Melissa Paredes encara a Janet Barboza por invitarla a 'América Hoy': "No la siento sincera". | El Gran Show.

Janet Barboza y Melissa Paredes volvieron a verse las caras luego del duro enfrentamiento que tuvieron hace exactamente un año, cuando la popular ‘Rulitos’ la encaró por el ampay que protagonizó con su bailarín Anthony Aranda.

Desde aquella fecha, las excompañeras del programa ‘América Hoy’ decidieron no dirigirse la palabra, aunque señalaban que entre ambas no existía problema alguno, esto no habría sido verdad y todo quedó evidenciado en ‘El Gran Show’.

El programa de Gisela Valcárcel invitó a Janet Barboza para que sea la jurado VIP de esta gala. A su ingreso al set, la conductora de ‘América Hoy’ invitó a todos los participantes, menos a Melissa Paredes, señalando que no le parecía correcto.

“Es cierto, estabas dando beso, pero a ella solo le estiraste el puño”, señaló la ‘Señito’. “No porque sería un beso de Judas ahorita. Porque no sería un beso real. Tampoco sería un abrazo honesto ahorita”, contestó la ‘Rulitos’.

Sin embargo, esta rencilla no acabó en ese momento, pues cuando a Melissa Paredes le tocó participar, ella se pronunció de manera oficial, indicando que no le tomaba mucha importancia a la actitud de su excompañera.

Por su parte, la exreina del mediodía sostuvo que ella no saludó a la modelo porque entre ellas habían varias diferencias que hasta la fecha no han podido resolver, además que siempre rechazaba ir a su programa.

Melissa Paredes no se quedó callada y sostuvo que si había declinado en más de una ocasión ir a ‘América Hoy’ era porque no sentía una invitación sincera por parte de las conductoras de este espacio.

Ella también sostuvo que con las únicas personas que podría conversar tranquilamente en este magazine son Christian Domínguez y Edson Dávila, quienes siempre han demostrado mucha empatía con ella.

Tras aclarar por qué no iba a ‘América Hoy’, Janet Barboza decidió volver a invitarla, pero lo hizo de manera seria para que no tenga excusas de rechazarla; sin embargo, Gisela Valcárcel la interrumpió y no le permitió responder.

Melissa Paredes y Janet Barboza frente a frente en la pista.

Melissa Paredes elogia a Gisela Valcárcel

Melissa Paredes aprovechó la quinta gala de ‘El Gran Show’ para elogiar a Gisela Valcárcel, quien al igual que Magaly Medina, se encuentra celebrando su aniversario en la televisión.

“¡Eres la reina de la TV peruana, le duela a quién le duela!”, fue el comentario que dio la modelo, para dejar en claro que a la ‘Urraca’ le falta mucha tiempo para igualar a la ‘Señito’.

