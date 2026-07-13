Edson Dávila se despide de ‘Edson pa’ qué más’ con frase que encendió las redes: “Amigas que yo sí considero”, ¿un dardo para Ethel Pozo?

Edson Dávila cerró la primera temporada de 'Edson pa' qué más' en América TV el 12 de julio con un mensaje de agradecimiento a sus invitadas.

Edson Dávila cerró el sábado 12 de julio la primera temporada de ‘Edson pa’ qué más’, su programa en el horario estelar nocturno de América TV, con un mensaje de agradecimiento a las conductoras que lo acompañaron en la emisión final.

Las palabras del popular ‘Giselo’ fueron recibidas con aplausos en el set, pero en redes sociales generaron una lectura distinta: para buena parte de los usuarios, la frase fue una indirecta directa a Ethel Pozo, con quien protagoniza una de las polémicas más comentadas del espectáculo peruano en las últimas semanas.

El cierre de la temporada llegó en un momento de alta exposición mediática para Dávila. Apenas cuatro días antes, Pozo había revelado en el programa ‘Sin más que decir’ de +QTV que tanto él como Janet Barboza sabían que ella era la única que no renovaría contrato en ‘América Hoy’ a fines de 2025, y que ninguno de los dos se lo dijo.

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La frase que nadie pasó por alto

En el cierre del último episodio de la temporada, Dávila tuvo como invitadas a Jazmín Pinedo, Janet Barboza, Valeria Piazza y Melissa Paredes. Ante ellas, el conductor tomó la palabra para agradecer su presencia y lanzó la frase que desató los comentarios: “No quería terminar esta última temporada, por supuesto, con amigas, que yo sí considero. Las quiero, les agradezco”.

En el último programa de "Edson pa' qué más", Edson Dávila se despidió agradeciendo a varias colegas, pero una frase encendió las alarmas: "amigas que yo sí considero". ¿Fue un mensaje directo para su compañera Ethel Pozo? Video: TikTok @riclatorrez

El énfasis en “que yo sí considero” fue suficiente para que los usuarios en redes sociales lo vincularan de inmediato con el distanciamiento que atraviesa con Pozo. Dávila también aprovechó el momento para referirse a las críticas que recibió desde el estreno del programa, el 13 de junio, cuando algunos cuestionaron que el espacio le había sido entregado sin mérito suficiente.

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Su respuesta fue desenfadada y en la misma línea que su estilo habitual: “Estoy muy contento por esta gran oportunidad, por América Televisión, por confiar en mí, y si bien es cierto dicen por ahí que me lo han regalado, pues sí, es un regalo de Dios estar aquí en mi programa”. El conductor dedicó palabras particulares a cada una de las invitadas.

Con Pinedo fue especialmente expresivo: “Sé que con la ‘Chinita’ tal vez no hemos compartido mucho, pero te admiro de verdad. El trabajo, cuando uno está adelante, se admira, señores. Eres alguien que de verdad me encanta”, dijo. Se mostró emocionado durante toda la despedida, en un tono que contrastó con la tensión mediática que rodea su nombre en estos días.

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La polémica con Ethel Pozo que antecede el cierre

Las declaraciones de Pozo el 8 de julio en ‘Sin más que decir’ pusieron en el centro del debate lo que ocurrió en los últimos días de ‘América Hoy’ en diciembre de 2025. Según relató la conductora, el 17 de diciembre, dos días antes de su último programa en vivo, la producción grabó el spot navideño del canal con una dinámica que la dejaba en un lugar secundario: Dávila y Barboza aparecerían solos arreglando un árbol de Navidad, y ella entraría después, como si se hubiera olvidado.

¿Amigos o solo compañeros? Ethel Pozo narra el momento en que se enteró de la decisión de Edson Dávila y Janet Barboza, un episodio que marcó su relación y la de su madre, Gisela Valcárcel, con los conductores.

“Esa toma nunca iba a salir jamás”, afirmó Pozo. Para ella, eso confirmó que sus compañeros ya sabían que se quedaban y que ella no. Pozo no cerró la puerta a Dávila. Dijo que considera que “tomó una mala decisión” al no ser honesto, pero que eso no lo convierte en mal amigo. Sin embargo, Barboza sí salió a responder y rechazó la versión de su excompañera.

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Según ‘Rulitos’, Pozo ya tenía asegurada su continuidad laboral en Panamericana TV hacia fines de 2025, mientras que ella y Dávila aún definían su futuro. “No quiero hacer de esto un conflicto, pero no me gustan las mentiras. Tampoco me gusta que se digan cosas que no corresponden a la verdad para que, de alguna u otra forma, Edson y yo quedemos como traicioneros”, afirmó Barboza.

La relación entre Dávila y Pozo viene de años de trabajo conjunto en ‘América Hoy’, donde ambos formaron parte de un elenco que incluía también a Barboza y Brunella Horna. Fuera de cámaras, según relató Pozo, llegaron a ser amigos cercanos: se visitaban, se escribían y compartían más allá del set.

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Ethel Pozo se sincera y habla sobre la traición que sintió por parte de sus excompañeros de 'América Hoy', Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo', en su etapa final frente al programa magazine de 'América Hoy'. Video: QTV / Sin más que decir

Tras la salida del canal, ese vínculo no desapareció del todo, pero cambió de naturaleza. Dávila le escribió en varias ocasiones durante 2026, cuando ella debutó en ‘La Granja VIP’ de Panamericana TV y en otras fechas como el Día de la Madre. “Nos hemos quedado en comer”, dijo Pozo, aunque aclaró que ya no son de salir juntos.

Un programa que buscó consolidarse pese a las críticas

‘Edson pa’ qué más’ llegó a América TV el 13 de junio de 2026 en el horario estelar de los sábados a las 22:00 horas. El formato nació en 2022 como un proyecto digital y su llegada a la señal abierta estuvo rodeada de controversia desde el inicio: el espacio había sido considerado originalmente para un nuevo show de María Pía Copello, que finalmente no se concretó.

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Figuras como Magaly Medina cuestionaron públicamente la elección de Dávila para el prime time. Barboza, en cambio, lo defendió con fuerza: “Hay una desubicada que siempre anda rajando de mi compañero Edson… En cambio tú arrasas con un sol y es tu talento el que brilla”, le dijo directamente a Giselo en el set de ‘América Hoy’.

El programa se caracterizó por entrevistas a celebridades acompañadas de humor, retos y dinámicas interactivas, con el estilo desenfadado que hizo popular a Dávila en el entorno digital. La primera temporada contó con cinco episodios, según informó América Multimedia. El propio conductor resumió en su despedida la postura con la que encaró las críticas desde el primer día: “Es un regalo de Dios estar aquí”.

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