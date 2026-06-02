Fact checking: Keiko Fujimori niega pruebas contra su padre, pero expediente judicial la contradice

Keiko Fujimori participa activamente en el debate presidencial de segunda vuelta, organizado por el JNE. (JNE)

A días de la segunda vuelta, Keiko Fujimori afirmó que su padre, Alberto Fujimori, fue condenado sin pruebas, una declaración que resulta falsa según lo verificado por PerúCheck. La sentencia contra el exmandatario, relacionada con los crímenes cometidos por el grupo Colina, ha sido confirmada en varias instancias judiciales y se sustenta en un extenso conjunto de elementos probatorios.

De acuerdo con el análisis de PerúCheck, la condena contra Alberto Fujimori cuenta con más de 247 cuestiones de hecho y 41 pruebas documentadas que fundamentan su responsabilidad penal en los hechos atribuidos. El caso, que involucra violaciones a los derechos humanos perpetradas durante su gobierno, ha sido revisado y ratificado en diversas etapas del proceso judicial peruano.

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El proceso penal evidenció que el grupo Colina actuó bajo órdenes vinculadas al aparato estatal, lo que permitió establecer la vinculación de Fujimori con los delitos. Las pruebas incluyeron testimonios, documentos oficiales y registros de operaciones que confirmaron la estructura de mando y la cadena de decisiones.

Alberto Fujimori sorprendió al mundo el 6 de noviembre de 2005 al aterrizar en Chile, hecho que marcó el inicio del proceso judicial que lo devolvería al Perú. (AFP)

PerúCheck subraya que la narrativa sobre la supuesta falta de pruebas ha sido utilizada en reiteradas ocasiones por figuras políticas y simpatizantes del exmandatario. Sin embargo, los expedientes judiciales detallan la existencia de pruebas materiales y testimoniales que condujeron a la condena.

Además, la revisión judicial de la sentencia ha sido reconocida por organismos nacionales e internacionales. Las instancias superiores del sistema de justicia peruano ratificaron la validez de las pruebas y la pertinencia de la condena, descartando la posibilidad de una condena sin fundamento probatorio.

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“Son más de 247 cuestiones de hecho y 41 pruebas que evidencian la responsabilidad penal del exmandatario”, señala el informe de PerúCheck. Esta cifra desmiente categóricamente la afirmación de Keiko Fujimori y refuerza la posición de la justicia respecto al caso.

Keiko Fujimori participa en el debate presidencial de segunda vuelta electoral, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), exponiendo sus propuestas ante el electorado. (JNE)

El debate sobre el legado judicial y político de Alberto Fujimori permanece vigente en el escenario político peruano. Las verificaciones realizadas por plataformas especializadas han aportado elementos objetivos para el análisis público, en un contexto donde la desinformación suele influir en el debate social.

Una imagen circula sobre Roberto Sánchez y el movimiento ML-19

La difusión de una fotografía que muestra a Roberto Sánchez con integrantes del movimiento ML-19 ha generado confusión en redes sociales. Según verificó PerúCheck, la imagen es auténtica, pero corresponde al año 2024 y no a un evento reciente, como se ha presentado en diversas publicaciones.

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Roberto Sánchez durante el debate - Andina

El reporte de PerúCheck indica que la fotografía fue utilizada fuera de contexto para asociar a Sánchez con hechos actuales vinculados a la coyuntura política. La verificación confirma que la imagen no guarda relación con los acontecimientos recientes y que su uso responde a una estrategia de desinformación.

La publicación original fue compartida como si se tratara de un hecho contemporáneo, lo cual fue desmentido por el equipo de verificación. PerúCheck subraya la importancia de contextualizar correctamente el material gráfico en el debate público para evitar la propagación de información errónea.