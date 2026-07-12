La fuerte sentencia del Kun Agüero sobre la expulsión de Embolo en la victoria de Argentina frente a Suiza en el Mundial

¡GRITALO POLLO! ¡GRITALO CARLITOS! Mac Allister al primer palo abre el partido para Argentina ante Suiza.



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La selección argentina le ganó 3-1 a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y avanzó a las semifinales. Como en cada partido de esta edición, Sergio Kun Agüero y Carlos Tevez reaccionaron a los momentos dramáticos del encuentro en la transmisión de ESPN Mundial. El ex jugador de Independiente fue el más picante cuando se refirió a la expulsión de Breel Embolo en el conjunto europeo.

La primera reacción llegó a los 10 minutos de juego. Argentina aún no había insinuado real peligro cuando Lionel Messi se hizo cargo de un tiro de esquina desde la izquierda. El número 10 tiró un centro al corazón del área que fue aprovechado de manera ejemplar por Alexis Mac Allister, que mandó el balón al fondo del arco y decretó el 1-0. En el momento en que se concretó el gol, el Apache celebró eufórico con los dos brazos hacia adelante. Luego, al mismo tiempo que Sebastián Vignolo recordaba la jugada, el ex jugador de Boca Juniors esbozó una gran sonrisa.

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El empate llegó al minuto 66, cuando Dan Ndoye se desmarcó de Nahuel Molina, combinó con un compañero dentro del área y resolvió con un disparo cruzado ante Emiliano Dibu Martínez para establecer el 1-1. El arquero del Aston Villa había respondido de manera eficaz hasta ese momento: desvió un remate de Granit Xhaka desde fuera del área en el minuto 65 y, un minuto antes, había rechazado otro remate hacia el córner. En el minuto 59 también contuvo un cabezazo de Breel Embolo con escasa potencia.

El giro más determinante del partido ocurrió al minuto 71, cuando Embolo fue expulsado con doble amarilla. El delantero suizo, que arrastraba una amonestación del primer tiempo, simuló una falta de Leandro Paredes: el árbitro cobró la infracción en primera instancia y mostró tarjeta al volante argentino, pero el VAR intervino para corregir la decisión al comprobar que Paredes no llegó a tocarlo. El árbitro Pinheiro revirtió la sanción, le mostró la segunda amarilla a Embolo y dejó a Suiza con diez hombres.

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"ESO ES AMARILLA" El Kun ESTALLÓ con las críticas contra Argentina tras la Roja a Emoblo en Suiza.



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En ese momento, llegó un comentario punzante del Kun Agüero. “Si no sabés el reglamento, flaco, es amarilla y ahora tenemos a todos estos antiargentina que van a romper las pelotas. Eso es amarilla y roja”, sostuvo el ex jugador surgido de Independiente de Avellaneda, mientras que Tevez asintió con su cabeza y se mostró de acuerdo, tanto con la decisión del juez, como con las palabras de su ex compañero en el Manchester City.

El desempate llegó en el segundo tiempo de la prórroga. Al minuto 111, Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, se acomodó y sacudió un derechazo cruzado desde más de 25 metros que se metió pegado contra el palo izquierdo de Kobel para el 2-1. Instantes antes, el arquero suizo había desviado un remate de Messi desde fuera del área. Al minuto 120, Lautaro Martínez anotó el tercero y liquidó el trámite.

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En semifinales, Argentina enfrentará a Inglaterra el miércoles desde las 16, en Atlanta, en un duelo que definirá uno de los lugares en la final del Mundial. Los británicos avanzaron tras eliminar a Noruega por 2-1 en tiempo extra en Miami, con dos goles de Jude Bellingham. Del otro lado de la llave esperan Francia y España, que se medirán el martes.