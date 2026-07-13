Deportivo Municipal logró su primer objetivo: avanzó a la Fase 2 de la Liga Departamental de Lima

El empate sin goles ante Defensor Santa Teresa selló un cruce exigente y confirmó el paso a la siguiente ronda, pero también dejó señales sobre la hoja de ruta de un club obligado a reconstruirse desde abajo (Deportivo Municipal)

Deportivo Municipal cumplió su primer objetivo en la Liga Departamental de Lima de la Copa Perú y aseguró su presencia en la Fase 2. El cuadro limeño empató 0-0 ante Defensor Santa Teresa en un partido exigente, marcado por el contacto físico y las faltas duras, y administró la diferencia conseguida en el partido de ida para seguir en carrera.

El elenco de Cañete dispuso de oportunidades para mover el marcador, pero no logró quebrar la resistencia defensiva del conjunto edil, que defendió su área con orden y sostuvo el arco en blanco.

Con ese resultado, Municipal mantuvo vivo su plan de acelerar el regreso a la Liga 1, respaldado por una campaña que, al menos en esta etapa, le permitió superar un cruce que se cerró con margen mínimo.

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Un 0-0 tenso selló la serie y sostuvo el arco en blanco

Deportivo Municipal empató 0-0 con Defensor Santa Teresa en un duelo de alta fricción y aseguró su clasificación a la Fase 2 de la Liga Departamental de Lima gracias a la ventaja obtenida en el partido de ida. (Deportivo Municipal)

El encuentro de vuelta se jugó con alta intensidad y un desarrollo áspero. Hubo disputas fuertes, entradas al límite y un ritmo que empujó el partido hacia los duelos individuales más que hacia la circulación limpia. En ese contexto, Defensor Santa Teresa intentó asumir el protagonismo, avanzó metros y buscó instalarse cerca del área rival.

Municipal, en cambio, eligió un libreto de contención. Replegó líneas, priorizó el orden y apostó por resistir los pasajes de mayor presión. La fórmula le funcionó: el equipo sostuvo el 0-0 pese a que el local generó varias aproximaciones para abrir el marcador.

La falta de precisión en la definición y la solidez del bloque edil explicaron el desenlace. Santa Teresa insistió, pero no encontró el golpe necesario para torcer la historia. Municipal, con el arco en cero, cerró el trámite sin conceder el tanto que podía reactivar el cruce y confirmó su boleto a la Fase 2 de la Liga Departamental de Lima.

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Así fue el partido de ida

El triunfo por 2-1 conseguido en la ida, resuelto en los descuentos gracias a un tanto de José Mesías, permitió que Municipal administrara la ventaja y sellara su pase con el empate de vuelta. (Deportivo Municipal)

La clasificación se apoyó en lo ocurrido en el primer choque, un partido de ida que dejó emociones hasta el final. En ese encuentro, Deportivo Municipal tomó la iniciativa y logró ponerse en ventaja a los 21 minutos por intermedio de Matías Panduro, que capitalizó una acción ofensiva para adelantar al conjunto local.

La respuesta de Defensor Santa Teresa llegó con rapidez. A los 31 minutos, Renzo Quispe apareció para igualar el marcador y devolverle impulso al representante de Cañete. A partir de ahí, el juego se hizo más disputado, con presión constante y un intercambio de posesiones que volvió imprevisible el trámite.

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En el segundo tiempo, el desarrollo se equilibró. Municipal buscó retomar el control, mientras Santa Teresa priorizó el orden y trató de explotar los espacios. El 1-1 parecía instalado, pero el cierre alteró el guion.

En el tiempo añadido, Municipal encontró el 2-1. A los 92 minutos, José Mesías ejecutó un tiro libre de media distancia y venció la resistencia del cuadro cañetano. Ese gol terminó siendo determinante para el desenlace global: la diferencia de la ida, sumada al 0-0 de la vuelta, le permitió al elenco limeño seguir adelante en el torneo departamental.

Tras ese primer partido, la consigna para Santa Teresa era clara: debía ganar ante su público en el Estadio Óscar Ramos para continuar en carrera dentro de la Liga Departamental de Lima y sostener sus opciones de avanzar en el camino hacia la Etapa Nacional de la Copa Perú 2026. El empate sin goles, sin embargo, dejó la serie sin el vuelco que el local necesitaba.

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Por qué Municipal está obligado a recomenzar en la Copa Perú

Municipal afronta la Copa Perú como consecuencia de una compleja situación financiera que lo dejó sin Liga 3. Pese a ese contexto, mantiene intacto el objetivo de regresar al fútbol profesional. (Deportivo Municipal)

La presencia de Deportivo Municipal en la Copa Perú responde a un escenario institucional complejo. El club quedó fuera de la Liga 3 por una serie de deudas que reflejan un problema económico. En ese marco, el equipo se vio forzado a reiniciar su recorrido desde las instancias iniciales del torneo.

La situación no es nueva dentro del relato reciente del club. Durante años, Municipal arrastró dificultades de liquidez y convivió con un contexto financiero adverso. En medio de esa coyuntura, la Copa Perú pasó a ser el punto de partida para reconstruir su camino deportivo.

En el entorno del club se expresó respaldo desde la tribuna. El histórico Roberto “Titín” Drago afirmó que acompañará a la institución en esta etapa, aunque mostró frustración por el deterioro que, según su mirada, empujó a Municipal a competir en un escenario ajeno a su historia.

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En lo deportivo, la dirigencia trabajó en el armado del plantel antes de que se confirmara el golpe institucional. En el inicio del mercado de pases, el club concretó la llegada de Christian Ramos, señalado como “histórico seleccionado peruano”, y sumó también a Jair Céspedes, lateral de trayectoria, que aceptó incorporarse por su condición de hincha de la institución y por el valor que le asignó a defender esos colores.

Municipal, fundado en Lima en 1935 por trabajadores de la Municipalidad de Lima, es señalado como uno de los clubes tradicionales del fútbol peruano. En su recorrido histórico conquistó cuatro títulos nacionales y fue reconocido por un estilo de juego que le valió el apodo de “la academia”. Entre los futbolistas mencionados dentro de su legado figuran Hugo Sotil, Héctor Chumpitaz y Franco Navarro, además de Tito Drago, Caricho Guzmán y Eduardo Malásquez.

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