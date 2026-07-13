El equipo de la Premier League que está interesado en contratar a Maxloren Castro: ya preguntaron condiciones

El club inglés hizo averiguaciones sobre los términos de una eventual operación y sobre la situación personal del extremo de 18 años, según el periodista Gustavo Peralta, sin presentar aún una propuesta oficial (Sporting Cristal)

La directiva de Sporting Cristal atraviesa días de decisiones internas tras un Apertura que no estuvo a la altura de las expectativas. Con Roberto Mosquera al mando, el club ‘celeste’ busca ajustar su plantel con miras al Torneo Clausura 2026, en un proceso que combina posibles salidas y refuerzos.

En ese escenario, el futuro de Maxloren Castro pasó al centro de la agenda por el interés desde el exterior. A la oferta formal presentada por KRC Genk de Bélgica se sumó un nuevo sondeo desde Inglaterra: el Brighton de la Premier League consultó por las condiciones del jugador y también por su situación personal.

PUBLICIDAD

El nombre del extremo de 18 años ya era seguido por otros equipos, lo que abre un periodo de negociaciones con impacto directo en la planificación deportiva del cuadro ‘rimense’.

El interés de Brighton por Maxloren Castro

Brighton dio un paso en el seguimiento a Maxloren Castro al consultar las condiciones de una eventual transferencia y aspectos personales del extremo de Sporting Cristal, aunque sin presentar una oferta formal. (Sporting Cristal)

El Brighton también se sumó al interés por Maxloren Castro, de acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta. La novedad, según su reporte, es que el club inglés realizó consultas sobre las condiciones para una eventual operación y también sobre el aspecto personal del futbolista, al que le viene dando seguimiento desde hace varios meses.

A diferencia de otros interesados, el Brighton no presentó una propuesta formal. En el mismo reporte, Peralta remarcó esa diferencia al precisar: “No han hecho propuesta (como si el Genk) pero han consultado condiciones y el aspecto personal del jugador”. El club británico, por lo tanto, se ubicó en una etapa inicial de exploración del mercado, con un interés que ya no se limita a la observación deportiva.

PUBLICIDAD

La aparición de ese sondeo le agrega un elemento nuevo a un panorama que ya venía tomando forma alrededor del juvenil. Peralta también había advertido que el interés de ‘Las Gaviotas’ como es conocido el club, ya venía realizando un seguimiento especial desde hace algún tiempo.

El interés de Genk y el escenario en Sporting Cristal

Sporting Cristal evalúa la propuesta de Genk por Maxloren Castro en plena reestructuración de su plantel. El club belga tomó ventaja en la carrera por fichar al extremo de 18 años. (Sporting Cristal)

Por otro lado, el KRC Genk de Bélgica sí ha presentado una oferta formal por Maxloren Castro, según informó Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter. El periodista detalló que “los parámetros económicos y deportivos están cerca de lo que solicita Sporting Cristal”, un dato que colocó a la negociación en un punto concreto y no solo en un intercambio preliminar.

PUBLICIDAD

El interés del club belga se produjo en un contexto deportivo definido: Genk aseguró su participación en los ‘playoffs’ de la UEFA Conference League 2026/2027. Para Sporting Cristal, una salida de Castro en esta ventana implicaría evaluar cómo cubrir el espacio que dejaría en ataque, en un periodo en el que la institución pretende reacomodar su plantel.

En el frente ofensivo, el conjunto ‘rimense’ cuenta con alternativas que ya venían siendo consideradas dentro del plantel: Juan Manuel Cuesta y Jair Moretti por la izquierda; Santiago González y, de manera esporádica, Juan González por la derecha. También Luis Iberico y José María Mellán alternaron como extremos, aunque Iberico fue utilizado como delantero centro.

PUBLICIDAD

La posible transferencia del juvenil aparece, además, en un momento en el que el club necesita decisiones rápidas para sostener su planificación. Los movimientos de entradas y salidas se convirtieron en el eje del trabajo deportivo, con la meta de rearmar el plantel y volver a competir por el título nacional.

En paralelo, el caso de Castro no se limita a Genk y Brighton. El seguimiento internacional ya tenía antecedentes: Flamengo, Sevilla y equipos de la MLS como Vancouver Whitecaps y Los Angeles FC habían mostrado interés previamente, lo que refuerza la idea de que el futbolista está instalado en el radar de varios mercados.

PUBLICIDAD