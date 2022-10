Melissa Paredes a un año de su ampay habla del perdón: “Yo no puedo vivir con rencor”

Melissa Paredes asegura que no vive con rencor y ha aprendido a perdonar. (Instagram)

Melissa Paredes sigue quebrándose al hablar de su caso con Rodrigo Cuba. En la última edición de ‘El Gran Show’ no pudo aguantarse las lágrimas al hablar sobre la actual relación que lleva con el futbolista. Aunque no dio nombres, señaló que tanto su familia como la de él están trabajando para tener un mejor vínculo por el bienestar de su hija y que esta dura etapa le ha dejado varios aprendizajes.

“Creo que me tocó perdonar, me tocó pedir perdón, ya lo había hecho desde un inició, pero nunca nadie lo vio. Me tocó estar de ambos lados, y también me dicen que yo soy muy débil o muy suave. Créeme que cuando pagué con la misma moneda me fue peor, no se debe pagar con la misma moneda jamás, eso no se hace y lo aprendí, a la fuerza, pero lo aprendí”, dijo en pleno programa antes de comenzar a bailar.

Luego de sus declaraciones, Melissa Paredes volvió a hablar a cerca de su situación con la familia del deportista. En conversación con la prensa, la exreina de belleza aseguró que todas sus palabras le salen del corazón y que espera que nada desvíe el camino que está trazando con Rodrigo Cuba para darle lo mejor a su primogénita.

“Lo que yo digo es de todo corazón y es sincero lo que siento, cómo lo estoy llevando ahora. Todo me sale del corazón y porque ya toca. Nos han samaqueado tan duro que todos ya hemos aprendido. Esperemos todos seguir remando para el mismo lado”, dijo la influencer.

Asimismo, indicó que no le guarda rencor a nadie, pues no le gusta vivir con sentimientos negativos. Además, señaló que, si bien ha tratado varias veces de dejar los problemas en el pasado, no ha podido hacerlo. Sin embargo, cree que ahora sí puede seguir adelante restándole importancia a las críticas.

“A veces es más fácil pedir perdón y más difícil perdonar. Me ha pasado, pero yo creo que es bonito hacer ambas cosas. Es algo que tiene que nacer de ti. Yo no puedo vivir con rencor y no me gusta, no nos lleva a nada bueno. Prefiero olvidar el pasado y mirar para adelante”, agregó.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

Cabe mencionar que, las reflexiones que hace Melissa Paredes en ‘El Gran Show’ se dan a casi un año del ampay que protagonizó con Anthony Aranda el último 20 de octubre del 2021 y el cuál originó el escándalo más grande de su vida hasta la fecha, mismo que desencadenó en denuncias que provocaron la pérdida temporal de la tenencia de su hija de 4 años. Meses después, ambos padres se reencontraron con su pequeña.

¿Cómo es la relación de Anthony Aranda y Rodrigo Cuba?

Según cuenta Anthony Aranda, , las aguas se han calmado, todo por el bien de la hija de Melissa Paredes. “Todo está muy bien, tenemos un mismo fin todos y vamos a luchar por ese fin”, indicó en ‘En Boca de Todos’.

En otro momento, el exintegrante del staff de ‘Reinas del Show’ explicó que su relación con el futbolista es cordial y respetuosa. “Todo está muy bien, ¿cordial? con mucho respeto, por su puesto. El mayor objetivo es una sola personita, una princesa. Si tenemos que hacer, lo que tengamos que hacer por el bien de ella, lo vamos a hacer, no hay ninguna duda”, indicó a América Espectáculos.

