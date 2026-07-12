El deseo pendiente que Pedro Gallese todavía quiere cumplir con la selección peruana: “Siento envidia”

Pedro Gallese regresó al estadio Alejandro Villanueva, escenario que no pisaba desde hace casi siete años, y se llevó una de las postales del amistoso internacional entre Alianza Lima y Deportivo Cali: la ovación del público local.
Durante el entretiempo del encuentro, el arquero peruano conversó con América Deportes y agradeció el trato de los hinchas blanquiazules, además de remarcar el clima que se genera en Matute cuando el conjunto íntimo juega como local.
El guardameta, de presente en el club colombiano, también se refirió a la puesta a punto de su equipo con miras al reinicio del torneo y dejó una frase que alimenta la expectativa en torno a la selección peruana: se siente listo para un nuevo proceso clasificatorio.
PUBLICIDAD
Gallese y la opción de una Eliminatoria más con Perú
El punto central de sus declaraciones llegó cuando se le consultó por la posibilidad de afrontar un nuevo proceso clasificatorio con la selección peruana. Gallese no dejó margen para interpretaciones: se siente en condiciones de continuar.
“El cuerpo está bien, me siento con fuerzas para una Eliminatoria más”, sostuvo, al referirse a su estado físico y a su disposición para un nuevo desafío con la Bicolor.
En otra respuesta, reforzó el mismo concepto al subrayar que se percibe apto desde el plano físico. “Sí, claro. Físicamente estoy muy bien. Me siento con fuerza para una Eliminatoria más”, afirmó.
PUBLICIDAD
El arquero también abordó el impacto emocional de ver el Mundial 2026 sin la presencia de Perú. En ese tramo, reconoció la sensación que le generó seguir el torneo desde afuera, aunque insistió en una mirada de expectativa a futuro. “Da envidia ver el Mundial porque Perú no estuvo, pero estoy seguro de que regresaremos”, expresó.
Con esas frases, Gallese dejó planteado que su continuidad en el arco peruano es una posibilidad concreta, sostenida en su convicción personal y en la evaluación que hizo sobre su condición física. En el entretiempo del amistoso en Matute, el arquero combinó el agradecimiento por la recepción del público, el repaso del trabajo en Deportivo Cali y una definición directa sobre su horizonte con la selección peruana.
PUBLICIDAD
El regreso a Matute y el reconocimiento de la hinchada
En amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali el arquero fue recibido con aplausos por los asistentes al ‘Alejandro Villanueva’, en un reencuentro con el recinto blanquiazul luego de un periodo prolongado sin disputar un partido allí.
El futbolista destacó el cariño que percibió desde las tribunas y el ambiente que suele rodear los partidos del club limeño como local. “Contento de regresar casi siete años a Matute y que la gente me trate lindo. Alianza siempre tiene este ambiente y es lindo”, comentó.
La escena se dio durante el entretiempo del amistoso, después de que Gallese fuera reemplazado. En su lugar ingresó el guardameta panameño Alejandro Rodríguez, de 25 años, en una modificación que permitió el tramo de la entrevista en plena actividad del partido.
PUBLICIDAD
La preparación de Deportivo Cali para el reinicio del torneo
Más allá del componente emocional del retorno al Alejandro Villanueva, Gallese se detuvo en el momento de Deportivo Cali y en el tramo de trabajo que el plantel encara antes de retomar la competencia oficial. El arquero explicó que la preparación sigue su curso y que el equipo apunta a llegar en condiciones óptimas cuando vuelva la actividad.
“Estamos preparándonos igual que Alianza. Nos quedan dos semanas para volver al torneo”, afirmó, al describir la fase de entrenamientos que atraviesa el club.
El portero planteó esa idea como parte de un proceso de ajuste físico y futbolístico, en el que el calendario marca un margen acotado. En ese contexto, su mensaje fue el de sostener la intensidad de las tareas para llegar con ritmo al reinicio de la temporada.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Equipos clasificados a cuartos de final de la Copa Caliente de la Liga 2026: así avanza el torneo
Los ocho cupos para la siguiente ronda ya tienen dueño. Conoce qué clubes continúan en la carrera por el título del torneo
Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la final vuelta de la Liga Femenina 2026
Tras el empate en la final de ida, ‘cremas’ y ‘celestes’ volverán a enfrentarse en el Estadio Monumental para definir al campeón del Torneo Apertura. Conoce cuándo se juega, a qué hora empieza y dónde ver el partido
Matías Di Benedetto confía en hacer un gran Clausura con Universitario: “Fue nuestra primera práctica oficial bajo este sistema”
El defensor destacó la convicción del plantel tras un 2-0 que fortaleció el ánimo, pero el verdadero desafío será sostener la solidez táctica y el ritmo competitivo cuando los puntos definan la tabla
El insólito motivo por el que Bryan Reyna se perderá el arranque del Torneo Clausura con Universitario de Deportes
El equipo ‘crema’ confirmó que el extremo fue intervenido quirúrgicamente. Reyna no estará en el debut ante ADT ni en la segunda fecha frente a Cusco FC
Alianza Lima vs Deportivo Cali 0-2: goles y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ en amistoso disputado en Matute 2026
Ante la baja de Renzo Garcés, Pablo Guede probó una línea de tres con Luis Advíncula de central, una formación que complicó al fondo ‘íntimo’. Ahora debe pensar en el inicio del Torneo Clausura
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD