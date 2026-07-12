ONPE pide fondo de contingencia para preparas las Elecciones Regionales y Municipales en octubre

Se realiza la segunda elección regional en la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima, ubicada en la provincia de Huaura, región Lima.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtió que la falta de recursos puede comprometer la organización de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y pidió al Ministerio de Economía y Finanzas activar de inmediato el fondo de contingencia para cubrir el faltante.

El jefe interino del organismo, Bernardo Pachas, sostuvo en RPP que el sistema electoral necesita aproximadamente S/ 585 millones adicionales y que, sin esa asignación, existe riesgo de afectar la cobertura de la institución electoral en las zonas más alejadas del país.

Para describir esa vulnerabilidad, recordó la experiencia de las mesas con código 900 mil, instaladas en centros poblados, comunidades y caseríos alejados. Ese dispositivo permitió acercar el servicio electoral durante los últimos comicios y garantizar el ejercicio del voto en territorios donde la distancia es una barrera material.

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Falta de presupuesto en instituciones electorales

En conversación con el medio radial, Pachas precisó que de ese monto total, S/ 433 millones corresponden a la ONPE, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones requiere S/ 103,5 millones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) necesita S/ 52,8 millones. Advirtió que la institución que dirige ya ejecutó parte de su presupuesto en la primera y segunda vuelta de las elecciones generales.

El funcionario explicó que la ONPE había sustentado un requerimiento de S/ 2.108 millones para el periodo electoral 2026-2028, en un año que describió como atípico por la concentración de comicios en el primer y segundo semestre. Según detalló, la asignación inicial fue de S/ 1.060 millones y luego se aprobó un refuerzo de S/ 588 millones.

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Pachas afirmó que el dinero ya transferido no alcanza para cubrir el cronograma pendiente y que el sistema electoral requiere recursos adicionales para sostener las actividades previstas para las elecciones subnacionales de 2026, porque una parte se destinó a los procesos ya realizados.

“Nosotros sustentamos S/ 2.108 millones para este año tan atípico y cargado de elecciones. Nos dieron S/ 1.060 millones. Le dijimos a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas que no era suficiente y nos asignaron S/ 588 millones adicionales”, dijo.

ONPE pide decisión inmediata al MEF

El jefe interino de la ONPE planteó una salida: el uso del fondo de contingencia del MEF. Su pedido incluyó una exhortación directa al ministro para que ordene la activación del mecanismo y se formalice la transferencia mediante la norma correspondiente.

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Sostuvo: “Yo creo que mañana mismo el ministro de Economía debería disponer a sus funcionarios, al viceministro, para que activemos de una vez el fondo de contingencia y pueda emitir el decreto supremo o el decreto pertinente para asignar el dinero”.

La tensión central, según su advertencia, es que la falta de fondos no solo retrasa tareas administrativas: puede recortar la capacidad del Estado para llevar el voto a localidades de difícil acceso.

Cronograma de las ERM 2026

El 26 de julio , la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el sorteo de miembros de mesa, quienes tendrán la responsabilidad de conducir la jornada electoral.

El 5 de agosto se publicarán las listas admitidas de candidatos, además de concluir el plazo para renuncias y retiros de listas.

El 20 de agosto , los Jurados Electorales Especiales (JEE) resolverán en primera instancia las tachas y exclusiones presentadas.

El 4 de septiembre se resolverán las apelaciones, y el 5 de septiembre quedarán inscritas las candidaturas definitivas.

El 3 de octubre finalizará el periodo para excluir candidaturas por situación jurídica.

El JNE remarcó que la jornada electoral del 4 de octubre será determinante para la configuración política regional y local del próximo periodo. De acuerdo con la información oficial, ese domingo se definirá el futuro de los gobiernos regionales y municipales en todo el país.

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