llanto desconsolado y emoción, el preciso momento en que John Kelvin se enteró de su excarcelación

John Kelvin y el momento en que se entera de su excarcelación. | Dilo Fuerte

El programa de Lady Guillén, ‘Dilo Fuerte’, difundió el preciso momento en que John Kelvin se entera de su próxima excacerlación. El Poder Judicial determinó este viernes 21 de octubre la libertad del cantante en las siguientes horas. Como se recuerda, la expareja de Dalia Durán fue acusado por los delitos de agresión física y sexual contra la madre de sus hijos.

En el adelanto que emitió el espacio de Panamericana TV, se escucha al abogado de John Kelvin referirse al caso.

“Que mi patrocinado Jhonatan Sarmiento Llanto, más conocido como John Kelvin, ha sido declarado absuelto (...) Se dispone que se anulen los antecedentes que se hayan generado en el reciente proceso”, indica el letrado.

Además, se puede ver un video del preciso momento en que la jueza dicta la excarcelación del cantante, quien no puede contener el llanto. De forma desconsolada se agarra la cabeza y muestra su emoción ante la decisión. El material completo se emitirá este lunes 24 de octubre por Panamericana Televisión.

Esta decisión ha generado diversas opiniones en las redes sociales. Mientras unos han celebrado este fallo, otros han expresado su indignación. Como se recuerda, en el 2021, Dalia Durán denunció a John Kelvin de haberla golpeado salvajemente y haber abusado sexualmente de ella.

“Abro la puerta y lo primero que hace es meterme un puñete de la nada, en el lado izquierdo, un puñete muy fuerte. Eché llave, me metí a mi cuarto y le dije: ‘qué te pasa’. No hubo ninguna discusión de por medio. Un puñete fuerte, me dejó privada. Me meto en mi cuarto para dormir, no le dije nada”, indicó a Magaly Medina. En aquella oportunidad, la rubia llegó al set con moretones en el rostro, consecuencias de los golpes que había recibido del padre de sus hijos.

John Kelvin saldrá de la cárcel en las próximas horas.

Génesis Tapia dice que se hizo justicia

No solo la familia de John Kelvin ha celebrado la decisión del Poder Judicial, también lo hizo Génesis Tapia a través de su cuenta de Instagram. La mediática figura indicó que se hizo justicia para el cantante.

“Por fin, se te hizo justicia. Nadie te exime de la responsabilidad del repudiable acto de agredir a una mujer, pero condenarte 21 años por violencia sexual cuando las pruebas objetivas demostraban tu inocencia frente a ese delito, claramente era un atropello al principio de in dubio pro reo (la duda favorece al reo), porque los fundamentos para tu condena se basaban en suposiciones”, señaló.

Asimismo, señaló que esta experiencia le ayudará a marcar un nuevo inicio en su vida, disfrutando del amor de sus hijos.

“Ahora, tienes la oportunidad para comenzar de nuevo. Dios conoce los corazones, aprovecha tu nuevo nacimiento”, terminó el mensaje.

Génesis Tapia apoya a John Kelvin. Instagram

Dalia Durán sobre la excarcelación de John Kelvin

En conversación con Infobae, Dalia Durán señaló que primero está su tranquilidad y la de su familia, es por ello que evitará ahondar en el tema. Sin embargo, aclaró que seguirá esforzándose para darle lo mejor a sus menores.

“Seguiré esforzándome. Yo sigo fuerte y adelante con mis hijos”, sentenció la exintegrante de ‘El Gran Show’.

