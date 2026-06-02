Fabianna Beretta fue coronada Miss Top Model Perú 2026 por Marina Mora en una emotiva gala

Fabianna Beretta posa con la banda y la corona tras ser anunciada ganadora del certamen, acompañada por las finalistas de Ica y Amazonas.

La Plaza de Armas de Santiago de Surco se transformó en el escenario de una de las noches más destacadas para la belleza y el talento femenino peruano con la gran final del Miss Top Model Perú 2026. En una ceremonia que reunió a autoridades locales, invitados especiales, medios de comunicación y seguidores, la representante de Lima, Fabianna Beretta, fue coronada como la nueva reina nacional tras superar a 15 candidatas de diferentes regiones del país.

El certamen, dirigido por Marina Mora, se consolidó como uno de los eventos más importantes de belleza y formación femenina en el Perú. La competencia reunió a 16 candidatas provenientes de distintas regiones, quienes durante varias semanas demostraron disciplina, talento y compromiso en las diversas etapas de preparación y evaluación. El jurado, encabezado por la propia Marina Mora, valoró el desenvolvimiento, la elegancia y la preparación integral de cada participante, destacando la calidad del grupo finalista.

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Tras la evaluación final, el cuadro de honor quedó conformado por Sheyla Zorrilla, representante de Ica, como Primera Finalista, y Luciana Ruiz, de Amazonas, como Segunda Finalista. La competencia culminó con la coronación de Fabianna Beretta, quien se destacó por su seguridad en pasarela, su capacidad de comunicación y el mensaje inspirador que transmitió durante la gala.

Fabianna Beretta recibió el título de Miss Top Model Perú 2026 de manos de Marina Mora

Marina Mora celebra los resultados

Marina Mora, directora de la organización y presidenta del jurado, resaltó el crecimiento del certamen en los últimos años y la importancia de promover valores más allá de la imagen. “Estamos orgullosos del desempeño de cada una de las candidatas. Más allá de la belleza, buscamos mujeres seguras, preparadas, con valores y capaces de convertirse en referentes para otras jóvenes peruanas. Fabianna representa perfectamente el espíritu de Miss Top Model Perú”, señaló Mora durante la ceremonia.

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La noche también fue ocasión para reconocer el respaldo de la Municipalidad de Santiago de Surco, que se sumó al evento brindando apoyo logístico y facilitando la realización de la gala en un espacio emblemático de la ciudad. Marina Mora agradeció la colaboración institucional y destacó el impacto positivo de la plataforma para el empoderamiento femenino, la formación integral y el desarrollo personal de las participantes.

La representante de Lima celebra junto a Marina Mora tras ser elegida como la nueva reina nacional en una gala que reunió a candidatas de todo el país.

Reinas que nos representarán en el extranjero

Durante la gala, se presentaron además a las reinas nacionales que representarán al Perú en importantes certámenes internacionales en 2026. Fabiola Tejada, coronada como Miss Teenager Perú 2026, viajará a Panamá del 20 al 26 de julio. Ariana Quispe, Pre Teenager Perú 2026, también representará al país en Panamá en las mismas fechas. Almendra Torres, Miss Agnes Universe Perú 2026, competirá en República Dominicana del 22 al 29 de junio, mientras que Valeria Cornejo será la representante nacional en el certamen Miss Teen Iconic Perú 2026 en España del 25 de septiembre al 1 de octubre.

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La coronación de Fabianna Beretta marca el inicio de una nueva etapa de preparación para la flamante Miss Top Model Perú, quien asumirá compromisos nacionales e internacionales como embajadora de la organización.

El evento, que reunió a familiares, amigos y seguidores de las participantes, se vivió en un ambiente de celebración y reconocimiento al esfuerzo de todas las candidatas. La victoria de Fabianna Beretta fue recibida con aplausos y muestras de apoyo, reflejando el entusiasmo de quienes consideran al certamen una oportunidad para visibilizar historias de superación y promover el empoderamiento de la mujer peruana.

La Plaza de Armas de Surco fue testigo de una noche de elegancia, talento y liderazgo femenino con la coronación de Miss Top Model Perú 2026.

Con este resultado, Miss Top Model Perú inicia un nuevo ciclo enfocado en la proyección internacional de su reina y en el fortalecimiento de sus valores institucionales, manteniendo el compromiso de seguir generando espacios para el desarrollo integral de las mujeres en todo el territorio nacional.

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