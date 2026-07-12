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“Invencible” y “mucho Araña y mucho VAR”: la reacción de los medios del mundo tras el pasaje de Argentina a la semifinal del Mundial

La Albiceleste superó a Suiza por 3 a 1 en tiempo extra y se medirá ante Inglaterra por un lugar en la definición

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Mundial 2026 - Agentina 3 - Suiza 1

La selección argentina derrotó 3-1 a Suiza en el Estadio Kansas City en los cuartos de final del Mundial 2026, tras igualar 1-1 al cabo de los 90 minutos reglamentarios. El equipo de Lionel Scaloni volvió a mostrar su capacidad de superar adversidades y jugará las semifinales ante Inglaterra este miércoles desde las 16 (hora argentina) en Atlanta.

El partido arrancó con imprecisiones de ambos equipos, pero Argentina aprovechó su primera llegada clara: a los 9 minutos, Lionel Messi levantó un centro desde el córner izquierdo y Alexis Mac Allister anticipó a todos en el primer palo para convertir con un cabezazo cruzado. Con ese pase gol, Messi se convirtió en el máximo asistidor del torneo.

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En el complemento, Suiza adelantó líneas y empató a los 66 minutos a través de un disparo de Dan Ndoye. En el mejor momento suizo, sin embargo, Breel Embolo —quien ya tenía una amarilla— fingió una falta inexistente de Leandro Paredes. El árbitro João Pinheiro fue llamado por el VAR, revisó la acción y expulsó a Embolo por doble amonestación. Con un hombre más, Argentina generó llegadas con Messi, Mac Allister y Lisandro Martínez, pero el arquero Gregor Kobel y la ineficacia alargaron el encuentro.

Titular de noticia sobre deporte, fútbol y Copa Mundial. Texto: Argentina 3 Suiza 1. Jugadores Messi, Álvarez, Martínez. Semifinal contra Inglaterra
La portada del diario Marca

En la prórroga aparecieron los tres centrodelanteros por primera vez en el torneo. A los 111 minutos, Julián Álvarez recibió un pase de José López, acomodó la pelota y ejecutó un derechazo cruzado que se metió pegado al palo izquierdo de Kobel para el 2-1. Ya sobre el final, Lautaro Martínez aprovechó un rebote del arquero suizo ante un disparo de Thiago Almada y selló el 3-1.

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El triunfo de Argentina generó reacciones en todo el mundo. Y los principales medios del planeta se hicieron eco. En España, el diario Marca tituló: “El campeón se siente invencible”. “Tercer ‘match-ball’ que salva Argentina. La campeona del mundo, que jugó un partido muy plano, volvió a revivir”, añadió. También en Madrid, As dejó un dardo relacionado al arbitraje: “Mucho Araña, mucho VAR”.

“Tiene siete vidas Argentina, tiene un VAR que siempre lo auxilia, cuenta con una leyenda como Messi y ahora también con la Araña, el insecto que llevaba tiempo sin picar y que apareció cuando más se le necesitaba”, remarcó el periodista Aritz Gabilondo sobre el rol de Julián Álvarez.

Titular de noticia sobre deporte, fútbol y Copa Mundial. Texto: Argentina 3 Suiza 1. Jugadores Messi, Álvarez, Martínez. Semifinal contra Inglaterra
Diario As hizo énfasis en Álvarez y el VAR

En Barcelona, Mundo Deportivo deslizó: “Julián le regala a Messi el clásico con Inglaterra que le faltaba”. “Es la mano de Diego desde el cielo. Ve que Argentina la pasa mal, que Suiza lo empata y que viene por más. Y entonces desde allá arriba inventa una decisión arbitral amparado en el VAR para aliviar la situación. Quiere que el Dios que quedó en la tierra disfrute su Argentina-Inglaterra en un Mundial”, jugó con la “asistencia” de Maradona.

Sport, en tanto, señaló: “Julián Álvarez sale al rescate con un gol de crack y habrá un Inglaterra-Argentina en semifinales”, y planteó que el ex River “se vistió de Messi”.

En Inglaterra, casa del próximo adversario, condimentaron su mirada. The Sun lanzó: “Argentina, con doce hombres, venció a la Suiza de diez jugadores para mantener viva la carrera mundialista de Lionel Messi y preparar un enfrentamiento con Inglaterra”.

“Al menos eso es lo que dirán los teóricos de la conspiración después de que el delantero suizo Breel Embolo recibiera una segunda tarjeta amarilla por tirarse tras la intervención del VAR”, agregó.

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Sport, otro medio que hizo foco en Julián Álvarez

The Guardian, en tanto, enfatizó: “La genialidad de Julián Álvarez en la prórroga hunde a una Suiza con 10 hombres y envía a Argentina a las semifinales”.

En Italia, La Gazzetta dello Sport apostó a una mirada informativa: “Suiza cae 1-0 ante Argentina con goles de Álvarez y Lautaro en el tiempo suplementario. Argentina: semifinal con Inglaterra”. Eso sí, habló de una “floja albiceleste” hasta la expulsión de Embolo.

Lance! de Brasil planteó: “Messi se va en blanco, pero Argentina vence a Suiza en la prórroga y avanza en la Copa”. Y remarcó que fue “otro partido dramático”.

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Mundo Deportivo y el clásico que le faltaba a Messi

Bild de Alemania optó por destacar el detalle de la herida en el ojo del capitán: “Victoria ensangrentada para Messi”. Y subrayó que el triunfo “ha dejado huellas”.

El ganador del cruce ante Inglaterra se medirá al vencedor de España y Francia el próximo domingo desde las 16 en el MetLife de Nueva Jersey.

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Bild habló de "una victoria ensangrentada"
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"“Suiza cae 1-0 ante Argentina con goles de Álvarez y Lautaro en el tiempo suplementario. Argentina: semifinal con Inglaterra”, remarcó La Gazzetta dello Sport
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Para The Guardian, lo de Julián Álvarez fue una "genialidad"
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"De nuevo drama", remarcó Lance! en Brasil

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