Rebeca Escribens lloró luego de ver a Natalia Salas raparse el cabello debido a las quimioterapias

Rebeca Escribens se quebró luego de presentar la nota informativa donde se puede ver a Natalia Salas raparse la cabeza tras comenzar a perder el cabello, a raíz de recibir quimioterapias, como parte de su tratamiento para combatir el cáncer de mama.

La conductora no pudo evitar derramar algunas lágrimas en su programa ‘América Espectáculos’. Ella se tuvo que cubrir el rostro para que no la vean llorar y la producción de su segmento televisivo emitió el siguiente informe.

“Ay qué emocionantes imágenes, ay Luchito voy a llorar...”, fueron las palabras que pronunció con dificultad, Escribens antes de quebrarse en televisión nacional.

Al retornar, Rebeca Escribens comentó que ver las imágenes de Natalia Salas y su novio, Sergio Coloma le recordó a sus padres a quienes perdió por la misma enfermedad.

“Me emocionó ver las imágenes de Natalia con su esposo, esa complicidad de esa pareja hermosa, que está tratando de salir con una excelente actitud, de este momento tan complicado para la familia”, comentó.

Por otro lado, mencionó que su productor Luis Otani, luego de verla quebrarse, la consoló a su curioso estilo. “¿Qué te pasa, por qué lloras, qué tienes? Y me dio un papel higiénico para secarme las lágrimas”, manifestó.

Rebeca se retocó el maquillaje con un tissue, se retiró el exceso de rimel en la zona de sus ojeras, frente a las cámaras. Tomó con bastante humor la actitud de su productor y lo que había ocurrido en vivo.

Asimismo, la integrante de ‘Mujeres de la PM’ expresó con un tono irónico que le había quitado el lugar a Ethel Pozo, ya que en varias oportunidades, la hija de Gisela Valcárcel ha botado más de una lágrima en su programa ‘América Hoy’.

“Le quité el lugar a Ethel Pozo. Ethelcita, ya tus llantos quedaron en un segundo plano, acá ‘la llorona’ soy yo”, resaltó la presentadora de televisión.

Natalia Salas se corta por completo el cabello tras iniciar quimioterapias

Natalia Salas compartió con todos sus seguidores que había tomado la decisión de cortarse el cabello por completo. En su cuenta de Instagram ella cuenta que quiso raparse, tras ver que se la había caído un mechón de su cabello.

Estos sería algunos de los efectos secundarios del tratamiento de quimioterapia que está siguiendo para combatir el cáncer de mama. Su esposo Sergio Coloma fue el encargado de raparle toda la cabeza ante la risa nerviosa de la exconductora de televisión.

En las imágenes se puede observar a la pareja de Natalia Salas con una máquina para cortar el cabello y luego iniciar con el proceso del corte de la actriz, además de ello dejo que su novia lo rapara en forma de solidaridad por lo que está viviendo Salas.

La exconductora de ‘América Hoy’ no dudó en agradecerle a su esposo por ser la persona que ha estado a su lado en este difícil momento. “Bueno… me rapó mi Sergio Coloma. Mi compañero hermoso… ¡cómo te amo Carajo! Me amas tan bonito y tan amable, que no hay día que no agradezca porque seas el papá de Leandro y mi amado marido”, añadió.

En las imágenes del video se puede ver que su pequeño hijo también se encontraba presente y observa primero de lejos como su mamá se quedaba sin cabello y luego se acerca a darle un beso y abrazo.

La artista confesó en sus redes sociales que fue bastante duro ver como se le caía el cabello por eso tomó la delantera y retirar todo su cabello de su cabeza antes de verlo caer de a pocos.

“Hoy se me empezó a caer el pelo y me dolió… Me habían dicho que dolía. Y es verdad. Preferí adelantarme… y raparme”, expresó.

