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Los mejores memes de la clasificación de Argentina a la semifinal del Mundial: el gol de Julián Álvarez y la roja a Embolo, los focos

La Albiceleste se impuso en tiempo extra por 3-1 sobre Suiza para avanzar de ronda en la Copa del Mundo

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Jugadores de fútbol de Argentina celebran en la cancha con uniformes celestes y blancos. Tres capturas de pantalla de redes sociales se superponen en la imagen.
Los mejores memes de la clasificación de Argentina en el Mundial (REUTERS)

La selección argentina se clasificó a las semifinales del Mundial 2026 al vencer por 3-1 a Suiza en Kansas City. El elenco dirigido por Lionel Scaloni volvió a sufrir en la Copa del Mundo para avanzar de ronda, algo que logró en el tiempo extra gracias a los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Ahora, en la antesala de la gran final, se enfrentará a Inglaterra.

El combinado albiceleste se puso en ventaja en el amanecer del encuentro de la mano de Alexis Mac Allister. Lionel Messise convirtió en el máximo asistidor de los Mundiales— ejecutó un tiro de esquina perfecto para que el volante del Liverpool se impusiera en el área suiza y estampara el 1-0. El mediocampista con pasado en Boca Juniors celebró el tanto con un baile que no pasó desapercibido en las redes. En el banco de suplentes se destacó el gesto de Lionel Scaloni y el resto del cuerpo técnico para felicitar a Walter Samuel, encargado de preparar las jugadas a pelota parada.

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Con el resultado a su favor, Argentina controló la ventaja al tomar una postura más especulativa en la que cedió la tenencia del balón a su rival y cerró los espacios al replegarse en su campo. No obstante, esto le permitió marcar el ritmo del desarrollo del juego en el primer tiempo, ya que Suiza no pudo generar peligro en el arco defendido por Emiliano Dibu Martínez.

La tónica en el trámite del enfrentamiento se mantuvo en el complemento. La Selección optó por brindar el protagonismo de la pelota en gran medida y el combinado europeo mostró falencias para tejer buenas asociaciones. Pese a esto, a diferencia del primer tiempo, generó ocasiones de gol importantes que fueron anuladas gracias a las intervenciones del Dibu Martínez.

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En este contexto, Suiza se encontró con el empate a los 67 minutos de la mano de Dan Ndoye: realizó una buena pared con Ricardo Rodríguez desde el sector izquierdo y definió entre las piernas del arquero argentino para el 1-1. De manera insólita, Breel Embolo fue expulsado por doble amarilla por simular una infracción de Leandro Paredes, algo que el árbitro principal João Pinheiro decidió tras el llamado del VAR. La llamativa actuación del delantero suizo fue otro de los focos de los internautas en redes.

Argentina dio un paso hacia adelante con un hombre de más y asedió el arco defendido por Gregor Kobel en el último tramo del segundo tiempo. Cuando el tiempo extra transcurría sin grandes emociones, Julián Álvarez convirtió un golazo a los 111 minutos para devolverle la ventaja a la selección argentina. Finalmente, Lautaro Martínez selló la clasificación con un gol en los últimos minutos para decretar el 3-1 definitivo.

La Selección regresará a Atlanta, donde consumó su agónica victoria sobre Egipto al remontar el duelo por 3-2, para medirse contra Inglaterra en las semifinales. Los británicos dejaron en el camino a Noruega por 2-1 gracias a un doblete de Jude Bellingham. El encuentro se disputará el próximo miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina). Del otro lado del cuadro, Francia y España chocarán el martes para definir al primer finalista de la Copa del Mundo.

LOS MEJORES MEMES DEL PARTIDO ENTRE LA SELECCIÓN ARGENTINA Y SUIZA POR LOS CUARTOS DE FINAL DE MUNDIAL 2026

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