Keiko Fujimori asistió a una gala en Mar-a-Lago y estrechó vínculos con asesores y dirigentes del entorno de Donald Trump

Keiko Fujimori confirmó el interés de su próximo gobierno en incorporar al Perú al Escudo de las Américas. Composición: Infobae

La presidenta electa Keiko Fujimori confirmó su interés en incorporar al Perú al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de coordinar acciones entre países de la región frente al crimen organizado transnacional, el narcotráfico y la migración irregular. La posición de la futura mandataria se conoció tras una serie de declaraciones ofrecidas durante su reciente visita a Estados Unidos.

El anuncio también volvió a poner en agenda los vínculos políticos que Fujimori empezó a construir meses antes de las elecciones. Imágenes difundidas por Panorama muestran parte de las reuniones y actividades en las que participó durante una visita a Florida, donde coincidió con dirigentes y asesores cercanos al entorno republicano.

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Las fotografías corresponden a una gala privada realizada en Mar-a-Lago, residencia y club privado de Donald Trump. Según el informe televisivo, el encuentro reunió a figuras del Partido Republicano y permitió a la entonces candidata establecer contacto con representantes del sector conservador estadounidense.

Las declaraciones posteriores de Fujimori sobre la política exterior de su próximo gobierno y su disposición para participar en futuras reuniones del Escudo de las Américas reforzaron el interés por la estrategia internacional que empezó antes de asumir la Presidencia.

Keiko Fujimori confirma interés en el Escudo de las Américas

Keiko Fujimori pronuncia un discurso en un acto oficial acompañada por funcionarios y banderas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su visita a Estados Unidos, Keiko Fujimori reiteró su intención de que el Perú participe en el Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por Donald Trump para fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado.

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Consultada sobre el tema, respondió: “Yo creo que va a ser importante, pero esa es una decisión que la vamos a anunciar más adelante”. En otra intervención añadió: “Nos interesa también formar parte del Escudo de las Américas. Creemos que hay también ahí muchas oportunidades de cara a recuperar la paz y luchar contra el crimen organizado”.

La presidenta electa también indicó que comunicó ese interés a autoridades de otros países. “Creo que el presidente Noboa está pensando tener algunas actividades con referencia al Escudo de las Américas. Le he hecho saber que, eh, el Perú va a estar muy interesado en poder participar en las próximas reuniones”, señaló.

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De acuerdo con el informe de Panorama, la incorporación del Perú todavía no se oficializa, aunque la futura administración manifestó disposición para integrarse a las reuniones previstas dentro de esta alianza regional.

El reportaje también reveló imágenes inéditas de Keiko Fujimori durante una gala celebrada el 10 de febrero en Mar-a-Lago, propiedad de Donald Trump ubicada en Florida. El evento, denominado Prosperidad Hispana, reunió a empresarios y representantes vinculados al Partido Republicano.

Según explicó Gabriela Berrosspie, organizadora de la actividad, el acercamiento partió de la entonces candidata presidencial.

“En realidad fue Keiko quien nos llamó a nosotros. Eh, para serte honesta, eh, nosotros recibimos una llamada y nos dijeron: ‘Eh, Keiko quiere venir a la gala’, ¿no? Y está preguntando detalles y cosas, temas de logística”, declaró.

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Berrosspie también describió el ambiente durante la reunión y el interés que despertó la presencia de Fujimori entre los asistentes.

“Había muchas personas que la reconocían, que venían a su mesa a cada momento y las alababan. Así que sé que, sé que fue una muy buena noche para ella”, afirmó.

Encuentro con dirigentes y asesores vinculados a Donald Trump

Una ilustración tipo acuarela de Keiko Fujimori y Donald Trump presenta un mapa de América del Sur que señala a Perú con su bandera y flechas que los conectan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, informó que en la gala participaron diversas figuras cercanas al presidente estadounidense. Entre ellas figuraban Rudy Giuliani, Roger Stone, Michael Flynn y Alex Bruesewitz, identificado en el informe como uno de los estrategas digitales de Trump.

También apareció Mercedes Schlapp, presidenta del Comité de Acción Política Conservadora (CPAC). Sobre ese encuentro, Gabriela Berrosspie comentó: “Mercedes trabajó el primer mandato de Trump como exsecretaria de prensa y luego yo vi una foto con, eh, Keiko y ella, así que me pareció un gran símbolo como peruano, ahora presidenta de Perú, con la presidenta de su partido”.

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El reportaje también mostró una fotografía junto al periodista español Javier Negre, quien posteriormente publicó la imagen y sostuvo que Fujimori buscaba acercarse al entorno político del mandatario estadounidense.

Seguridad, migración e inversión entre los temas abordados

Además de la cooperación contra el crimen organizado, Keiko Fujimori mencionó otros asuntos que considera prioritarios dentro de la relación bilateral con Estados Unidos.

Respecto al respaldo internacional para enfrentar la delincuencia, señaló: “Se permitirá el apoyo hasta donde la Constitución y la ley de nuestro país lo permita”.

Sobre la migración irregular, explicó: “Vamos a poder hacer un corredor, no solamente un corredor humanitario para los casos necesarios, sino también un corredor de lucha contra la delincuencia y el crimen organizado”.

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Al precisar el alcance de esa propuesta, indicó: “Bueno, por ejemplo, cuando Venezuela, Dios mediante, este, logre por fin recuperar su democracia, ¿no? Y todos aquellos venezolanos que quisieran regresar a su país, pues tendrán que tener las facilidades del caso”.

En materia económica, la presidenta electa también se refirió a las oportunidades de inversión estadounidense en el Perú. “El Perú, cuando fue a levantar fondos para el puerto de Chancay, fue a los Estados Unidos con una mirada totalmente abierta, pero lamentablemente en esos momentos los americanos brillaron por su ausencia. Hoy se han dado cuenta que el Perú es un país en el que pueden invertir, es un país en el que pueden apostar”, manifestó.

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