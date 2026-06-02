Maricarmen Guerrero se despide de Alianza Lima con una sentida confesión: “Esta decisión duele, me da miedo lo que viene”

Maricarmen Guerrero se despide de Alianza Lima tras cuatro años exitosos. Crédito: FPV

Maricarmen Guerrero cerró oficialmente su etapa en Alianza Lima con un extenso y emotivo mensaje en redes sociales, donde expresó el profundo sentimiento que le genera dejar el club después de cuatro temporadas llenas de éxitos. La central peruana acompañó sus palabras con un video que recopila algunos de los momentos más especiales de su paso por la institución ‘blanquiazul’, desde celebraciones de títulos hasta instantes compartidos con sus compañeras e hinchas.

La voleibolista nacional, que fue una de las protagonistas del histórico tricampeonato de las ‘íntimas’, confesó que la decisión de dejar el cuadro victoriano y emprender un nuevo camino ha sido una de las más difíciles de su carrera deportiva.

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“Después de cuatro hermosas temporadas, hoy me toca decir adiós. No hay forma fácil de escribir esto. Tengo el corazón apretado, los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de emociones que ni yo misma logro entender del todo. Me voy siendo tricampeona con este equipo que me lo dio todo… y al que le di todo de mí”, escribió en la primera parte de su publicación.

Sus palabras evidencian el profundo vínculo que forjó con Alianza Lima durante las últimas cuatro temporadas, etapa en la que se convirtió en una de las líderes y referentes del plantel tricampeón. Sin ocultar sus emociones, Guerrero reconoció que afrontar este nuevo capítulo le genera incertidumbre y temor, aunque también ilusión por asumir nuevos desafíos y seguir creciendo dentro y fuera de las canchas.

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“Esta decisión duele. Me da miedo lo que viene, me cuesta soltar lo que sentía como mi hogar. Pero también estoy convencida de algo: crecer muchas veces significa eso, atreverse aunque tiemble todo por dentro. Hoy me voy triste, pero también fuerte. Con ilusión, con hambre de seguir creciendo, con ganas de enfrentar nuevos retos y demostrarme hasta dónde puedo llegar”, añadió.

El club ‘blanquiazul’ cerró un ciclo exitoso con la central nacional tras cuatro temporadas en las que conquistó un tricampeonato. (Video: Prensa AL)

El agradecimiento a Alianza Lima y sus hinchas

La tricampeona nacional, que ha decidido emprender un nuevo rumbo para continuar creciendo profesionalmente, también dedicó unas sentidas palabras de agradecimiento a todas las personas que formaron parte de su etapa en Alianza Lima, desde la dirigencia y el comando técnico hasta los hinchas que la acompañaron incondicionalmente a lo largo de estos cuatro años.

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“Gracias de corazón a cada persona que fue parte de este camino. A la institución Alianza Lima por confiar en mí desde el día uno, a todo el cuerpo técnico por las oportunidades y el soporte, a mi jefa y reina madre (Cenaida Uribe) por los 10 años y más, y sobre todo a los hinchas, gracias por estar, por creer en mí y por acompañarnos en cada partido, por estar siempre, en buenas y malas”, manifestó.

En otro de los pasajes más emotivos de su despedida, Maricarmen Guerrero aseguró que dejará una parte importante de sí misma en Alianza Lima y recordó todo lo vivido durante estas cuatro temporadas: “Gracias por haberme permitido brillar en el momento justo, junto a ustedes. Hoy cierro una etapa que marcó mi vida para siempre”.

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Maricarmen Guerrero se despidió de Alianza Lima con una extensa publicación. Crédito: Captura IG

Maricarmen Guerrero apuesta por nuevos desafíos en su carrera

Finalmente, la voleibolista explicó que, aunque la despedida está marcada por la nostalgia, considera que es momento de salir de su zona de confort y afrontar nuevos desafíos.

“Me voy con nostalgia, con lágrimas y con un amor inmenso por todo lo que vivimos, pero también con la certeza de que es momento de asumir nuevos desafíos, salir de mi zona de confort y seguir creciendo. No sé qué me espera más adelante, pero sí sé que todo lo vivido aquí me preparó para afrontarlo. Porque a veces los sueños también exigen valentía, y hoy elijo confiar en el camino que viene. Gracias siempre, Alianza Lima”, sentenció.

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De esta manera, Maricarmen Guerrero puso punto final a una etapa inolvidable en Alianza Lima, club con el que conquistó tres títulos nacionales consecutivos y donde se convirtió en una de las jugadoras más queridas por la hinchada ‘blanquiazul’.