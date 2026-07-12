El deseo pendiente que Pedro Gallese todavía quiere cumplir con la selección peruana: “Siento envidia”

El arquero peruano asegura que se siente físicamente listo para sostener otro ciclo clasificatorio y, tras hablar en zona mixta, admite que le pesa ver la Copa del Mundo sin la selección nacional (América TV)

Pedro Gallese regresó al estadio Alejandro Villanueva, escenario que no pisaba desde hace casi siete años, y se llevó una de las postales del amistoso internacional entre Alianza Lima y Deportivo Cali: la ovación del público local.

Durante el entretiempo del encuentro, el arquero peruano conversó con América Deportes y agradeció el trato de los hinchas blanquiazules, además de remarcar el clima que se genera en Matute cuando el conjunto íntimo juega como local.

El guardameta, de presente en el club colombiano, también se refirió a la puesta a punto de su equipo con miras al reinicio del torneo y dejó una frase que alimenta la expectativa en torno a la selección peruana: se siente listo para un nuevo proceso clasificatorio.

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Gallese y la opción de una Eliminatoria más con Perú

El arquero Pedro Gallese afirmó que mantiene intacta la motivación para disputar otra eliminatoria. El capitán de la selección señaló que su condición física le permite seguir compitiendo. (América TV)

El punto central de sus declaraciones llegó cuando se le consultó por la posibilidad de afrontar un nuevo proceso clasificatorio con la selección peruana. Gallese no dejó margen para interpretaciones: se siente en condiciones de continuar.

“El cuerpo está bien, me siento con fuerzas para una Eliminatoria más”, sostuvo, al referirse a su estado físico y a su disposición para un nuevo desafío con la Bicolor.

En otra respuesta, reforzó el mismo concepto al subrayar que se percibe apto desde el plano físico. “Sí, claro. Físicamente estoy muy bien. Me siento con fuerza para una Eliminatoria más”, afirmó.

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El arquero también abordó el impacto emocional de ver el Mundial 2026 sin la presencia de Perú. En ese tramo, reconoció la sensación que le generó seguir el torneo desde afuera, aunque insistió en una mirada de expectativa a futuro. “Da envidia ver el Mundial porque Perú no estuvo, pero estoy seguro de que regresaremos”, expresó.

Con esas frases, Gallese dejó planteado que su continuidad en el arco peruano es una posibilidad concreta, sostenida en su convicción personal y en la evaluación que hizo sobre su condición física. En el entretiempo del amistoso en Matute, el arquero combinó el agradecimiento por la recepción del público, el repaso del trabajo en Deportivo Cali y una definición directa sobre su horizonte con la selección peruana.

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El regreso a Matute y el reconocimiento de la hinchada

La ausencia de Perú en el Mundial dejó un sentimiento especial en Pedro Gallese. El capitán admitió su frustración por no estar en el torneo y lanzó un mensaje de esperanza para el futuro. (Instagram: apresion)

En amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali el arquero fue recibido con aplausos por los asistentes al ‘Alejandro Villanueva’, en un reencuentro con el recinto blanquiazul luego de un periodo prolongado sin disputar un partido allí.

El futbolista destacó el cariño que percibió desde las tribunas y el ambiente que suele rodear los partidos del club limeño como local. “Contento de regresar casi siete años a Matute y que la gente me trate lindo. Alianza siempre tiene este ambiente y es lindo”, comentó.

La escena se dio durante el entretiempo del amistoso, después de que Gallese fuera reemplazado. En su lugar ingresó el guardameta panameño Alejandro Rodríguez, de 25 años, en una modificación que permitió el tramo de la entrevista en plena actividad del partido.

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La preparación de Deportivo Cali para el reinicio del torneo

El regreso de Pedro Gallese a Matute estuvo marcado por el reconocimiento del público y su papel como capitán. El guardameta valoró el ambiente vivido durante el encuentro. (Deportivo Cali)

Más allá del componente emocional del retorno al Alejandro Villanueva, Gallese se detuvo en el momento de Deportivo Cali y en el tramo de trabajo que el plantel encara antes de retomar la competencia oficial. El arquero explicó que la preparación sigue su curso y que el equipo apunta a llegar en condiciones óptimas cuando vuelva la actividad.

“Estamos preparándonos igual que Alianza. Nos quedan dos semanas para volver al torneo”, afirmó, al describir la fase de entrenamientos que atraviesa el club.

El portero planteó esa idea como parte de un proceso de ajuste físico y futbolístico, en el que el calendario marca un margen acotado. En ese contexto, su mensaje fue el de sostener la intensidad de las tareas para llegar con ritmo al reinicio de la temporada.

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